Theo Daily Mail, Manchester United dự kiến chỉ cấp cho huấn luyện viên Mauricio Pochettino ngân sách tối đa 50 triệu bảng để tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Những quy định tài chính mới của Ngoại hạng Anh khiến đội chủ sân Old Trafford không thể thoải mái chi tiêu, ngay cả khi đội bóng đang trải qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

Với khoản ngân sách này, Man Utd khó có thể chiêu mộ quá hai cầu thủ trong tháng 1/2027, trong đó một bản hợp đồng có thể theo dạng cho mượn. Đây là thông tin không mấy tích cực đối với huấn luyện viên Pochettino khi đội hình “Quỷ đỏ” còn nhiều vị trí cần được nâng cấp.

Manchester United dự kiến chỉ cấp cho huấn luyện viên Mauricio Pochettino ngân sách tối đa 50 triệu bảng để mua sắm trong kỳ chuyển nhượng. (Ảnh: AP)

Nhà cầm quân người Argentina vừa trải qua màn ra mắt đáng quên khi Man Utd nhận thất bại 0-4 trước Liverpool trên sân Anfield ở vòng 11 Ngoại hạng Anh. Trận thua khiến đội chủ sân Old Trafford rơi xuống vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng, đồng thời kéo dài chuỗi trận không thắng tại giải đấu lên con số 9.

Sau thất bại trước Liverpool, HLV Pochettino cũng thừa nhận Man Utd đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng. Nếu không thể cải thiện thành tích trong phần còn lại của mùa giải, “Quỷ đỏ” có thể phải rời giải đấu cao nhất nước Anh lần đầu tiên sau 53 năm.

Trong hoàn cảnh đó, kỳ chuyển nhượng mùa đông được xem là cơ hội quan trọng để Pochettino bổ sung những nhân sự phù hợp với triết lý bóng đá của mình. Tuy nhiên, hạn chế về ngân sách buộc chiến lược gia 54 tuổi phải cân nhắc kỹ lưỡng những vị trí cần ưu tiên, thay vì thực hiện cuộc cải tổ đội hình trên diện rộng.

Daily Mail cho biết ban lãnh đạo Man Utd không loại trừ khả năng chấp nhận mạo hiểm, tăng ngân sách chuyển nhượng nếu tình hình của đội bóng tiếp tục xấu đi và nguy cơ xuống hạng ngày càng lớn.

Dù vậy, bất kỳ quyết định chi tiêu nào cũng phải được tính toán cẩn thận nhằm tránh vi phạm các quy định tài chính của Ngoại hạng Anh.