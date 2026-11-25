‘Thánh địa’ Bernabeu chứng kiến 2 bộ mặt hoàn toàn trái ngược của Real Madrid trong cuộc tiếp đón PSV rạng sáng 25/11 (giờ Hà Nội). Đội bóng của HLV Jose Mourinho chơi mờ nhạt trong hiệp 1, để đối thủ vượt lên dẫn trước từ quả phạt đền thành công của tiền vệ Ivan Perisic.

Không hài lòng với màn trình diễn của các học trò, HLV Mourinho thực hiện 3 sự thay đổi nhân sự ngay sau giờ nghỉ, trong đó có việc tung tiền vệ Jude Bellingham vào sân.

Kylian Mbappe và Jude Bellingham trong trận Real Madrid ngược dòng thắng PSV 5-1 ở lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League hôm 25/11 (giờ Hà Nội). Ảnh: AFP.

Sự xuất hiện của tuyển thủ Anh nhanh chóng mang đến sức sống cho hàng công Real Madrid. Sau khi Federico Valverde ghi bàn gỡ hòa ở phút 50, Bellingham khiến các khán đài Bernabeu bùng nổ với cú vô lê đẹp mắt, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1 chỉ 10 phút sau.

Thế trận hoàn toàn đảo chiều khi tiền đạo Kylian Mbappe tiếp tục thể hiện duyên ghi bàn tại đấu trường châu Âu. Chân sút người Pháp lập cú đúp trong hiệp 2, nâng tổng số bàn thắng của mình lên 19 sau 18 trận trên mọi đấu trường mùa này.

Đáng chú ý, Mbappe trở thành cầu thủ Pháp đầu tiên ghi bàn trong 7 trận liên tiếp tại Champions League. Kỷ lục trước đó là 6 trận, do chính anh và Ousmane Dembele cùng nắm giữ.

Chân sút 27 tuổi cũng duy trì thành tích ghi bàn ở tất cả 5 lượt trận vòng phân hạng Champions League mùa này.

Trong ngày hàng công Real Madrid thăng hoa, tiền đạo Vinicius Junior cũng tìm lại niềm vui ghi bàn tại đấu trường châu Âu. Sau 2 lần đưa bóng trúng khung gỗ, ngôi sao người Brazil tận dụng đường chuyền của Bellingham để ấn định chiến thắng 5-1 ở phút 87, ghi bàn đầu tiên tại Champions League kể từ tháng 3.

Màn ngược dòng trước đại diện Hà Lan giúp Real Madrid nối dài chuỗi trận toàn thắng lên con số 10 trên mọi đấu trường. Riêng tại Champions League, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn chưa đánh rơi điểm nào từ đầu mùa.

Đại diện Tây Ban Nha tạm dẫn đầu với 15 điểm tuyệt đối sau 5 lượt trận vòng phân hạng Champions League, trong khi PSV mới có 4 điểm và rơi khỏi nhóm được quyền đá play-off.

Theo lịch, thầy trò HLV Mourinho sẽ tiếp Alaves ở vòng 14 La Liga lúc 3h ngày 29/11, trước khi làm khách trên sân Arsenal ở lượt trận thứ 6 vòng phân hạng Champions League lúc 3h ngày 10/12 (giờ Hà Nội).