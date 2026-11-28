* Ngày 28/11/1470: Vua Lê Thánh Tông phát lệnh xuất quân chinh phạt Chiêm Thành.

Trước tình hình quân Chiêm Thành do vua Trà Toàn chỉ huy tiến đánh Hóa Châu, vua Lê Thánh Tông quyết định tổ chức cuộc chinh phạt quy mô lớn. Ngày 28/11/1470, nhà vua cử các tướng Đinh Liệt và Lê Niệm chỉ huy 10 vạn quân tiến trước vào phía Nam. Sau đó, nhà vua thân chinh dẫn đại quân tiếp tục tiến đánh Chiêm Thành. Cuộc chinh phạt kết thúc với thắng lợi của quân Đại Việt vào năm 1471, mở ra bước ngoặt quan trọng trong lịch sử mở rộng lãnh thổ về phía Nam.

Ngành Hậu cần Quân khu 1 bảo đảm tăng gia sản xuất đủ lương thực, thực phẩm cho các đơn vị. Ảnh: Qdnd.vn.

* Ngày 28/11/1946: Thành lập Phòng Quân nhu - Tài chính Chiến khu 1.

Cùng với việc hình thành tổ chức Bộ Chỉ huy Chiến khu 1, Phòng Quân nhu - Tài chính Chiến khu 1 được thành lập. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển tổ chức hậu cần quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo đảm vật chất, tài chính phục vụ nhiệm vụ chiến đấu và xây dựng lực lượng. Ngày 28/11 hằng năm được lấy làm ngày truyền thống của ngành Hậu cần Quân khu 1.

Ngày 28/11/1958, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Thủ tướng Kim Nhật Thành dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Triều Tiên sang thăm hữu nghị Việt Nam từ ngày 27/11 đến 3/12/1958. Ảnh: TTXVN

* Ngày 28/11/1958: Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Thủ tướng Triều Tiên Kim Nhật Thành.

Tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh đón tiếp Thủ tướng Kim Nhật Thành cùng Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên sang thăm hữu nghị Việt Nam. Cùng ngày, Người dự cuộc mít tinh của Nhân dân Thủ đô chào mừng đoàn tại Quảng trường Ba Đình. Chuyến thăm góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Bác Hồ trồng cây đa tại Công viên Thống nhất mở đầu Tết trồng cây do Người phát động (11/1/1960). Ảnh: hochiminh.vn

* Ngày 28/11/1959: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Tết trồng cây” đăng trên Báo Nhân Dân.

Với bút danh Trần Lực, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Tết trồng cây”, đăng trên Báo Nhân Dân số 2082. Trong bài viết, Người đề nghị tổ chức một ngày “Tết trồng cây”, nhấn mạnh lợi ích thiết thực và lâu dài của việc trồng cây đối với môi trường, đời sống Nhân dân và sự phát triển đất nước. Lời kêu gọi của Người đã khởi nguồn cho phong trào Tết trồng cây được duy trì rộng khắp từ năm 1960 đến nay.

* Ngày 28/11/1983: Ban hành Pháp lệnh về phát hành công trái xây dựng Tổ quốc.

Pháp lệnh số 12/LCT/HĐNN7 về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc được Hội đồng Nhà nước ban hành, do Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh ký. Pháp lệnh quy định việc huy động nguồn vốn trong Nhân dân, góp phần bổ sung nguồn lực cho ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng các công trình quan trọng, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

* Ngày 28/11/1992: Nhạc sĩ Y Vân qua đời.

Nhạc sĩ Y Vân, tên thật là Trần Tấn Hậu, sinh năm 1933, là một gương mặt tiêu biểu của nền tân nhạc Việt Nam. Ông được đông đảo công chúng biết đến qua nhiều ca khúc như “Lòng mẹ”, “60 năm cuộc đời”, “Sài Gòn”, “Ảo ảnh”... Nhạc của Y Vân mang nhiều sắc thái, từ trữ tình, sâu lắng đến sôi động, trẻ trung. Những sáng tác của ông vẫn được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.