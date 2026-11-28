Theo báo cáo của UBND thành phố Quảng Ninh, lượng khách du lịch đến địa phương trong 11 tháng tăng 10,44% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 5,4 triệu lượt, tăng 33%.

Du khách quốc tế tham quan, trải nghiệm tại vịnh Hạ Long.

Tổng doanh thu du lịch đạt 66.522 tỷ đồng, tăng 26,47% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng doanh thu cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng lượng khách, cho thấy sự cải thiện trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của địa phương.

Để duy trì sức hút trong dịp cuối năm, Quảng Ninh tiếp tục triển khai gói kích cầu du lịch đến hết tháng 12, với sự tham gia của các khách sạn, cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao, nhà hàng và đơn vị cung cấp dịch vụ.

Cùng với việc làm mới các sản phẩm du lịch gắn với vịnh Hạ Long, Yên Tử, thành phố tăng cường liên kết dịch vụ lưu trú, vận chuyển, ẩm thực và mua sắm, hướng tới kéo dài hành trình trải nghiệm của du khách.

Chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp địa phương cũng phối hợp tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao; chú trọng chất lượng, an toàn dịch vụ, sẵn sàng đón khách dịp Giáng sinh, Tết Dương lịch 2027 và cao điểm khách quốc tế cuối năm.