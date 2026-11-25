Đây là sân chơi hấp dẫn thuộc hệ thống thi đấu cấp quốc gia được Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tổ chức hằng năm. Đội Trẻ Đà Nẵng tham dự giải với nòng cốt là các cầu thủ được tuyển chọn để đào tạo chuyên nghiệp, dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Huỳnh Ngọc Hạnh. Mục tiêu đội đặt ra là cọ xát để nâng cao trình độ chuyên môn. Trước đó, tại vòng bảng, đội Trẻ Đà Nẵng kết thúc ở vị trí nhất bảng, giành vé vào vòng chung kết.

Theo kế hoạch, vòng chung kết diễn ra từ ngày 17-27/12 tại Thái Nguyên. Đội Trẻ Đà Nẵng xếp ở bảng A cùng các đội Vĩnh Long, Quân khu 3 và Trẻ Biên phòng. Bảng B gồm các đội Đồng Nai, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Hà Tĩnh và Công an Phú Thọ. Tại vòng chung kết, đội vô địch sẽ được trao suất thăng hạng để góp mặt ở Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2027.