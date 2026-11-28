Không chỉ những nghệ sĩ, nghệ nhân mà ngay cả những khu chợ, những tiểu thương, những thương hiệu siêu nhỏ về thủ công - thiết kế... cũng được tạo cơ hội để tham gia chuỗi giá trị của kinh tế sáng tạo.

Chợ Đồng Xuân trở thành không gian nghệ thuật và thu hút đông đảo khách tham quan, gợi mở phương thức hoạt động mới cho cộng đồng. (Ảnh: GIANG NAM)

Những thử nghiệm chưa có tiền lệ

Những ngày cuối tháng 11, người mua hàng cũng như khách du lịch khi đến chợ Đồng Xuân (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) đều bất ngờ khi không gian của khu chợ biến thành không gian nghệ thuật. Cầu thang, lối đi lại, đài phun nước... biến thành những không gian của nghệ thuật thị giác hay làm nền cho sàn diễn thời trang. Sảnh chính của khu chợ trở thành sân khấu của hoạt động âm nhạc. “Chạm Đồng Xuân” là một chương trình nghệ thuật khổng lồ thu hút 25 nghệ sĩ âm nhạc, thị giác, nhà thiết kế... trong nước và quốc tế. Ngay cả phần mái chợ cũng thành không gian sắp đặt nghệ thuật và chiếu phim vào buổi tối. Đặc biệt, chất liệu nghệ thuật được khai thác từ chính cuộc sống, sinh hoạt của người dân tại chợ; nhiều tiểu thương tham gia trực tiếp vào hoạt động sáng tạo cùng các nghệ sĩ.

Hà Nội đã gia nhập Thành phố Sáng tạo từ năm 2019 với mục tiêu khai thác những giá trị văn hóa để phát triển một nền kinh tế sáng tạo, công nghiệp văn hóa. Để có nền kinh tế sáng tạo cần cả một cộng đồng sáng tạo lớn. Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 (từ ngày 13 đến 28/11) với chủ đề “Kinh tế sáng tạo” đang góp phần tìm lời giải cho điều đó. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Xuân Nguyễn Song Tùng cũng cho biết: “Chợ rất cần một mô hình phát triển mới khi phương thức buôn bán truyền thống gặp khó khăn. Các hoạt động của Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 là những bước thử nghiệm ban đầu, tạo điều kiện để người kinh doanh tiếp xúc với các ý tưởng mới, từng bước thay đổi tư duy”.

Lễ hội Thiết kế sáng tạo còn đem đến nhiều hoạt động chưa có tiền lệ khác. Đó là tổ chức nhiều đoàn sinh viên các ngành thiết kế, mỹ thuật của các trường đại học về các làng nghề của Hà Nội điền dã, học tập, sau đó cùng nghệ nhân sáng tạo ra những sản phẩm mới trong chương trình “Kết duyên sáng tạo”. Ban Tổ chức cũng tạo điều kiện để những nhóm nghề thủ công “thế hệ mới” như đồ thủ công từ da, giấy, các loại đá quý với phong cách mới lạ..., những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong lĩnh vực thủ công, thiết kế... có cơ hội tiếp cận thị trường, tìm kiếm đối tác kinh doanh qua Hội chợ “Chăm hoa đua nở”. Có tới 70 gian hàng tham gia Hội chợ với các thương hiệu như: Chạm Dó, Chuột Đất Books, Đan.lab, TVHiep Lettering… Tuy là những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, nhưng họ góp phần giải quyết việc làm, cung ứng cho thị trường một lượng lớn quà lưu niệm du lịch, sản phẩm handmade... Chị Vũ Thị Hiền (thương hiệu thủ công Hoa Lá Cỏ) cho biết: “Hội chợ là dịp để những người kinh doanh trẻ có thêm sân chơi, trao đổi nghề và giao lưu học hỏi, lắng nghe ý kiến của khách hàng, định hình sản phẩm”.

Nền tảng cho một nền kinh tế sáng tạo

Kinh tế sáng tạo là khái niệm còn khá mới mẻ. Theo Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), kinh tế sáng tạo là một khái niệm đang vận động, dựa trên các tài sản sáng tạo có khả năng tạo ra tăng trưởng và phát triển kinh tế. Đây là tập hợp các hoạt động kinh tế dựa trên tri thức, trong đó các chiều cạnh kinh tế, văn hóa và xã hội tương tác chặt chẽ với công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ và các mục tiêu phát triển du lịch. Kinh tế sáng tạo có những điểm tương đồng, nhưng nhìn chung, có độ “phủ” rộng hơn so với các lĩnh vực công nghiệp văn hóa hiện nay.

Tính đến hết ngày 26/11, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Tạp chí Kiến trúc tổ chức tại các không gian: Quảng trường phía đông hồ Hoàn Kiếm, Khu phố cổ Hà Nội, chợ Đồng Xuân, Công viên Thống Nhất... đã thu hút 450 nghìn lượt người đến tham quan, tương tác. Đây là con số kỷ lục. Tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc Bùi Thị Thanh Hương, Phó Trưởng ban tổ chức Lễ hội cho biết: “Chúng tôi không đặt mục tiêu ngay lập tức tạo ra những con số tăng trưởng kinh tế lớn. Vai trò của Lễ hội là tạo dựng điều kiện ban đầu, kết nối các chủ thể và mở ra cơ hội để ý tưởng được phát triển thành sản phẩm, dịch vụ, cơ hội việc làm cho lực lượng sáng tạo và hiệu quả khai thác di sản, không gian đô thị”.

Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker cho biết: “Tôi đặc biệt đánh giá cao cách Hà Nội tổ chức lễ hội năm nay. Lễ hội không còn giới hạn trong một sự kiện, hay một vài tuần hoạt động. Các chương trình, hoạt động hợp tác đã bắt đầu từ tháng 1/2026, với sự tham gia của nhiều đối tác và cộng đồng. Lễ hội đang dần trở thành một nền tảng sáng tạo rộng mở, có sức lan tỏa. Chủ đề “Kinh tế sáng tạo” của Lễ hội gợi mở sự kết nối giữa truyền thống thủ công, thương mại của Hà Nội với những cơ hội của nền kinh tế sáng tạo hiện đại. Lễ hội tạo điều kiện để thử nghiệm những cách khai thác không gian mới, đưa tiểu thương, nghệ nhân, nhà thiết kế và cộng đồng đến gần nhau hơn. Những kinh nghiệm thực tế này sẽ rất hữu ích cho Hà Nội trong quá trình phát triển và quản lý các không gian văn hóa, sáng tạo thời gian tới”.