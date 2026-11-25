Rạng sáng 25/11 (giờ Việt Nam), Cristiano Ronaldo lập công trong chiến thắng 2-1 của Al Nassr trước Al Sadd (Qatar) ở vòng phân hạng khu vực Tây Á của AFC Champions League Elite 2026/27 (Cúp C1 châu Á). Ngôi sao người Bồ Đào Nha tiến thêm một bước trên hành trình chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.

Ngay ở phút 13, Ronaldo thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Al Nassr vượt lên dẫn trước. Dù vậy, hiệp đấu đầu tiên diễn ra không hề dễ dàng đối với đại diện Ả Rập Xê Út.

Ronaldo ghi bàn cho Al Nassr.

Al Sadd sớm có bàn gỡ hòa do công của Mohammed Waad ở phút 22. Tuy nhiên, trong thời gian bù giờ của hiệp một, chính cầu thủ này nhận thẻ đỏ, đẩy đội bóng đến từ Qatar vào thế bất lợi. Với lợi thế hơn người, Al Nassr gia tăng sức ép trong hiệp hai. Joao Felix ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Thành tích ghi bàn của Ronaldo tại AFC Champions League Elite mùa này chưa thực sự ấn tượng. Tiền đạo sinh năm 1985 mới ghi hai bàn sau ba lần ra sân và không góp mặt trong trận gặp Pakhtakor. Anh cũng chưa có tên trong nhóm năm cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải đấu.

Dẫn đầu danh sách vua phá lưới hiện là Prince Ampem (Cảng Thượng Hải) với tám bàn thắng. Julian Quinones, tuyển thủ Mexico đang khoác áo Al Qadisiya, đứng thứ hai với sáu pha lập công.

Đáng chú ý, tiền đạo Brayan Perea (CLB Công an Hà Nội) cùng xếp thứ ba với Soufiane Rahimi (Al Ain) khi có bốn bàn thắng. Những cầu thủ như Ollie Watkins (Al Hilal), Patrick Wood (Newcastle Jets) và Aleksandar Cavric (Kashima Antlers) đều ghi được ba bàn.

CLB Công an Hà Nội có 7 điểm sau 5 lượt trận. Đại diện Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội vượt qua vòng phân hạng khi còn ba trận đấu gặp Bắc Kinh Quốc An, Kashiwa Reysol và Johor Darul Ta’zim.

Theo thể thức thi đấu của AFC Champions League Elite, tám đội dẫn đầu ở mỗi khu vực Tây Á và Đông Á giành quyền vào vòng 1/8 và tiếp tục đối đầu với các đội bóng cùng khu vực.

Các cặp đấu được xác định dựa trên thứ hạng tại vòng phân hạng: đội đứng đầu gặp đội đứng thứ tám, đội thứ hai gặp đội thứ bảy, đội thứ ba gặp đội thứ sáu và đội thứ tư gặp đội thứ năm. Các cặp đấu diễn ra theo thể thức lượt đi và lượt về trên sân nhà, sân khách.

Từ vòng tứ kết, giải đấu được tổ chức tập trung tại Ả Rập Xê Út. Các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một trận để xác định nhà vô địch.