Trước một Napoli đã thua 3 trong 4 trận tại Champions League mùa này, Man City được kỳ vọng sẽ tìm lại niềm vui chiến thắng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Enzo Maresca lại phải trải qua một trận đấu vất vả khi 2 lần bị đối thủ vượt lên dẫn trước.

Hàng thủ tiếp tục là điểm yếu của Man City. Sai sót trong khâu triển khai bóng từ phần sân nhà tạo cơ hội cho tiền đạo Rasmus Hojlund vượt qua trung vệ Marc Guehi rồi dứt điểm chéo góc, mở tỷ số cho Napoli ở phút 55.

Người thắp lại hy vọng cho đội chủ sân Etihad là tiền vệ Ayyoub Bouaddi. Phút 67, từ đường chuyền của Jeremy Doku, tài năng trẻ này tung cú sút quyết đoán, đánh bại thủ môn Vanja Milinkovic-Savic.

Đáng chú ý, Bouaddi phải chờ tới trận đấu thứ 108 trong sự nghiệp mới có bàn thắng đầu tiên.

Dù vậy, niềm vui của đội chủ nhà không kéo dài lâu khi tiền đạo Noa Lang đưa Napoli vượt lên dẫn 2-1. Phải đến phút 86, Man City mới thoát cảnh trắng tay nhờ pha đi bóng lắt léo rồi dứt điểm từ góc hẹp của tiền vệ Rayan Cherki.

Tranh cãi nổ ra khi Man City nhọc nhằn cầm hoà Napoli 2-2 ở Champions League hôm 25/11 (giờ Hà Nội). Ảnh: Reuters.

Trận đấu còn gây tranh cãi khi trọng tài Istvan Kovacs nổi còi mãn cuộc trong lúc đồng hồ trên màn hình lớn tại sân Etihad cho thấy vẫn còn 25 giây thi đấu.

Các cầu thủ Man City đồng loạt phản ứng, trong đó thủ môn Gianluigi Donnarumma phải nhận thẻ vàng. Tuy nhiên, đồng hồ trên sóng truyền hình cho thấy 2 phút bù giờ đã trôi qua.

Trận hòa trước Napoli nối dài chuỗi ngày khó khăn của thầy trò HLV Maresca. Man City mới giành được 1 chiến thắng trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Man City hiện tạm đứng thứ 6 với 10 điểm, trong khi Napoli xếp thứ 27 với 4 điểm sau 5 lượt trận tại Champions League.

Theo lịch, Man City sẽ làm khách trên sân Arsenal ở vòng 12 Ngoại hạng Anh lúc 23h30 ngày 29/11 (giờ Hà Nội).