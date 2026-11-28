Ngày Văn hoá Việt Nam

Từ ngày 28/11 đến 6/12, tại Công viên đường Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Tuần lễ Văn hóa - Ẩm thực và Mua sắm lần thứ nhất sẽ diễn ra, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và chương trình kích cầu tiêu dùng cuối năm 2026, đón Tết Nguyên đán 2027.

Tại sự kiện, người dân và du khách có thể tham quan các gian hàng, thưởng thức ẩm thực, mua sắm và tìm hiểu những sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Các sự kiện văn hóa, ẩm thực, du lịch vào dịp cuối năm hứa hẹn góp phần kích cầu tiêu dùng trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: Sở Du lịch cung cấp

Tiếp đó, từ ngày 4-6/12, Lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn Food Story lần thứ 4 sẽ diễn ra tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông, trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch TP.HCM 2026. Với chủ đề “Bát Bửu - Sắc vị tinh hoa”, lễ hội dự kiến quy tụ khoảng 60 gian hàng ẩm thực Việt - Hoa.

Bên cạnh cơ hội thưởng thức những món ăn đặc trưng của khu vực Chợ Lớn, du khách còn được tìm hiểu cách chế biến và tham gia các hoạt động trải nghiệm ẩm thực.

Cũng trong thời gian này, phố đi bộ Nguyễn Huệ trở thành điểm đến của nhiều hoạt động văn hóa, du lịch và mua sắm. Nổi bật là Festival OCOP Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 3-6/12, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng miền; Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank tổ chức từ ngày 4-6/12, thu hút đông đảo vận động viên trong nước và quốc tế.

Đáng chú ý, Tuần lễ Du lịch TP.HCM 2026 diễn ra từ ngày 4-12/12, với các hoạt động được triển khai tại khu vực bờ sông Sài Gòn, Bình Dương và Vũng Tàu, góp phần mở rộng không gian trải nghiệm và kết nối các điểm đến trong khu vực.

Không chỉ phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi của người dân và du khách, chuỗi sự kiện còn được kỳ vọng tạo thêm sức hút đối với các đoàn vận động viên, cổ động viên tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tại TP.HCM, diễn ra đến ngày 14/12. Sau các cuộc tranh tài, các đội tuyển và người hâm mộ có thể kết hợp khám phá ẩm thực, tham quan phố đi bộ Nguyễn Huệ và lựa chọn đặc sản vùng miền làm quà.

Đồng hành cùng các hoạt động, Vibrant HCMC giới thiệu nhiều chương trình ưu đãi về dịch vụ đặt xe công nghệ, mua sắm, đi chợ, tour du lịch, đặc sản và đồ uống. Các tiện ích này nhằm hỗ trợ người dân, du khách thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm điểm đến, lựa chọn dịch vụ và trải nghiệm các hoạt động tại thành phố.

Với lịch trình sự kiện trải dài từ cuối tháng 11 đến giữa tháng 12, TP.HCM kỳ vọng kết hợp các hoạt động văn hóa, ẩm thực, du lịch và thể thao để gia tăng sức hút điểm đến, kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy hoạt động dịch vụ trong giai đoạn cao điểm cuối năm.