Sau khi bấm máy ghi lại khoảnh khắc 4 phi cơ Mỹ thả bom Napalm xuống Trảng Bàng, ông lập tức bỏ máy ảnh chạy tới cứu bé Kim Phúc đưa đi bệnh viện. Cô bé đã được cứu sống một cách kì diệu. Còn bức ảnh "Em bé Napalm" không chỉ đi vào lịch sử báo chí thế giới, mà còn trở thành chứng nhân ám ảnh về khát vọng hòa bình.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, tác phẩm "Em bé Napalm" mang về giải Pulitzer danh giá và đưa tên tuổi Nick Út đi khắp thế giới, được nhiều nguyên thủ và tổ chức uy tín tôn vinh.