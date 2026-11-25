Nhìn lại cuộc chia tay của HLV Park Hang Seo, có thể thấy điều quan trọng nhất không phải là giữ một nhà cầm quân bằng mọi giá, mà là đưa ra lựa chọn tốt nhất cho tương lai bóng đá Việt Nam. Câu chuyện HLV Kim Sang Sik hiện tại cũng thế. Nếu nhà cầm quân người Hàn Quốc duy trì được khát vọng, còn đội tuyển tiếp tục đạt được những mục tiêu quan trọng, việc gia hạn hợp đồng là lựa chọn tốt nhất.

Cần nhắc, tháng 1/2023, HLV Park Hang Seo quyết định rời tuyển Việt Nam sau trận chung kết AFF Cup 2022 tại Thái Lan. Đó là cuộc chia tay đầy tiếc nuối, nhưng nhìn lại hành trình của bóng đá Việt Nam sau gần 4 năm, quyết định dừng lại của nhà cầm quân người Hàn Quốc là điều cần thiết để đội tuyển mở ra một chương mới.

Hợp đồng HLV Kim Sang Sik sắp hết hạn khiến tương lai tuyển Việt Nam được chú ý, gợi nhớ cuộc chia tay đầy cảm xúc của HLV Park Hang Seo.

Sau hơn 5 năm gắn bó, ông Park đã tạo nên một trong những giai đoạn đáng nhớ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Từ ngôi á quân U23 châu Á 2018, chức vô địch AFF Cup 2018 đến hai HCV SEA Games liên tiếp, nhà cầm quân người Hàn Quốc đưa bóng đá Việt Nam bước lên một vị thế mới ở Đông Nam Á và tạo dấu ấn tại châu lục.

Chính vì vậy, ngày ông Park nói lời chia tay tại Thái Lan đã để lại nhiều cảm xúc. Tuyển Việt Nam thất bại 0-1 trước đội chủ nhà ở chung kết lượt về AFF Cup 2022, qua đó nhìn đối thủ đăng quang với tổng tỷ số 3-2. Ông Park không thể có món quà chia tay trọn vẹn dành cho người hâm mộ, nhưng những lời chia sẻ sau trận đấu mới là điều khiến nhiều người nhớ mãi.

“Thật đau lòng khi phải chia tay các cầu thủ. Tôi biết rằng trong cuộc sống hợp rồi phải tan và việc chia tay tuyển Việt Nam là lựa chọn bắt buộc để bóng đá Việt Nam phát triển”, ông Park chia sẻ vào ngày 17/1/2023.

Đó không đơn thuần là lời chia tay của một HLV đã hoàn thành hợp đồng. Ông Park hiểu rằng sau những thành công kéo dài, đội tuyển cần một hướng đi mới, một nhà cầm quân mới và những ý tưởng khác biệt để tiếp tục phát triển. Ông cũng thừa nhận bản thân đã đạt đến giới hạn sau 5 năm làm việc tại Việt Nam.

Sau cuộc chia tay ấy, bóng đá Việt Nam thực sự bước vào một giai đoạn chuyển giao không dễ dàng. HLV Philippe Troussier được lựa chọn thay thế ông Park với tham vọng xây dựng lối chơi kiểm soát bóng, trẻ hóa đội hình và hướng đến những mục tiêu dài hạn. Tuy nhiên, triết lý mới không phát huy hiệu quả như kỳ vọng. Tuyển Việt Nam liên tiếp nhận những kết quả thất vọng, bị loại từ vòng bảng Asian Cup 2023 và không thể vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026. Sau 10 thất bại trong 11 trận đấu chính thức, HLV Troussier phải chia tay đội tuyển vào tháng 3/2024.

Đó là giai đoạn khiến người hâm mộ nhớ nhiều hơn về thời kỳ HLV Park Hang Seo. Có những tiếc nuối, thậm chí xuất hiện quan điểm cho rằng bóng đá Việt Nam đã sai lầm khi chia tay nhà cầm quân người Hàn Quốc. Nhưng bóng đá không thể mãi sống trong quá khứ. Đội tuyển cần một người mới, một cách tiếp cận mới để tìm lại niềm tin.

HLV Kim Sang Sik xuất hiện vào tháng 5/2024 và từng bước giải quyết bài toán ấy. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không mất quá nhiều thời gian để tạo dấu ấn khi đưa tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024, sau hai chiến thắng trước Thái Lan ở chung kết. Tiếp đó, ông cùng các đội tuyển trẻ giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, HCV SEA Games 33 và HCĐ U23 châu Á 2026. Đặc biệt, tuyển Việt Nam tiếp tục bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Có thể thấy bóng đá Việt Nam đã trải qua những cung bậc rất khác nhau sau khi ông Park ra đi. Troussier không thành công, nhưng HLV Kim Sang Sik đã giúp đội tuyển tìm lại vị thế. Điều đó không có nghĩa ông Kim giỏi hơn ông Park, bởi mỗi người có một nhiệm vụ và dấu ấn riêng. Tuy nhiên, thành công của người kế nhiệm cho thấy quyết định chuyển giao là cần thiết để bóng đá Việt Nam không bị mắc kẹt trong một thời kỳ dù rất thành công.

Có lẽ ông Park cũng không thể biết trước những gì sẽ xảy ra sau khi mình chia tay. Nhưng ông đã lựa chọn rời đi khi nhận thấy bản thân cần nhường chỗ cho một hướng phát triển mới. Sau những giọt nước mắt tại Thái Lan năm 2023, bóng đá Việt Nam đã trải qua khó khăn trước khi tìm thấy niềm vui chiến thắng cùng HLV Kim Sang Sik.

Nhớ lại lời chia sẻ của ông Park, điều đáng trân trọng nhất không chỉ là những gì ông đã làm được trong 5 năm, mà còn là việc ông hiểu khi nào cần khép lại hành trình của mình. Một cuộc chia tay đầy tiếc nuối, nhưng cũng là lựa chọn tốt nhất để tuyển Việt Nam tiếp tục tiến về phía trước.