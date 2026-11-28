Từ sản phẩm khác biệt...

Sáng sớm, khi những dải mây trắng còn phủ kín đồi núi, nhiều du khách đã có mặt tại điện gió Amaccao, xã Tân Lập hay đồi Cu Vơ, xã Hướng Phùng để đón bình minh, săn mây. Sự kết hợp giữa cảnh quan núi rừng hùng vĩ và những trụ điện gió tạo nên sức hút riêng cho vùng đất phía Tây Quảng Trị.

Không chỉ mang đến trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên, những điểm đến này còn góp phần mở rộng không gian du lịch, khai thác tiềm năng của khu vực miền núi. Chị Lê Thị An Tư, du khách ở xã Khe Sanh chia sẻ, đã nhiều ngày liên tiếp thức dậy từ sáng sớm để đến điện gió Amaccao ngắm bình minh, săn mây. Cảnh sắc thiên nhiên và không khí trong lành nơi đây mang lại cho chị cảm giác thư thái, thêm năng lượng cho cuộc sống.

Du khách dạo bước trên đồi cỏ, săn mây và ngắm các trụ điện gió Amaccao ở xã Tân Lập - Ảnh: B.C

Từ lợi thế cảnh quan, du lịch phía Tây Quảng Trị đang được mở rộng bằng những sản phẩm gắn với nông nghiệp và văn hóa bản địa. Trong đó, cà phê Khe Sanh không chỉ là sản phẩm nông nghiệp đặc trưng mà còn trở thành chất liệu để xây dựng những trải nghiệm du lịch mới.

Thông qua mô hình Khe Sanh Coffee Tour, du khách được tìm hiểu quy trình sản xuất, thưởng thức cà phê và trải nghiệm không gian văn hóa địa phương. Đáng chú ý, mô hình còn mở ra cơ hội khởi nghiệp cho người dân bản địa, trong đó có thanh niên Bru-Vân Kiều được hỗ trợ cơ sở vật chất, đào tạo kỹ năng pha chế, kinh doanh và phục vụ du lịch.

Ông Trần Thái Thiên, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp Việt Nam-Khe Sanh cho biết, việc kết hợp sản phẩm nông nghiệp với trải nghiệm du lịch đã tạo hiệu quả rõ rệt trong quảng bá và tiêu thụ cà phê. Theo ông, sản lượng bán ra tăng gấp 5 lần so với thời điểm chưa triển khai Khe Sanh Coffee Tour.

Khi được tổ chức bài bản, các sản phẩm du lịch gắn với cộng đồng không chỉ tạo thêm sinh kế mà còn góp phần gìn giữ cảnh quan, bản sắc văn hóa địa phương. Đây cũng là hướng đi để Quảng Trị hình thành những sản phẩm có tính liên kết, bổ trợ nhau trên cùng hành trình khám phá. Sự kết hợp giữa văn hóa bản địa, thiên nhiên, hang động và biển sẽ tạo nên giá trị đặc biệt cho du lịch Quảng Trị. Nhiều sản phẩm gắn với cộng đồng dân tộc thiểu số và trải nghiệm thiên nhiên đang được đưa vào khai thác, kết nối từ miền Tây đến khu vực ven biển.

Đến đa dạng hóa trải nghiệm

Không chỉ khai thác những lợi thế sẵn có, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh cũng đang chủ động tìm kiếm ý tưởng mới, đa dạng hóa trải nghiệm để tăng sức hấp dẫn cho điểm đến.

Hưởng ứng Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị năm 2026, hai doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh đã phối hợp xây dựng sản phẩm trải nghiệm mang tên “Hừng đông trên đồi cát”. Du khách có cơ hội đón bình minh trên những triền cát, thưởng thức bữa ăn nhẹ giữa thiên nhiên và lưu lại những khoảnh khắc trong không gian được thiết kế theo cảm hứng “Dubai thu nhỏ”.

Những sản phẩm như vậy cho thấy sự chủ động của doanh nghiệp trong việc khai thác tài nguyên bản địa, tạo thêm lựa chọn cho du khách. Theo ông Trần Xuân Cương, Giám đốc Công ty TNHH Netin Travel, Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị không chỉ là sự kiện quảng bá mà còn có thể trở thành động lực thu hút khách quanh năm nếu các sản phẩm được xây dựng hợp lý, có sự bổ trợ và kết nối với nhau.

Cùng với phát triển sản phẩm, hệ thống cơ sở lưu trú cũng đang chuẩn bị các điều kiện đón khách. Tại phường Đồng Hới, nhiều cơ sở đã rà soát cơ sở vật chất, chỉnh trang không gian, xây dựng thêm các chương trình trải nghiệm và nâng cao chất lượng phục vụ.

Chị Nguyễn Thị Năm, Trưởng phòng Kinh doanh CKC Thiên Đường Hotel cho rằng, sự kiện là cơ hội để doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm, kết nối với các đơn vị lữ hành và tìm kiếm thêm đối tác. Qua đó, không chỉ doanh nghiệp được hưởng lợi mà còn góp phần thúc đẩy du lịch địa phương phát triển.

Và kỳ vọng

Với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan-linh thiêng vùng đất lửa”, Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 30/11, gồm 15 hoạt động, trong đó có 1 hoạt động chính và 14 hoạt động trong khuôn khổ.

Sự kiện hướng đến tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc các dân tộc; đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh và những sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp, đơn vị lữ hành và cộng đồng cùng tham gia giới thiệu sản phẩm, mở rộng kết nối tour, tuyến và thị trường khách.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Trị, ngay khi có kế hoạch tổ chức sự kiện, Hiệp hội đã vận động hội viên thiết kế các tour, tuyến phù hợp. Những hoạt động được du khách đón nhận sẽ được nghiên cứu duy trì thường xuyên. Hiệp hội cũng đóng vai trò kết nối các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn thống nhất mức giá ưu đãi, triển khai kích cầu và kết nối thị trường Bắc-Nam cũng như các doanh nghiệp ngoài tỉnh…

Đáng chú ý, định hướng tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch định kỳ từ ngày 24 hằng tháng được kỳ vọng sẽ góp phần duy trì sức hút điểm đến, tạo điều kiện để những sản phẩm mới tiếp tục được hoàn thiện và đưa vào khai thác lâu dài.

Dự kiến năm 2026, tổng lượt khách du lịch đến Quảng Trị ước đạt khoảng 10,61 triệu lượt, tăng 10,52% so với năm 2025; tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 12.210 tỉ đồng. Những con số này cho thấy tiềm năng và dư địa phát triển của ngành du lịch địa phương.

Để những lợi thế ấy thực sự trở thành động lực tăng trưởng, Quảng Trị cần tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường liên kết sản phẩm và chú trọng bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa. Quan trọng hơn, người dân cần được đặt ở vị trí chủ thể trong quá trình phát triển du lịch, trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ những giá trị do quê hương mình tạo ra.