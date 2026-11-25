U17 Hàn Quốc và loạt đội bóng sớm có vé vào vòng knock-out U17 World Cup 2026.

Sau hai lượt trận tại U17 World Cup 2026, đã có 6 đội tuyển sớm giành vé vào vòng knock-out gồm U17 Hàn Quốc, U17 Hy Lạp, U17 Uruguay, U17 Italy, U17 Tây Ban Nha và U17 Mali. Đây đều là những đội duy trì thành tích toàn thắng.

Trong số này, U17 Mali là đội duy nhất chắc chắn đứng đầu bảng G nhờ lợi thế đối đầu trước U17 Bỉ. Năm đội còn lại cũng đã bảo đảm vị trí trong top 2 bảng đấu và có suất vào vòng đấu loại trực tiếp.

Cuộc đua giành 26 suất còn lại vẫn rất quyết liệt. U17 Ecuador, Australia, Senegal và Croatia đang có 4 điểm, trong khi những ứng viên mạnh như Brazil, Argentina, Pháp và Đức vẫn nắm quyền tự quyết.

Tại bảng G, U17 Việt Nam hiện đứng thứ ba với 1 điểm sau trận hòa kịch tính 3-3 trước U17 New Zealand. Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ đối đầu U17 Mali vào ngày 26/11 trong trận đấu mang tính quyết định.

Muốn chắc chắn giành vé đi tiếp, U17 Việt Nam cần hướng tới chiến thắng để nâng tổng điểm lên 4. Nếu chỉ có được kết quả hòa, đội bóng áo đỏ sở hữu 2 điểm và phải cạnh tranh suất dành cho 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Vì vậy, cuộc đối đầu với U17 Mali sẽ là thử thách lớn, đồng thời cũng là cơ hội để U17 Việt Nam nuôi hy vọng tiến sâu tại giải đấu.