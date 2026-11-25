Tối 24-11, Công an Hà Nội FC (áo đỏ) tiếp đội đầu bảng khu vực phía Đông AFC Champions League - C1 châu Á 2026/27 Vissel Kobe (Nhật Bản) trên sân Hàng Đẫy, trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng bảng

Gần 6.000 khán giả có mặt trên sân cổ vũ cho Công an Hà Nội FC

HLV Polking sử dụng những cầu thủ tốt nhất hiện có trong bối cảnh một số trụ cột chấn thương hoặc chưa đạt thể trạng tốt nhất

Trận đấu hấp dẫn, quyết liệt ngay sau tiếng còi khai cuộc

CLB Công an Hà Nội chủ động chơi tấn công, tìm kiếm bàn thắng

Phút 11, Alan sút hỏng quả phạt đền sau tình huống Mauk bị cầu thủ đối phương kéo ngã trong vòng cấm

Không lâu sau đó, Alan phản ứng trọng tài sau một tình huống anh cho rằng đội nhà xứng đáng hưởng phạt góc

Khó khăn bủa vây khi CLB Công an Hà Nội bất đắc dĩ phải thay thủ môn. Nguyễn Filip chấn thương phải rời sân phút 26, nhường chỗ cho Vũ Thành Vinh

Lúc này, Vissel Kobe cũng tích cực gia tăng sức ép về phía chủ nhà

Phút 45, sau nhiều cơ hội chưa thể thành bàn, CLB Công an Hà Nội mở tỉ số. Alan chọc khe rất tốt để Mauk phá bẫy việt vị thoát xuống vượt qua 3 trung vệ đối phương, rồi tung cú dứt điểm căng đánh bại thủ môn Arai

Mauk cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng mở tỉ số, cởi bỏ mọi áp lực

4 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, từ đường căng ngang vào vòng cấm của Sabater, Perea có mặt đúng lúc để đánh đầu đệm bóng cận thành đánh bại thủ môn Vissel Kobe, nhân đôi cách biệt cho đại diện của Việt Nam

Công an Hà Nội tạo ra thế trận và tỉ số mà ít người dám nghĩ tới trước trận, bởi Vissel Kobe là thế lực của bóng đá Nhật Bản, lại đang toàn thắng cả 4 trận đầu giải C1 châu Á trước khi hành quân tới Hàng Đẫy

Nỗ lực sau đó giúp Vissel Kobe rút ngắn 1-2 ở phút 53, sau khi Erik pha tận dụng sai lầm và sút tung lưới Vũ Thành Vinh

CLB Công an Hà Nội tiếp tục lối chơi tấn công cống hiến

Phút 57, Alan chọc khe tinh tế vào trung lộ để Perea thoát xuống phá bẫy việt vị rồi đánh bại thủ thành Arai một lần nữa, hoàn tất cú đúp và ấn định tỉ số 3-1 cho Công an Hà Nội FC

Cầu thủ chủ nhà ăn mừng đầy cảm xúc

Những phút cuối trận, HLV Polking thực hiện một loạt thay đổi nhân sự, bao gồm tung Quang Hải vào sân. CLB Công an Hà Nội tạo thêm 1 số cơ hội song không có thêm bàn thắng

Chung cuộc, CLB Công an Hà Nội thắng Vissel Kobe 3-1. Chiến thắng lịch sử tại đấu trường cao nhất châu Á giúp đội bóng ngành Công an tích lũy 7 điểm/5 trận, mở ra cơ hội giành quyền đi tiếp tại C1 châu Á 2026/27