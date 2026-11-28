Bánh căn là món ngon nổi tiếng mà du khách nhất định phải thử khi đến Khánh Hòa. Những chiếc bánh nhỏ xinh được đổ trong khuôn đất nung, có lớp vỏ giòn nhẹ bên ngoài, bên trong mềm xốp, kết hợp cùng trứng, hải sản hoặc thịt tạo nên hương vị dân dã mà cuốn hút. Bánh thường được ăn kèm xíu mại, mỡ hành và chén nước chấm mắm nêm hoặc mắm cá kho cay nồng, tạo nên sức hấp dẫn khó cưỡng. Ảnh: Arttimes

Nhắc đến ẩm thực Nha Trang, bánh xèo mực là món ăn mang đậm dấu ấn của vùng biển. Lớp vỏ bánh được đổ vàng giòn, bên trong là những con mực tươi ngọt, giữ được hương vị tự nhiên của hải sản. Khi thưởng thức, thực khách cuốn bánh cùng rau sống và chấm nước mắm chua ngọt, tạo nên sự hòa quyện giữa vị giòn thơm, ngọt thanh và đậm đà. Ảnh: Arttimes

Bánh ướt Diên Khánh từ lâu đã trở thành đặc sản trứ danh của Khánh Hòa, gây ấn tượng bởi độ dẻo mềm và cách thưởng thức chồng đĩa độc đáo. Bánh được tráng mỏng trực tiếp tại quán từ bột gạo, sau đó rắc thêm mỡ hành, ruốc tôm và đậu xanh xào mặn. Món ăn thường dùng kèm chả lụa, nem chua, xoài xanh, rau thơm và giá trụng. Đặc biệt, chén nước mắm ngọt nhẹ, pha chút cay càng làm nổi bật hương vị hấp dẫn của món bánh dân dã này. Ảnh: Arttimes

Bánh đập là món ăn bình dị nhưng có sức hút riêng trong bản đồ ẩm thực Nha Trang. Món bánh là sự kết hợp giữa lớp bánh ướt mềm dẻo đặt trên bánh tráng nướng giòn rụm, thêm mỡ hành và tôm khô rồi gấp lại, cắt thành từng miếng vừa ăn. Khi thưởng thức, thực khách có thể ăn cùng thịt nướng, chả và chấm nước mắm chua ngọt hoặc mắm nêm. Đặc biệt, cách ăn bốc trực tiếp bằng tay càng giúp cảm nhận rõ sự hòa quyện giữa các lớp bánh mềm, giòn và béo ngậy. Ảnh: Bách hoá XANH

Bánh canh là một trong những món ăn quen thuộc và nổi tiếng tại Nha Trang. Một tô bánh canh hấp dẫn thường có sợi bánh dai mềm làm từ bột gạo, hòa quyện cùng nước dùng nấu từ cá với vị thanh ngọt tự nhiên. Phần topping thường gồm chả cá chiên, cá dầm, thêm hành phi, rau sống và chút ớt cay. Ảnh: Bách hoá XANH

Bánh tráng xoài là đặc sản Khánh Hòa được nhiều du khách lựa chọn mua về làm quà. Món bánh được chế biến từ xoài chín xay nhuyễn, sau đó dàn mỏng và phơi nắng tự nhiên trong nhiều giờ. Thành phẩm có màu vàng nâu đẹp mắt, kết cấu dẻo mềm, vị chua ngọt hài hòa cùng hương thơm đặc trưng của xoài. Không cần chế biến cầu kỳ, bánh chỉ cần xé nhỏ là có thể thưởng thức. Nhờ dễ bảo quản, đóng gói gọn nhẹ, đây cũng là món quà đặc sản được nhiều người yêu thích. Ảnh: Bách hoá XANH

Bánh bèo chén là món ăn dân dã, thường xuất hiện trong những hàng quán bình dị ở Khánh Hòa. Bánh được hấp trong những chiếc chén nhỏ, có màu trắng đục và độ mềm mịn đặc trưng. Phía trên là phần nhân tôm thịt xào đậm đà, kết hợp cùng mỡ hành, tóp mỡ, da heo và ruốc thơm lừng. Điểm nhấn của món ăn nằm ở chén nước mắm sánh nhẹ, có vị cay nồng của ớt và chua ngọt vừa phải, giúp từng miếng bánh thêm phần hấp dẫn. Ảnh: Arttimes

Bánh tráng mắm ruốc là món ăn vặt đặc trưng dành cho những tín đồ yêu thích hương vị đậm đà. Ngay từ lần đầu tiếp xúc, mùi mắm ruốc khá nồng có thể khiến một số thực khách e dè. Tuy nhiên, khi thưởng thức, vị mặn, ngọt, cay hòa quyện cùng lớp bánh tráng giòn rụm và phần topping hấp dẫn lại tạo nên sức hút khó cưỡng. Bánh thường được nướng trên than hoặc áp chảo, ăn kèm trứng, hành phi, tóp mỡ và tương ớt. Ảnh: Arttimes

Bánh hỏi lòng heo là món ăn sáng truyền thống được nhiều người yêu thích tại Khánh Hòa. Bánh hỏi làm từ bột gạo, có những sợi bánh nhỏ đan đều, bên trên phết lớp mỡ hành hẹ xanh mướt. Món ăn được dùng cùng đĩa lòng heo gồm tim, gan, cật, phèo non, dồi và thịt ba chỉ luộc chín tới, vừa giòn vừa béo. Khi chấm cùng nước mắm tỏi ớt chua ngọt, các nguyên liệu càng thêm đậm đà. Một phần bánh hỏi thường có thêm tô cháo loãng nấu từ gạo tẻ và nước hầm xương, rắc tiêu, hành ngò để bữa sáng thêm trọn vị. Ảnh: Arttimes

Những món đặc sản Phú Thọ. Clip: Wikidulich