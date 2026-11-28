Naoki Okamura (31 tuổi) đã sống tại Việt Nam hơn 2 năm, chụp ảnh tại Đà Nẵng năm 2025. Ảnh: Naoki Okamura.

Một số người Nhật Bản cho rằng Việt Nam có mức sống rẻ, chỉ cần 10.000 yen (khoảng 1,65 triệu đồng) cũng đủ trang trải sinh hoạt trong vài ngày. Trên thực tế, du khách có thể ăn uống và di chuyển tại Việt Nam với chi phí thấp hơn so với ở Nhật Bản.

Dù vậy, ngân sách cần chuẩn bị có thể chênh lệch đáng kể tùy địa điểm ăn uống và phương tiện di chuyển. Trang tin tài chính Nhật Bản Financial Field đã tổng hợp một số mức giá tham khảo, từ đó ước tính 10.000 yen có thể chi trả tiền ăn uống và đi lại trong bao lâu với ba phong cách sinh hoạt khác nhau.

Giá cả Việt Nam thấp hơn Nhật Bản?

So với Nhật Bản, Việt Nam có nhiều lựa chọn ăn uống và di chuyển với mức giá phải chăng. Tại các quán bình dân, một bát phở có giá khoảng 300 yen (50.000 đồng), bánh mì khoảng 200 yen (33.000 đồng). Một ly cà phê tại quán địa phương cũng chỉ khoảng 150 yen (25.000 đồng).

Với những món ăn phổ biến này, du khách có thể dùng bánh mì vào bữa sáng và phở vào bữa trưa với tổng chi phí khoảng 500 yen (83.000 đồng). Nếu tiếp tục ăn tối tại một quán bình dân, tiền ăn cả ngày có thể dao động 800-1.000 yen (132.000-165.000 đồng).

Hai du khách Nhật Bản ghé thăm thư viện nhỏ trên đường Ngô Thời Nhiệm, TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Nhi.

Chi phí đi lại cũng ở mức tương đối thấp. Taxi thông thường có giá mở cửa khoảng 11.000 đồng, tương đương 70 yen. Với dịch vụ xe máy công nghệ, một chuyến đi ngắn có thể chỉ tốn khoảng 100-200 yen (16.500-33.000 đồng).

Mức cước thực tế còn phụ thuộc vào thành phố, quãng đường và thời điểm di chuyển. Do đó, du khách nên kiểm tra giá trước khi đặt xe.

10.000 yen đủ chi tiêu bao lâu?

Từ mức giá tham khảo trên, Financial Field đưa ra 3 kịch bản để tính số ngày du khách có thể sử dụng 10.000 yen cho các khoản ăn uống và đi lại tại Việt Nam.

Với mức chi tiêu tiết kiệm, du khách chủ yếu ăn tại các quán bình dân hoặc hàng quán vỉa hè.

Nếu tiền ăn mỗi ngày khoảng 800 yen (132.000 đồng), chi phí di chuyển bằng xe ôm công nghệ hoặc xe buýt khoảng 200-300 yen (33.000-50.000 đồng), tổng ngân sách cần thiết là 1.000-1.100 yen (165.000-181.500 đồng) mỗi ngày.

Với mức chi này, 10.000 yen có thể đủ dùng trong khoảng 9-10 ngày. Tuy nhiên, nếu tính đến những ngày phát sinh thêm chi phí ăn uống, du khách nên dự trù khoản tiền cho khoảng 8-10 ngày.

Du khách Nhật Bản check-in nhà thờ Tân Định, TP.HCM, năm 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Với mức chi tiêu tiêu chuẩn, du khách ưu tiên sự thoải mái hơn, thường ăn tại nhà hàng có điều hòa, ghé quán cà phê và sử dụng ôtô công nghệ khi di chuyển.

Tiền ăn mỗi ngày được ước tính khoảng 2.000 yen (330.000 đồng), trong khi chi phí đi lại khoảng 800 yen (132.000 đồng). Tổng cộng, mỗi ngày cần khoảng 2.800 yen (462.000 đồng).

Như vậy, ngân sách 10.000 yen có thể trang trải trong khoảng 3,6 ngày, tương đương 3-4 ngày.

Với mức chi tiêu cao, du khách thường xuyên dùng bữa tại nhà hàng Nhật Bản hoặc những địa điểm phục vụ khách du lịch. Ngay tại Việt Nam, một suất ăn ở nhà hàng Nhật có thể có giá khoảng 1.000 yen (165.000 đồng).

Nếu tiền ăn mỗi ngày vào khoảng 3.300-4.000 yen (544.500-660.000 đồng), cộng thêm 1.000 yen (165.000 đồng) cho việc đi lại, tổng chi phí sẽ lên tới 4.300-5.000 yen (709.500-825.000 đồng) mỗi ngày.

Với mức chi này, 10.000 yen chỉ đủ trang trải khoảng 2 ngày.

Financial Field nhận định số ngày có thể sử dụng cùng một khoản tiền chênh lệch đáng kể tùy phong cách sinh hoạt. Các phép tính trên chỉ bao gồm ăn uống và đi lại, chưa tính tiền lưu trú, vé máy bay hay phí vào cửa các điểm tham quan.

Khảo sát do công ty du lịch Nhật Bản Reiwa Travel công bố vào tháng 3/2026 cho thấy, trong nhóm các điểm đến du lịch nước ngoài được so sánh, Việt Nam có mức tăng tổng hợp của giá cả và tỷ giá so với năm 2019 thấp nhất.

Tuy nhiên, không phải dịch vụ nào tại Việt Nam cũng có giá rẻ hơn Nhật Bản. Những nhà hàng cao cấp phục vụ khách du lịch, quán izakaya (quán nhậu) Nhật Bản hay các mặt hàng nhập khẩu có thể có giá tương đương, thậm chí cao hơn.

Để kiểm soát ngân sách, du khách có thể ưu tiên những quán ăn được người dân địa phương thường xuyên lui tới hoặc sử dụng xe buýt cho các chặng đường ngắn. Tỷ giá cũng thay đổi theo thời gian, nên kiểm tra mức quy đổi mới nhất trước chuyến đi.

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