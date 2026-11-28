"Đêm hoa đăng" tri ân anh hùng liệt sĩ

Tối 27/11, tại Quảng trường Giải phóng và Bến hoa bờ Nam sông Thạch Hãn, phường Quảng Trị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ hoa đăng cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ.

Lễ hoa đăng cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ

Đây là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn trong khuôn khổ Tuần Văn hóa – Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026. Tham dự buổi lễ có ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.

Tại buổi lễ, người dân và du khách thập phương đã có dịp ôn lại lịch sử hào hùng của cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972-một bản anh hùng ca bất tử của dân tộc. Trong 81 ngày đêm của mùa hè đỏ lửa ấy, Thành Cổ và thị xã Quảng Trị đã phải hứng chịu một khối lượng bom đạn khổng lồ, làm chấn động lương tri loài người. Cả thị xã chỉ còn là lớp tro tàn, gạch vụn.

Rất đông Phật tử và du khách tham gia buổi lễ

Nhưng chính trên mảnh đất ấy, quân và dân ta đã kiên cường bám trụ, giữ từng tấc đất, viết nên bản hùng ca bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần quan trọng vào thắng lợi trên bàn đàm phán Paris, tạo đà cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước.

Chính tại nơi đây, biết bao người con ưu tú của Tổ quốc đã gửi lại tuổi thanh xuân, ước mơ và cả cuộc đời mình.

Khoảnh khắc thiêng liêng

Trong thời khắc thiêng liêng, giữa dòng Thạch Hãn linh thiêng và huyền thoại, các đại biểu, người dân và du khách tham dự đã kính cẩn nghiêng mình, cùng thắp những nén tâm hương, thả xuống dòng sông lịch sử.

Những ánh nến lung linh mang theo lòng biết ơn và lời cầu nguyện cho linh hồn các liệt sĩ được siêu thoát, đồng thời gửi gắm ước nguyện về một đất nước hòa bình, thịnh vượng.

Giữa không khí sôi động của Tuần Văn hóa – Du lịch Quảng Trị, đêm hoa đăng trên sông Thạch Hãn là một khoảng lặng thiêng liêng, kết nối quá khứ với hiện tại, lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái, sự tri ân và khát vọng hòa bình.

Nối tiếp nhiều hoạt động tri ân

Nằm trong chuỗi chương trình Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2026 với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa”, các hoạt động tri ân được tổ chức tại Quảng Trị đã để lại nhiều cảm xúc sâu sắc trong lòng du khách thập phương.

Các sự kiện không chỉ tạo điểm nhấn chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, mà còn mở ra hướng quảng bá, khai thác những giá trị di sản, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên, góp phần định vị thương hiệu du lịch Quảng Trị.

Nghi lễ chào đại kỳ Tổ quốc kết hợp trình diễn 34 khinh khí cầu

Tại khu vực Thành cổ Quảng Trị, Ban tổ chức đã thực hiện nghi lễ chào đại kỳ Tổ quốc rộng 2.025m², kết hợp trình diễn 34 khinh khí cầu đồng loạt ở độ cao khoảng 50m xung quanh đại kỳ.

Bên cạnh những hoạt động mang tính giải trí, Tuần Văn hóa – Du lịch dành không gian trang trọng cho các chương trình tri ân, tôn vinh giá trị lịch sử.

Vào ngày 29/11 sắp tới, tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải sẽ diễn ra lễ thả 260 chim bồ câu hòa bình. Hình ảnh những cánh chim bay lên trên dòng sông từng là giới tuyến chia cắt đất nước mang ý nghĩa biểu tượng về khát vọng hòa bình, thống nhất và tương lai phát triển.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, sức hấp dẫn lâu bền của một điểm đến không chỉ được tạo nên bởi vẻ đẹp thiên nhiên hay sự hiện đại của các công trình mà còn bởi chiều sâu văn hóa, cốt cách và nghĩa tình của con người.

Tỉnh Quảng Trị mong muốn mỗi người dân, mỗi du khách trở thành một đại sứ văn hóa, du lịch, cùng chung tay gìn giữ và lan tỏa những giá trị đặc sắc của quê hương.