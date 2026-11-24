Trên sân vận động Bà Rịa (phường Vũng Tàu, TP.HCM), các cô gái TP.HCM có màn ngược dòng ấn tượng trước Ninh Bình với chiến thắng 2-1. Sau khi đánh bại Hà Nội 1-0 ở trận ra quân, đội bóng thành phố mang tên Bác tiếp tục được đánh giá cao hơn, nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của đối thủ.

TP.HCM (áo vàng) đang thể hiện phong độ cao tại Đại hội năm nay. Ảnh: HFF

Thậm chí, TP.HCM còn để Ninh Bình vượt lên dẫn trước trong hiệp 1. Tuy nhiên, những điều chỉnh sau giờ nghỉ của ban huấn luyện đã phát huy hiệu quả. Phút 55, K'Thủa ghi bàn gỡ hòa 1-1, trước khi Phan Thị Trang lập công, hoàn tất màn lội ngược dòng cho đội nhà.

Ở trận đấu muộn, Thái Nguyên cũng giành chiến thắng 2-1 trước Hà Nội.

Bị đối thủ dẫn bàn trước, đội bóng "xứ chè" vẫn thể hiện bản lĩnh khi Dương Thị Vân ghi bàn gỡ hòa, trước khi tài năng trẻ Ngọc Minh Chuyên tỏa sáng ở những phút cuối, ấn định chiến thắng. Với hai trận toàn thắng, Thái Nguyên chính thức giành suất còn lại vào chung kết.

Theo thể thức, 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt, hai đội đứng đầu vào chung kết tranh HCV, hai đội còn lại tranh HCĐ. Do đó, cuộc đối đầu giữa TP.HCM và Thái Nguyên lúc 18 giờ 30 ngày 27.11 sẽ mang ý nghĩa phân hạng nhất nhì, trước khi hai đội bước vào chung kết vào ngày 1.12.

Đây vẫn là màn so tài đáng chú ý khi hai đội vừa lần lượt giành ngôi vô địch và á quân giải bóng đá nữ quốc gia cách đây một tháng.

Trong khi TP.HCM của HLV Đoàn Thị Kim Chi muốn tiếp tục khẳng định vị thế, Thái Nguyên cũng có cơ hội chứng minh sự tiến bộ và tham vọng cạnh tranh ngôi cao.

Ở trận còn lại, Hà Nội gặp Ninh Bình trước khi hai đội tái đấu trong trận tranh HCĐ.