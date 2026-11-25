‘Quỷ đỏ’ vừa nhận thảm bại 0-4 trước Liverpool ở vòng 11 Ngoại hạng Anh. Đây là trận thứ 2 liên tiếp Man Utd thủng lưới tới 4 bàn, sau trận hòa Aston Villa 4-4 trước đợt tập trung các đội tuyển quốc gia.

Thống kê cho thấy, sau 16 trận trên mọi đấu trường từ đầu mùa, Man Utd mới giữ sạch lưới duy nhất 1 lần trước Sabah, đại diện của Azerbaijan. Trung bình mỗi trận, đội bóng thành Manchester để thủng lưới hơn 2 bàn.

Ngay cả Crystal Palace, đội đang đứng cuối bảng Ngoại hạng Anh, cũng có thành tích phòng ngự tốt hơn Man Utd với 33 bàn thua.

Union Berlin (Bundesliga) cũng đã thủng lưới 33 lần, trong khi Sassuolo (Serie A) và Lens (Ligue 1) cùng nhận 32 bàn thua.

Man Utd đã chạm mốc 34 bàn thua trên mọi đấu trường mùa 2026-2027. Ảnh: Getty.

Điều khiến tân HLV Mauricio Pochettino đau đầu là nhiều bàn thua của Man Utd bắt nguồn từ sai lầm cá nhân, bất chấp hàng thủ có những gương mặt giàu kinh nghiệm như Harry Maguire, Matthijs de Ligt hay Lisandro Martinez.

Trận thua Liverpool là một ví dụ khi De Ligt phán đoán sai đường chuyền dài của đối phương, để tiền đạo Alexander Isak thoát xuống.

Trung vệ Leny Yoro mắc thêm sai lầm khi phạm lỗi với chân sút người Thụy Điển, khiến Man Utd vừa mất người ở phút 8, vừa thủng lưới từ chính quả đá phạt sau đó.

Tình trạng ‘công làm thủ phá’ kéo dài khiến ngay cả những huyền thoại của Man Utd cũng không còn nghĩ đến chuyện cạnh tranh danh hiệu.

“Man Utd trông giống như một đội bóng có thể xuống hạng. Vì vậy, mục tiêu lúc này phải là trụ hạng”, cựu thủ môn Peter Schmeichel nhận xét trên Viaplay.

Huyền thoại người Đan Mạch cho rằng mùa giải mới bước sang tháng 11 nên Man Utd vẫn còn thời gian sửa sai. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài đến tháng 3 năm sau, nguy cơ xuống hạng sẽ thực sự hiện hữu.

Cựu thủ môn Schmeichel đặt niềm tin vào khả năng cải thiện đội bóng của HLV Pochettino, nhưng không tin nhà cầm quân người Argentina có thể xây dựng một tập thể đủ sức vô địch với lực lượng hiện tại.

Với chuỗi 9 trận liên tiếp không thắng, Man Utd hiện đứng áp chót với 8 điểm, chỉ hơn đội cuối bảng Crystal Palace 1 điểm sau 11 vòng Ngoại hạng Anh.

Theo lịch, thầy trò HLV Pochettino sẽ làm khách trên sân Sporting CP tại Champions League lúc 3h ngày 26/11, trước khi tiếp Brentford ở vòng 12 Ngoại hạng Anh lúc 22h ngày 28/11 (giờ Hà Nội).

Số liệu cho thấy hàng thủ Man Utd tệ nhất châu Âu tới thời điểm hiện tại mùa này. Ảnh: The Sun.