Hàng loạt sự cố gián đoạn công nghệ nghiêm trọng tại Mỹ, từ việc khiến máy bay phải dừng hoạt động, email không thể truy cập đến giao dịch ngân hàng bị đình trệ, đang làm dấy lên lo ngại về các cuộc tấn công mạng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và mức độ an toàn của lưới điện quốc gia.

Những diễn biến này khiến nhiều người lo sợ về nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng công nghệ trên diện rộng. Dù các quan chức chính phủ đã bác bỏ những tin đồn và suy đoán lan truyền trên mạng về khả năng có một thế lực đứng sau chuỗi trục trặc, không ít người tiêu dùng vẫn chủ động chuẩn bị cho tình huống mất kết nối công nghệ hoặc một thảm họa khẩn cấp khác.

Sabrina Cepeda là một trong số đó.

Những ngày gần đây, bà Cepeda đã mua thêm khí propane và chất lỏng mồi lửa để sử dụng cho các thiết bị nấu nướng, sưởi ấm không cần điện. Bà mẹ ba con cũng bổ sung lượng thực phẩm không dễ hư hỏng, sản phẩm vệ sinh cá nhân và thuốc dị ứng, phòng trường hợp cả gia đình phải ở trong nhà suốt nhiều ngày.

“Tôi đã chuẩn bị đủ mọi thứ để gia đình có thể ăn uống đầy đủ, giữ vệ sinh, có nước, giữ ấm và được an toàn. Tốt hơn hết là có sẵn những thứ này nhưng không cần dùng đến, còn hơn lúc cần lại không có”, bà Cepeda, 39 tuổi, chia sẻ.

Đây là một trường hợp điển hình mà nhiều người, ngay cả các chuyên gia Phố Wall và giới bán lẻ, gọi là “nền kinh tế phòng bị” (doomsday economy - nền kinh tế ngày tận thế).

NỖI LO VỀ NGÀY TẬN THẾ

Từ ngày 12 đến 17/11, Mỹ ghi nhận ít nhất 6 sự cố gián đoạn công nghệ lớn. Trong cùng khoảng thời gian, chi tiêu tại các thương hiệu chuyên kinh doanh sản phẩm ứng phó tình huống khẩn cấp tăng khoảng 400% so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu thẻ thanh toán do Consumer Edge phân tích riêng cho CNBC.

Tại Ready America, doanh nghiệp chuyên bán các sản phẩm như bộ dụng cụ sinh tồn khẩn cấp, nước đóng gói dự trữ và thanh thực phẩm giàu năng lượng, doanh số thông qua các nền tảng thương mại điện tử đã tăng khoảng 5 lần trong những ngày gần đây. Không chỉ khách hàng cá nhân, các doanh nghiệp cũng liên hệ đặt mua thêm hàng cho văn phòng và cơ sở kinh doanh của họ.

Theo ông Trevyn Reese, Chủ tịch Ready America, kể từ đại dịch Covid-19 từ cách đây 6 năm, công ty chưa từng chứng kiến thêm lần nào mà nhu cầu tăng mạnh đến vậy.

Các bộ dụng cụ sinh tồn khẩn cấp được bày bán ở chuỗi cửa hàng The Surplus Store tại Mỹ

Chuỗi sự cố công nghệ gần đây đã đẩy nỗi lo về nguy cơ mất điện lên cao điểm. Nhưng dữ liệu cho thấy tâm lý này trên thực tế đã âm ỉ trong nhiều tuần trước đó. Theo Consumer Edge, người tiêu dùng Mỹ bắt đầu đẩy mạnh chi tiêu tại các thương hiệu chuyên cung cấp sản phẩm ứng phó khẩn cấp từ tháng 10. Cũng trong khoảng thời gian này, Fox News đưa tin Lầu Năm Góc đang chuẩn bị để các căn cứ quân sự Mỹ có thể duy trì hoạt động ít nhất 90 ngày mà không cần hỗ trợ từ bên ngoài. Lo ngại càng gia tăng khi cuộc chiến với Iran vẫn tiếp diễn, trong khi Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu rằng xung đột có thể bùng phát trở lại.

Tất nhiên, không phải tất cả người tiêu dùng đều tin rằng họ cần chuẩn bị cho một kịch bản tận thế. Trong những video mang tính châm biếm đăng tải trên TikTok, nhiều người đùa rằng họ đang sẵn sàng ứng phó với tận thế bằng cách đặt sẵn đồ uống tại Starbucks hoặc mua một lượng lớn rượu bia.

Dù vậy, chủ đề này vẫn được vô số người Mỹ quan tâm. Lượng tìm kiếm trên Google đối với từ khóa “prepping” - chỉ hoạt động chuẩn bị trước cho các tình huống khẩn cấp - đã tăng hơn gấp đôi khi so sánh với cùng kỳ năm trước. Trên YouTube, lượt tìm kiếm video về “survivalism”, thuật ngữ chỉ việc chuẩn bị các kỹ năng và vật dụng để sinh tồn, leo vọt hơn 5.000% trong cùng khoảng thời gian.

Với bà Sabrina Cepeda, việc chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp đơn giản là cách để chủ động bảo vệ gia đình, thay vì chờ đến khi sự cố xảy ra mới lo tìm cách ứng phó. Trước đây, bà từng phải sử dụng lượng thực phẩm dự trữ khi xảy ra những hiện tượng thời tiết cực đoan như bão Harvey năm 2017 và bão mùa đông Uri năm 2021.

Tuy nhiên, bà Cepeda cho biết năm nay là lần đầu tiên bà cảm thấy cần chuẩn bị sẵn sàng cho một tình huống khẩn cấp có thể bắt nguồn từ sự cố gián đoạn công nghệ. Bà và chồng đã bảo đảm gia đình có đủ tiền mặt và nhiên liệu trong xe ô tô, phòng trường hợp lưới điện Mỹ gặp sự cố trên diện rộng.

“Chúng ta đang phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ. Vì vậy, mọi người cần có khả năng tự xoay xở và thực hiện những việc thiết yếu theo cách truyền thống như trong quá khứ”, bà Cepeda nhấn mạnh.

TÂM LÝ PHÒNG NGỪA RỦI RO

Đáng chú ý, những cuộc thảo luận về kịch bản khủng hoảng tận thế đã bắt đầu lan tới cả Phố Wall.

Mới đây, ngân hàng Mizuho cho biết trong một ghi chú rằng tâm lý lo ngại của người tiêu dùng trước các sự cố công nghệ, cộng thêm những điều được gọi là “nỗi lo tận thế” lan truyền trên mạng xã hội, đã thúc đẩy người dân đổ xô đến chuỗi bán lẻ Costco để tích trữ hàng hóa thiết yếu.

Mizuho dự báo, chỉ số đo lường tốc độ tăng trưởng doanh số bán hàng không bao gồm nhiên liệu của Costco trong tháng 11 có thể vượt 10%. Đây sẽ là lần đầu tiên chỉ số này đạt mức đó kể từ năm 2022.

Trong khi đó, Ngân hàng Hoàng gia Canada (RBC) chỉ ra xu hướng chuẩn bị cho kịch bản tận thế đã tạo ra tác động thực sự đến hành vi mua sắm trên toàn cầu trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, ngân hàng nhận định là cho đến nay, xu hướng này mới chỉ thúc đẩy doanh số của một nhóm nhỏ mặt hàng, chẳng hạn như thực phẩm giàu protein có thể bảo quản lâu, sản phẩm lọc nước và thực phẩm khô dự trữ.

Làn sóng tích trữ hàng hóa khẩn cấp lan rộng tại Mỹ

Chia sẻ với CNBC, ông Richard McWhorter, cố vấn quản lý tài sản cá nhân tại SRM, tiết lộ có rất nhiều khách hàng của ông đã lao đến Costco để mua hàng hóa với số lượng lớn, đồng thời mạnh tay chi tiền cho máy phát điện. Đồng thời, ông còn nhận được nhiều câu hỏi về cách chuẩn bị nếu hệ thống tài chính ngừng hoạt động.

“Công việc của tôi vốn liên quan đến khía cạnh tài chính, nhưng còn có cả khía cạnh tâm lý. Và trong hai tuần qua, yếu tố tâm lý đã chi phối nhiều hơn hẳn”, ông McWhorter kể lại.

Nhà kinh doanh kim loại quý American Hartford Gold cũng ghi nhận lượng lớn câu hỏi từ khách hàng. Chủ tịch công ty Max Baecker cho biết, một số người nói với ông rằng sự quan tâm mới của họ đối với những sản phẩm như vàng - vốn từ lâu được xem là tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn - xuất phát từ mối quan ngại lớn về việc phụ thuộc quá nhiều vào các mạng lưới tài chính kỹ thuật số.

Suy nghĩ này xuất hiện sau sự cố kỹ thuật tại JPMorgan Chase khiến các giao dịch của khách hàng bị ảnh hưởng trong nhiều giờ.

Theo ông Bilal Hafeez, Giám đốc điều hành Macro Hive, sau hàng loạt sự cố đầu tháng 11, các nhà đầu tư có thể bắt đầu gây sức ép buộc doanh nghiệp đẩy nhanh đầu tư vào an ninh mạng, xuất phát từ tâm lý thận trọng trước nguy cơ các tác nhân AI hoạt động ngoài tầm kiểm soát. Ông cho rằng diễn biến này có thể gợi nhớ đến làn sóng đầu tư vào phần mềm diệt virus trong thời kỳ bùng nổ Internet (dot-com).

Quỹ hoán đổi danh mục Global X Cybersecurity ETF (BUG), chuyên đầu tư vào lĩnh vực an ninh mạng, đã tăng khoảng 3% trong hai tuần qua, đi ngược xu hướng giảm của nhóm cổ phiếu AI và thị trường công nghệ nói chung.