Arsenal bỏ lỡ cơ hội cân bằng kỷ lục của Liverpool về chuỗi trận toàn thắng trên sân nhà ở giai đoạn vòng bảng và vòng phân hạng Champions League.

Trước cuộc tiếp đón Dortmund, thầy trò HLV Mikel Arteta có 12 chiến thắng liên tiếp, chỉ còn cách kỷ lục của đội bóng vùng Merseyside đúng 1 trận.

Mọi chuyện khởi đầu khá thuận lợi với ‘Pháo thủ’ khi tiền đạo Viktor Gyokeres mở tỷ số ngay phút 10. Nhận bóng từ Noni Madueke, chân sút người Thụy Điển tung cú sút từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn Gregor Kobel.

Bàn thắng đẹp mắt ấy tưởng chừng sẽ giải tỏa sức ép cho Gyokeres, nhưng anh lại trở thành một trong những cầu thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội nhất bên phía đội chủ sân Emirates.

Thống kê cho thấy, Gyokeres tung ra 7 cú sút trong trận này, nhưng chỉ 2 lần đưa bóng đi trúng đích. Đáng tiếc nhất là pha đánh đầu chệch cột dọc ở cự ly gần từ đường chuyền của tiền vệ Martin Odegaard trong hiệp 2.

Phung phí cơ hội, Arsenal phải trả giá ở phút 55. Tiền đạo Maximilian Beier khéo léo vượt qua trung vệ Gabriel Magalhaes rồi dứt điểm vào góc thấp, đánh bại thủ môn Kepa Arrizabalaga để gỡ hòa cho Dortmund.

Đội khách thậm chí suýt có bàn thắng vượt lên dẫn trước khi tiền vệ Jobe Bellingham đưa bóng vào lưới Arsenal, nhưng trọng tài không công nhận vì lỗi việt vị.

Viktor Gyokeres mở tỷ số ngay phút thứ 10 nhưng Arsenal vẫn phải chia điểm với Dortmund. Ảnh: Getty.

Vận may cũng ngoảnh mặt với đội chủ sân Emirates khi bóng 3 lần tìm đến khung gỗ Dortmund trong những phút cuối trận. Trong đó, cú sút trúng cột dọc của tiền vệ Declan Rice khiến HLV Arteta đầy tiếc nuối.

Arsenal khép lại trận đấu với 29 cú dứt điểm nhưng chỉ ghi được 1 bàn. Đây là trận hòa thứ 2 liên tiếp của ‘Pháo thủ’ sau khi đánh rơi chiến thắng trước Newcastle (2-2) ở Ngoại hạng Anh.

Dù đứt mạch toàn thắng trên sân nhà ở vòng phân hạng, Arsenal vẫn nối dài kỷ lục bất bại của CLB tại Champions League lên 20 trận (14 thắng, 6 hòa), nếu không tính kết quả luân lưu.

Lần gần nhất Arsenal thất bại trong thời gian thi đấu chính thức tại đấu trường này là trận thua PSG 1-2 ở bán kết lượt về Champions League hồi tháng 5/2025.

Arsenal hiện tạm đứng thứ 5 với 11 điểm, hơn Dortmund đang xếp thứ 7 đúng 1 điểm sau 5 lượt trận vòng phân hạng Champions League.

Theo lịch, thầy trò HLV Arteta sẽ tiếp Man City trong trận cầu tâm điểm vòng 12 Ngoại hạng Anh lúc 23h30 ngày 29/11 (giờ Hà Nội).