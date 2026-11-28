Đông sang, sương giăng triền núi. Trong căn nhà nhỏ, bên bếp lửa bập bùng, tấm vải chàm được các bà, các mẹ nâng niu, sắc xanh như ngấm sâu vào từng thớ vải. Khói bếp quyện với mùi chàm, mùi lanh, gợi miền ký ức đã neo lại qua bao mùa gió ở Tuyên Quang. Người Tày, Nùng, Dao, H'Mông nơi đây gửi vào từng đường kim thêu, hoa văn sáp ong sự khéo léo, kiên nhẫn, tạo dấu ấn riêng của cộng đồng.

Nghề xưa vẫn được gìn giữ, nhưng giữa bao đổi thay, để sắc chàm có thể đi xa hơn, tìm được chỗ đứng và nuôi sống người đang giữ nghề là hành trình cần nhiều nỗ lực.

Vẻ đẹp sắc chàm Tuyên Quang. (Ảnh: LÊ ĐỨC)

Sinh kế từ nghề truyền thống

Ở mỗi bản làng vùng cao Tuyên Quang, sắc chàm mang vẻ đẹp văn hóa, tinh thần độc đáo. Bắt đầu từ cây chàm, trải qua các công đoạn ngâm, ủ, lọc, nhuộm, nhưng mỗi cộng đồng lại lưu giữ bí quyết và cách xử lý chất liệu riêng. Với người Nùng ở xã Hùng Lợi, cây chàm được trồng quanh nhà, trên nương. Người Nùng U ở xã Nấm Dẩn tạo màu từ kinh nghiệm chọn lá, ủ, pha vôi, chà bóng vải bằng đá cuội hoặc khúc gỗ nhẵn. Còn ở Hoàng Su Phì, Xín Mần, cách làm là kết hợp chàm mèo thân thảo với cây chàm thân gỗ để tạo cao chàm, nguyên liệu có thể bảo quản lâu dài, phục vụ nhuộm vải.

Mỗi cách làm đều mang dấu ấn môi trường sống và tri thức bản địa. Người phụ nữ coi ủ chàm, nhuộm vải là công việc quan trọng trong năm; nắm được tỷ lệ, độ “ngấu” của nước chàm để quyết định màu sắc, độ bền của vải. Họ lấy nước từ suối trong, có mạch ngầm quanh năm để ủ chàm, tin rằng nguồn nước này giúp màu vải thêm tươi đẹp. Kinh nghiệm được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Trên nền vải chàm xanh đậm, các cộng đồng tiếp tục sáng tạo nên những sắc thái văn hóa phong phú. Người Dao đỏ gửi tâm tư, ký ức và quan niệm sống vào từng đường thêu; người Dao tiền, H’Mông có kỹ thuật vẽ sáp ong, tạo nên những hoa văn hình trôn ốc, đồng tiền... giàu tính biểu tượng.

Ở xã Minh Quang, nghệ nhân Phùng Thị Tâm dành gần trọn cuộc đời để theo đuổi nghề thêu truyền thống của người Dao đỏ. Trên nền vải sẫm màu, những sắc chỉ đỏ, vàng, xanh hiện lên qua hình ảnh cây đèn lễ, dấu chân hổ, cây thông, hoa lá rừng..., gắn với câu chuyện văn hóa, tín ngưỡng, nguồn cội. Các thiếu nữ học nhuộm chàm, thêu thùa; khi về nhà chồng mang theo khăn áo, lễ phục, chăn gối. Những món quà ấy cũng được người mẹ trao lại cho con gái trước khi qua đời.

Với người H’Mông ở Hợp tác xã Lùng Tám (xã Lùng Tám), vẽ sáp ong là kỹ thuật đòi hỏi sự tỉ mỉ và khả năng làm chủ chất liệu. Người thợ dùng bút chuyên dụng đưa sáp ong nóng lên mặt vải, tạo thành những đường nét liên tục. Khi nhuộm chàm, phần vải được phủ sáp không bắt màu. Sau khi sáp được loại bỏ, hoa văn hiện lên trên nền vải với những mảng sáng tối tương phản. Xấp xỉ trăm tuổi, hơn 80 năm gắn bó với nghề, nghệ nhân Sùng Thị Cỏ vẫn miệt mài với công việc ấy. Đôi tay bà cẩn trọng từng nét bút, trau chuốt từng đường sáp. Cùng với nghệ nhân cao tuổi, thế hệ trẻ như em Sùng Thị Vá (13 tuổi) cũng đến hợp tác xã vào dịp nghỉ hè để học vẽ sáp ong, thêu hoa văn.

Một hướng đi đáng chú ý khác đến từ Nguyễn Thùy Trang, cô gái người Tày ở phường Hà Giang 1. Sau khi tốt nghiệp Trường đại học Thương mại, Trang về quê, tìm đến các bản làng ở Hoàng Su Phì, Xín Mần học kỹ thuật nhuộm chàm của người Nùng U. Từ vốn tri thức tiếp nhận, cô thử nghiệm kết hợp nhuộm chàm với vẽ sáp ong trên thổ cẩm, sáng tạo tranh trang trí và túi vải thân thiện với môi trường. Sản phẩm được khách hàng trong nước đón nhận, nhiều đơn hàng xuất sang Pháp, Trung Quốc. Mô hình hiện tạo việc làm thường xuyên cho lao động địa phương, thu nhập hơn 5 triệu đồng/người/tháng.

Mở rộng thị trường và phát triển du lịch

Từ những thùng chàm bên hiên nhà, khung thêu thân thuộc cho tới quy mô sản xuất của các hợp tác xã, nghề thủ công vùng cao đang đứng trước cơ hội tìm thêm hướng phát triển. Với nhà báo Giang Lam, công tác tại Báo và Phát thanh truyền hình Tuyên Quang, mối duyên với sản phẩm thủ công của người dân tộc thiểu số bắt đầu từ những chuyến đi tác nghiệp tại địa phương. Qua nhiều lần gặp gỡ nghệ nhân, tìm hiểu nghề truyền thống, chị nhận ra sản phẩm vẫn tiêu thụ trong phạm vi nhỏ, đầu ra chưa ổn định, công sức và giá trị văn hóa kết tinh trong đó chưa được thị trường nhận diện đầy đủ.

Ban đầu, sự đồng hành của chị khá giản dị, đó là mua sản phẩm để ủng hộ người giữ nghề; giới thiệu với bạn bè, đồng nghiệp và những người yêu văn hóa truyền thống. Nhưng càng tiếp xúc, chị càng nhận ra nếu chỉ mua để động viên thì chưa thể giải quyết căn cơ bài toán sinh kế. Nghệ nhân, người thợ cần có thêm đơn hàng; sản phẩm cần đến được với những nhóm khách hàng rộng hơn; nghề truyền thống phải tìm được vị trí trong đời sống đương đại. Từ suy nghĩ ấy, chị hướng tới kết nối đầu ra và gợi ý những cách ứng dụng mới cho chất liệu bản địa. Từ năm 2025, Giang Lam bắt đầu đưa vải chàm, thổ cẩm, đường thêu, nét vẽ sáp ong vào trang phục, phụ kiện và đồ dùng có tính ứng dụng. Mảnh thổ cẩm có thể trở thành điểm nhấn trên chiếc áo khoác; dải vải chàm có thể kết hợp với chất liệu jean để tạo nên chiếc túi, ví hay phụ kiện sử dụng hằng ngày. Những sản phẩm ấy có khả năng tiếp cận người tiêu dùng ở môi trường công sở, các hoạt động văn hóa, đối ngoại, nơi vẻ đẹp bản địa hiện diện tự nhiên, không bị giới hạn trong trang phục truyền thống hay dịp lễ hội.

Theo Giang Lam, quá trình ứng dụng bắt đầu từ việc tìm hiểu, trao đổi với nghệ nhân, tôn trọng tri thức cộng đồng. Cách làm này giúp người tiêu dùng nhận diện giá trị của sản phẩm thủ công, phân biệt với những mặt hàng công nghiệp chỉ mô phỏng hoa văn bản địa. Đến nay, thương hiệu Lam Chàm chị gây dựng đã vươn xa, có mặt ở nhiều triển lãm quốc gia, trở thành nhịp cầu kết nối người làm nghề với thị trường.

Thực tế ở Hợp tác xã Lùng Tám cũng cho thấy vai trò của việc tổ chức sản xuất dựa trên sự tham gia của cộng đồng. Du khách có thể tìm hiểu quy trình làm lanh, vẽ sáp ong, thêu hoa văn và lựa chọn sản phẩm được làm ngay tại chỗ. Dù vậy, ở nhiều địa phương tại Tuyên Quang, nghề nhuộm chàm, thêu thổ cẩm còn phân tán, thiếu liên kết giữa người làm nghề với cơ sở thiết kế, đơn vị phân phối và doanh nghiệp du lịch. Kiểu dáng, công năng của sản phẩm chưa thật phong phú. Chất lượng, kích thước, bao bì và thông tin giới thiệu chưa được quan tâm chuẩn hóa đúng mức. Người thợ phần lớn dựa vào kinh nghiệm truyền thống, trong khi khả năng tiếp cận thị trường, quảng bá và nắm bắt nhu cầu tiêu dùng còn hạn chế. Vì thế, sản phẩm chưa có đầu ra ổn định, khó tạo thêm việc làm và thu nhập thường xuyên.

Theo ông Dương Ngọc Đức, Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú, tiềm năng phát triển nghề thủ công truyền thống và khai thác giá trị văn hóa bản địa phục vụ du lịch rất lớn, tuy nhiên việc kết nối, tổ chức sản xuất và tạo đầu ra cho sản phẩm chưa tương xứng. Địa phương mong có thêm những chương trình hỗ trợ thiết thực, sự tham gia của các đơn vị thiết kế, doanh nghiệp và người làm du lịch để từng bước quảng bá, đưa sản phẩm thủ công đến gần hơn với thị trường. Mục tiêu là vừa giữ gìn giá trị truyền thống, vừa tạo sinh kế ổn định để người dân có thêm động lực gắn bó với nghề. Đó cũng là cách tốt nhất để những nét văn hóa đặc sắc tiếp tục được lưu giữ, đồng hành trong đời sống hiện nay.