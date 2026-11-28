Cảnh quan kỳ vĩ bên trong động Nam Sơn.

Trong bối cảnh du lịch Vân Sơn đang có những chuyển động mới, việc tổ chức khai thác động Nam Sơn cần được đặt ra với cách làm chuyên nghiệp bài bản hơn.

Kỳ quan vẫn chờ được đánh thức

Từ trung tâm xã Vân Sơn, theo con đường nhỏ khoảng 4km lên xóm Tớn, du khách phải gửi xe rồi đi bộ chừng 45 phút theo lối mòn xuyên rừng tre, trúc, men những vách núi đá để đến cửa động. Lối vào chỉ rộng khoảng nửa mét, cao hơn 1m, nhưng phía sau cửa hang nhỏ hẹp là không gian lòng núi mở rộng với những vòm đá cao, nhiều tầng thạch nhũ. Măng đá, cột đá, rèm đá nối tiếp nhau, có khối gợi hình quả phật thủ, con hổ, con voi,... rất sinh động. Ngăn giữa rộng nhất, nổi bật với hồ nước trong xanh, nơi sâu nhất khoảng 7m.

Ngăn giữa rộng nhất, nổi bật với hồ nước trong xanh, nơi sâu nhất khoảng 7m. (Ảnh: THI PHONG)

Theo tư liệu khảo sát đã công bố, động nằm ở độ cao gần 1.000m so với mực nước biển, dài khoảng 455m, chia thành ba ngăn. Tháng 1/2004, người dân xóm Tớn phát hiện hang trong lúc tìm nguồn nước. Năm 2008, động được xếp hạng Di tích thắng cảnh cấp quốc gia. Nằm giữa vùng núi đá vôi thuộc không gian Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn-Ngổ Luông, Nam Sơn có giá trị không chỉ ở cảnh quan thạch nhũ mà còn ở môi trường tự nhiên còn khá nguyên vẹn. Hành trình đi bộ xuyên rừng, khám phá lòng hang là trải nghiệm phù hợp với những người yêu thích du lịch sinh thái, khám phá.

Vậy nhưng, vẻ đẹp ấy vẫn chưa được chuyển thành một sản phẩm du lịch có sức hút ổn định. Đến nay, việc đón khách chủ yếu dựa vào những người dân địa phương thông thạo đường đi như anh Tính, anh Phương,... Chưa có hoạt động hướng dẫn, thuyết minh và quảng bá được tổ chức tương xứng với giá trị của di tích, theo đó muốn đến động, du khách phần lớn phải tìm hiểu qua những người từng trải nghiệm hoặc các thông tin trên mạng.

Đường đến động Nam Sơn khá hiểm trở. (Ảnh: THI PHONG)

Lãnh đạo xã Vân Sơn cũng thừa nhận địa hình hoang sơ, đường tiếp cận còn khó khăn là một trong những nguyên nhân khiến động Nam Sơn chưa được khai thác hiệu quả. Với người thích đi bộ đường rừng, đây có thể là nét hấp dẫn; nhưng với nhiều nhóm khách khác, hành trình ấy đòi hỏi sự chuẩn bị và hướng dẫn cần thiết. Đáng lưu ý hơn, hang động có hồ nước, nhiều đoạn nền đá trơn và không gian di chuyển hạn chế. Nếu chưa đánh giá đầy đủ điều kiện an toàn, chưa có người hướng dẫn được tập huấn và phương án ứng phó sự cố, việc đưa khách vào tham quan tự phát tiềm ẩn không ít rủi ro.

Trong khi đó, du lịch Vân Sơn đang có những tín hiệu khởi sắc nhờ cách làm truyền thông mới. Từ giữa tháng 6/2026, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Duy Tư trực tiếp sử dụng điện thoại quay, giới thiệu cảnh quan, đời sống và sản vật quê hương trên mạng xã hội. Video đầu tiên thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem sau vài ngày, góp phần đưa hình ảnh vùng cao đến với đông đảo du khách. Theo thông tin ông Tư chia sẻ, trong giai đoạn đầu triển khai hoạt động quảng bá, lượng khách đến địa phương tăng lên khoảng 10.000-12.000 lượt; năm hộ dân đăng ký xây dựng mô hình homestay. Động Nam Sơn cũng xuất hiện trong các nội dung giới thiệu điểm đến của xã.

Hiệu ứng truyền thông đã mở thêm cơ hội cho du lịch địa phương, nhưng cũng đặt ra yêu cầu chuẩn bị sản phẩm và năng lực phục vụ. Khi lượng khách tăng, những điểm đến được quảng bá cần có điều kiện tiếp nhận tương ứng. Với Nam Sơn, nếu chỉ dừng ở việc đưa hình ảnh hang động lên mạng mà chưa có tuyến tham quan được tổ chức, người hướng dẫn và quy trình bảo đảm an toàn thì sức hút truyền thông khó chuyển thành hiệu quả du lịch thực chất.

Cửa động Nam Sơn. (Ảnh: THI PHONG)

Mở lối từ bảo tồn và liên kết

Sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, xã Vân Sơn mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba xã Vân Sơn, Ngổ Luông và Quyết Chiến trước đây thuộc huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Với diện tích hơn 121km², địa bàn rộng hơn, hội tụ nhiều lợi thế về cảnh quan, hệ sinh thái và văn hóa Mường. Bên cạnh động Nam Sơn, nơi đây còn có Thác Thung, Bãi Pạng, Hang Núi Kiến, quần thể nghiến cổ ở xóm Bo Trẳm và các điểm du lịch cộng đồng tại Bắc Thung, xóm Chiến. Đây là điều kiện thuận lợi để xây dựng những hành trình kết hợp khám phá thiên nhiên với trải nghiệm đời sống bản địa.

Đáng chú ý, Đề án phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, được phê duyệt tại Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 15/7/2026, đã đưa Khu du lịch vùng cao Vân Sơn vào danh mục địa điểm phấn đấu hoàn thiện điều kiện để công nhận khu du lịch cấp tỉnh. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương tính toán việc kết nối động Nam Sơn với các điểm đến khác. Chính quyền xã cũng cho biết đang xây dựng đề án phát triển du lịch, trong đó xác định động Nam Sơn là một điểm nhấn.

Với tài nguyên hang động, yêu cầu bảo tồn phải được đặt lên trước khi tính đến lượng khách và doanh thu. Thạch nhũ hình thành qua thời gian địa chất rất dài, một khi bị gãy vỡ hoặc môi trường hang bị tác động nghiêm trọng thì gần như không thể phục hồi nguyên trạng.

Với tài nguyên hang động, yêu cầu bảo tồn phải được đặt lên trước khi tính đến lượng khách và doanh thu. Thạch nhũ hình thành qua thời gian địa chất rất dài, một khi bị gãy vỡ hoặc môi trường hang bị tác động nghiêm trọng thì gần như không thể phục hồi nguyên trạng.

Tuy nhiên, đầu tư hạ tầng giao thông và quảng bá điểm đến mới chỉ giải quyết một phần bài toán. Với tài nguyên hang động, yêu cầu bảo tồn phải được đặt lên trước khi tính đến lượng khách và doanh thu. Thạch nhũ hình thành qua thời gian địa chất rất dài, một khi bị gãy vỡ hoặc môi trường hang bị tác động nghiêm trọng thì gần như không thể phục hồi nguyên trạng. Hồ nước, nền hang và hệ sinh thái bên trong cũng cần được bảo vệ trước những tác động từ hoạt động tham quan thiếu kiểm soát.

Khách du lịch vượt qua những đoạn đường hiểm trở đến với động Nam Sơn. (Ảnh: THI PHONG)

Là một chuyên gia cao cấp về công viên địa chất, Tiến sĩ Trần Tân Văn từng nhấn mạnh yêu cầu điều tra, kiểm kê hang động để có cơ sở quản lý, từ đó xây dựng kế hoạch khai thác dài hạn. Cách tiếp cận này cũng có ý nghĩa đối với động Nam Sơn: cần khảo sát đầy đủ giá trị địa chất, sinh thái, hiện trạng bảo tồn và khả năng tiếp cận trước khi quyết định phương án khai thác.

Kinh nghiệm tại Phong Nha-Kẻ Bàng cho thấy phát triển du lịch hang động không thể thiếu đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản. Tháng 9/2022, Công ty Oxalis Adventure đã tài trợ cho 12 porter và trợ lý an toàn theo học chương trình đào tạo hướng dẫn viên tại Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn. Sau khóa học kéo dài đến tháng 10/2024, cả 12 người đều tốt nghiệp, trong đó tám người được tuyển dụng làm hướng dẫn viên. Đây là cách làm thiết thực để người dân địa phương từng bước chuyển từ lao động hỗ trợ sang đảm nhiệm những vị trí có chuyên môn, trách nhiệm cao hơn trong hoạt động du lịch.

Với Nam Sơn, người dân xóm Tớn và các khu dân cư lân cận có thể trở thành lực lượng nòng cốt trong tổ chức dịch vụ. Nhưng để làm được điều đó, cần có chương trình tập huấn về kiến thức hang động, kỹ năng dẫn đường, sơ cứu, cứu hộ, bảo vệ môi trường và ứng xử với khách du lịch. Việc xây dựng quy trình quản lý an toàn có thể tham khảo tiêu chuẩn TCVN 12592:2018 về hệ thống quản lý an toàn trong du lịch mạo hiểm. Trước mắt, cần xác định rõ tuyến tham quan, khu vực được phép tiếp cận, số lượng khách phù hợp và phương án xử lý khi xảy ra sự cố; không vì nhu cầu tạo sản phẩm mới mà tùy tiện mở rộng lối đi, lắp đặt thiết bị hoặc làm biến đổi cảnh quan hang động.

Hiện điểm đến động Nam Sơn chưa được nhiều du khách biết đến. (Ảnh: THI PHONG)

Cùng với bảo tồn, liên kết các điểm đến sẽ quyết định sức hấp dẫn của sản phẩm du lịch Vân Sơn. Tiến sĩ, Kiến trúc sư Nguyễn Thu Hạnh, Chủ tịch Liên hiệp Khoa học Phát triển Du lịch bền vững, cho rằng Phú Thọ cần phát triển du lịch theo cụm, trục và vành đai liên kết. Với Vân Sơn, có thể hình thành hành trình hai đến ba ngày, kết hợp khám phá động Nam Sơn, trải nghiệm Thác Thung, lưu trú tại homestay Bắc Thung, thăm rừng nghiến Bo Trẳm và tìm hiểu văn hóa, ẩm thực Mường. Cách tổ chức này giúp động Nam Sơn không đứng riêng lẻ mà trở thành một điểm trải nghiệm có vai trò trong hành trình khám phá vùng cao.

Cơ hội phát triển du lịch Vân Sơn đang mở ra, song để động Nam Sơn thực sự trở thành điểm đến, địa phương cần bắt đầu từ những việc cụ thể: xác lập phương án quản lý, khảo sát sức chịu tải, bảo đảm an toàn, đào tạo người dân và kết nối với các sản phẩm du lịch hiện có.

Cơ hội phát triển du lịch Vân Sơn đang mở ra, song để động Nam Sơn thực sự trở thành điểm đến, địa phương cần bắt đầu từ những việc cụ thể: xác lập phương án quản lý, khảo sát sức chịu tải, bảo đảm an toàn, đào tạo người dân và kết nối với các sản phẩm du lịch hiện có. Mở lối vào hang không chỉ là làm cho đường đi thuận tiện hơn, mà trước hết là tìm được cách để du khách được khám phá, người dân có thêm sinh kế và những giá trị tự nhiên quý giá vẫn được gìn giữ.