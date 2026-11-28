Tuyết Mai, Việt Khoa, Lan Hương, Trịnh Thị Ngọ, Trần Phương, Minh Đạo, Kim Cúc, Hoàng Yến, Phi Điểu, Nguyễn Thơ, Hà Phương, Việt Hùng... là những tên tuổi lần lượt được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) từ năm 1984 đến 2012. Sau đó, nhu cầu phát thanh mới không còn đặt nặng vai trò phát thanh viên chuyên biệt, giọng dẫn có tính đời thường hơn. Nhưng chính vì vậy, người ta lại càng nhớ về một âm quyển có những giọng thuyết minh khi đanh chắc, khi mềm mại, thể hiện đúng không khí thời đại. Sự ra đi ở tuổi 82 của NSƯT Kim Cúc (sinh năm 1944, quê ở Ninh Bình) để lại nỗi tiếc nuối khi vắng thêm một nhân chứng thời kỳ ấy.

Cơ duyên đưa bà đến với Đài Tiếng nói Việt Nam đầy bất ngờ. Xuất thân là ca sĩ Đoàn Văn công Hữu Ngạn (Liên khu 3), năm 1967, khi đang chuẩn bị đi phục vụ chiến sĩ Đường 9-Nam Lào, bà được gọi đọc hộ bản tin chiến thắng chừng một phút tại phòng thu của Đài. Ngay hôm sau, bà được điều chuyển chính thức về Đài. Vừa làm nghề, bà vừa học đại học tại chức và học thêm ngoại ngữ để phát âm chuẩn xác.

Phát thanh viên, Nghệ sĩ Ưu tú Kim Cúc. Ảnh tư liệu

Giọng đọc của NSƯT Kim Cúc tiếp nối thế hệ Tuyết Mai, Dương Thị Ngân... Nếu thế hệ phát thanh viên đầu tiên mang tông giọng thiên về kim thì Kim Cúc sở hữu chất giọng trầm ấm, hiện đại và gần với giọng nói thường ngày hơn. Kể từ khi gắn bó với "Đọc truyện đêm khuya" từ năm 1969, suốt hơn 40 năm, giọng đọc của Kim Cúc đã cá nhân hóa thành người đồng hành với bạn nghe đài. Có nhiều nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực tên Kim Cúc, vậy mà một giọng đọc phát thanh ít ai biết mặt lại được biết tới nhiều hơn cả.

Dẫu gần gũi, giọng bà vẫn đủ độ nhấn nhá, đanh thép cho những chương trình thời sự, chính luận trọng đại như tường thuật cuộc gặp gỡ nguyên thủ hay các bài bút chiến giai đoạn 1977-1978. Phút thăng hoa của đời nghề là bản tin chiến thắng ngày 30-4-1975. Chỉ 15 phút sau khi Tổng hành dinh nhận tin Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện và chỉ thị phát tin, bản tin tới đúng ca trực của Kim Cúc và Kim Tuyến. Bà là người đầu tiên đọc trực tiếp tin toàn thắng, tiếp sau là giọng miền Nam của Kim Tuyến, trước chương trình chào mừng lúc 18 giờ 30 phút của Tuyết Mai-Nguyễn Thơ. Điều hơi thiệt thòi cho Kim Cúc là bản tin trực tiếp không được lưu lại nên nhiều năm về sau thông tin mới được minh định về vai trò đầu tiên ấy.

Vì sao giọng Kim Cúc lại gây ấn tượng về một nghệ thuật của tiếng nói như vậy? Trong một bản thu ca khúc "Lắng tiếng quê hương" (sáng tác: Dân Huyền, năm 1976), Kim Cúc có phần lời dẫn hòa quyện nhuần nhuyễn cùng tốp nữ, tạo nên phong cách nói như hát mà hát cũng như nói, thành lời tâm tình trên làn sóng:

(Dẫn) Những tiếng nói, những tiếng hát,

Và những hình ảnh được chuyển đến các bạn trong từng giây phút.

Bạn, bạn ở xa Thủ đô, ở xa Tổ quốc,

Có khi nào bạn nhớ về nơi đã phát ra những âm thanh và hình ảnh ấy?

Nơi mà...

(Hát) Giờ phút đi qua là ta thêm quen từng tiếng nói,

Ngày vui trong nắng mới nghe ấm tình quê phơi phới câu hò...

(Dẫn) Nỗi vui mọi nhà ấm trong những tiếng loa,

Tiếng nói ngọt ngào và tiếng hát thiết tha,

Bạn ở gần hay bạn ở phương xa,

Hãy lắng nghe tiếng quê hương từ Hà Nội Thủ đô, trái tim Tổ quốc.

Sự hòa quyện giữa giọng nói và lời ca khiến người ta nghĩ Kim Cúc chính là giọng ca lĩnh xướng. Trong nhiều câu chuyện về giọng đọc Kim Cúc, ký ức thường đan dệt giữa ấn tượng chính luận và nét nhạc tính mang sắc thái nghệ thuật của tiếng nói được mài giũa thành khuôn thước-như cách bà từng được nhắc cùng Trần Thị Tuyết, Kim Dung, Linh Nhâm trong dàn giọng thơ trầm bổng của Đài. Có gì đó gần gũi với lối hát nói của những ca nương ca trù, hay những người thổi hồn vào lời thơ khi diễn ngâm, thứ giúp thông tin được hấp thu có chủ đích.

Những nghệ sĩ thế hệ vàng của Đài Tiếng nói Việt Nam trước thời kỹ thuật số đều đã trong ngoài độ tuổi 80. Sự dần khuất của họ trong đời sống khiến ta nhận ra, âm sắc của một thời cần được lưu trữ như di sản âm thanh, một phần quan trọng của lịch sử khẩu âm (oral history). Kim Cúc để lại ấn tượng về một thời âm thanh đóng vai trò định hình đất nước, khi một giọng nói chứa đựng muôn vàn đời sống-như những bức thư và kỷ vật của thính giả mà bà vẫn gìn giữ tại khu tập thể phố Đại La khi về hưu. Những bản thu cũ không đạt chuẩn kỹ thuật bây giờ song có thuộc tính lịch sử đời sống, thứ mà dù trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đại phỏng dựng được âm sắc cũng không thể có.