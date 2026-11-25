Hội đồng trọng tài gồm 3 thành viên nhất trí chấp thuận đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Senegal.

Senegal ăn mừng chức vô địch hồi tháng 1. Ảnh: THX

Theo đó, CAS hủy quyết định ngày 17-3-2026 của Ban phúc thẩm Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) về việc xử Senegal thua Maroc 0-3, khôi phục quyết định ngày 11-2-2026 của Ban kỷ luật CAF.

Đây là chức vô địch châu Phi thứ hai của Senegal, sau lần đăng quang năm 2022.

Tranh chấp bắt nguồn từ trận chung kết AFCON 2025 diễn ra ngày 18-1-2026 tại Rabat (Maroc).

Khi tỷ số vẫn là 0-0 ở cuối thời gian thi đấu chính thức, trọng tài Jean-Jacques Ndala cho đội chủ nhà hưởng phạt đền sau khi xem lại tình huống qua VAR.

Nhiều cầu thủ Senegal rời sân để phản đối, sau đó trở lại thi đấu. Brahim Díaz sút hỏng quả phạt đền, còn Pape Gueye ghi bàn duy nhất trong hiệp phụ, mang về chiến thắng cho Senegal.

Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Maroc cho rằng việc các cầu thủ Senegal rời sân là căn cứ để xử thua theo điều lệ giải. Ban phúc thẩm CAF đã áp dụng Điều 84 để công nhận chiến thắng 3-0 cho Maroc.

Tuy nhiên, CAS xác định trọng tài có quyền quyết định trận đấu tiếp tục hay dừng hẳn. Khi trọng tài cho trận đấu tiếp diễn, cả 2 đội đã có mặt trên sân và sẵn sàng thi đấu.

Theo CAS, các điều khoản được viện dẫn chỉ áp dụng khi hành vi của một đội khiến trọng tài phải chấm dứt trận đấu. CAF đã xử lý kỷ luật riêng đối với Liên đoàn Bóng đá Senegal, huấn luyện viên Pape Thiaw và một số cầu thủ.

Liên đoàn Bóng đá Senegal hoan nghênh phán quyết, trong khi Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Maroc tuyên bố sẽ tiếp tục phản đối bằng các biện pháp pháp lý.

Maroc cáo buộc Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Senegal Abdoulaye Fall đã liên lạc với thành viên Hội đồng trọng tài Ulrich Haas trước khi phán quyết được công bố.

Liên đoàn Bóng đá Senegal và ông Haas đều bác bỏ cáo buộc. Maroc có thể đề nghị Tòa án Liên bang Thụy Sĩ xem xét phán quyết.