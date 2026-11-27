Ký kết hợp tác giữa Hiệp hội du lịch tỉnh Lâm Đồng và Hội Lữ hành TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch điều chỉnh mở ra không gian liên kết rõ nét giữa miền Trung và Tây Nguyên.

Trong đó, Đà Nẵng giữ vai trò hạt nhân của vùng Bắc Trung bộ, duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; khu vực Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng kết nối các di sản, đô thị và nghỉ dưỡng biển, trong khi Khánh Hòa - Lâm Đồng thúc đẩy liên kết Đông - Tây, kết hợp nghỉ dưỡng biển với nghỉ dưỡng núi. Các trung tâm du lịch như Đà Lạt, Huế, Hội An cũng được ưu tiên phát triển, gắn với kinh tế ban đêm.

Các đơn vị, doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng giới thiệu sản phẩm du lịch tại hội nghị. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tuy nhiên, đại diện đơn vị doanh nghiệp các địa phương phản ánh, liên kết du lịch vẫn gặp nhiều điểm nghẽn. Cụ thể, địa hình đèo dốc khiến thời gian di chuyển kéo dài. Đường bay liên vùng chưa ổn định, xúc tiến thiếu đồng bộ, sản phẩm chưa dài hạn. Tình trạng chèo kéo, ép giá tại một số điểm đến cũng ảnh hưởng đến trải nghiệm du khách.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng, liên kết không nên dừng ở việc ghép điểm tham quan vào một tour. Mỗi hành trình cần có chủ đề, câu chuyện riêng, tạo trải nghiệm khác biệt và có khả năng khai thác quanh năm.

Vì vậy, các địa phương cần chia sẻ dữ liệu thị trường, nhu cầu và mức chi tiêu của du khách để doanh nghiệp xây dựng sản phẩm phù hợp; đồng thời giữ bản sắc riêng, tránh trùng lặp giữa các điểm đến.

Hiệp hội du lịch tỉnh Quảng Ngãi nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Hà Văn Siêu đề nghị thống nhất danh mục sản phẩm ưu tiên, thị trường khách và lịch xúc tiến chung, giao doanh nghiệp chủ trì xây dựng, tổ chức bán tour. Hiệu quả liên kết cần được đo bằng số tour khai thác, lượng khách, thời gian lưu trú, mức chi tiêu và doanh thu.

Các đại biểu cũng đề xuất tăng tần suất đường bay Đà Nẵng - Đà Lạt, khôi phục tuyến bay liên vùng; phát triển tour biển - rừng - cao nguyên, nghỉ dưỡng mùa đông, du lịch MICE và trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên. Ngoài ra, các địa phương cần phối hợp quảng bá tại thị trường quốc tế trọng điểm, bảo đảm môi trường du lịch an toàn, minh bạch.

Dịp này, hội nghị chứng kiến 7 đợt ký kết hợp tác về du lịch giữa các địa phương, đơn vị và doanh nghiệp.