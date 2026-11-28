Ông Nguyễn Thanh Hải chia sẻ nghề làm nước mắm Cửa Khe. Ảnh: Chí Đại.

Làng nghề trăm năm

Ông Nguyễn Thanh Hải (xã Thăng An) là người gắn bó với nghề làm nước mắm Cửa Khe cho biết: “Nghề làm nước mắm nơi đây đã hình thành từ hàng trăm năm trước, gắn liền với quá trình khai phá, lập làng và mưu sinh của cư dân vùng biển. Từ thời cha ông đến con cháu hôm nay luôn giữ gìn nghề này”.

Theo ông Hải, tại đền làng hiện còn lưu bia ghi lại quá trình hình thành Cửa Khe. Theo đó, vào giữa thế kỷ XV, sau khi mở cõi về phương Nam, Chánh Đề đốc Lê Quý Công cùng 12 vị tướng đưa lưu dân Thanh-Nghệ vào lập nghiệp ở đạo Thừa Tuyên Quảng Nam, hình thành 2 làng biển Duy An và Hà Tây, gọi chung là Cửa Khe, nay thuộc xã Thăng An, TP Đà Nẵng. Trong quá trình định cư, sinh sống, người dân nơi đây tiếp thu những kinh nghiệm và nét văn hóa bản địa, từng bước hình thành nghề chế biến nước mắm.

Cửa Khe được thiên nhiên ưu đãi với nguồn hải sản phong phú, đặc biệt là cá cơm than, loại nguyên liệu phù hợp để chế biến nước mắm. Cùng với ngư trường rộng lớn, vị trí thuận lợi về giao thông đường thủy từng giúp Cửa Khe trở thành nơi giao thương sầm uất. Từ xưa, ghe thuyền nhiều cảng thị miền Trung đã tìm về đây trao đổi, mua bán các sản vật, trong đó có cá và nước mắm.

Qua nhiều thế hệ, người dân Cửa Khe không ngừng đúc kết, hoàn thiện phương pháp chế biến, tạo nên hương vị nước mắm đặc trưng của vùng biển miền Trung. Nước mắm Cửa Khe từng được biết đến là sản vật cung cấp cho cung đình Huế dưới thời các vua triều Nguyễn, góp phần tạo nên danh tiếng cho sản vật vùng đất này.

Bà Lê Thị Lợi, ở xã Thăng An chia sẻ, tên gọi Cửa Khe được cho là bắt nguồn từ vị trí địa lý của làng, nơi có một khe nước từ sông chảy thẳng ra biển. Nguồn nước giàu sinh vật phù du tạo điều kiện cho nhiều loài cá tìm đến kiếm ăn, mang lại nguồn hải sản dồi dào cho cư dân địa phương. Đây cũng là nền tảng để người dân Cửa Khe hình thành và duy trì nghề chế biến nước mắm truyền thống qua nhiều thế hệ.

Hương vị nước mắm Cửa Khe giữ gìn hàng trăm năm. Ảnh: Chí Đại.

Từ khi được công nhận làng nghề, người dân Cửa Khe từng bước chú trọng quảng bá sản phẩm, học hỏi kinh nghiệm từ các làng nghề nước mắm nổi tiếng như: Phú Quốc, Phan Thiết, đồng thời cải tiến dụng cụ và quy trình sản xuất. Tuy nhiên, những bí quyết cốt lõi trong cách làm mắm truyền thống vẫn được giữ gìn.

Giữ vị mắm từ nguồn cá tươi

Ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Thăng An cho biết, 9 tháng đầu năm, làng nghề nước mắm Cửa Khe đón khoảng 5.000 lượt khách tham quan và 1.500 lượt khách lưu trú. Cửa Khe có 4,5 km bãi biển, 10 hộ sản xuất nước mắm, 2 sản phẩm OCOP 3 sao và 1 sản phẩm 4 sao; 2 hợp tác xã tạo việc làm cho khoảng 43 lao động với thu nhập bình quân 7 đến 8 triệu đồng/tháng. Địa phương hiện có 4 homestay, 1 nhà nghỉ, cùng đội tàu đánh bắt xa bờ và hơn 50 thuyền đánh bắt gần bờ, tạo điều kiện để du khách trải nghiệm nghề mắm, ẩm thực và đời sống ngư dân.

Theo ông Nguyễn Thanh Hải, ở xã Thăng An, nguyên liệu quyết định chất lượng nước mắm Cửa Khe là cá cơm tươi và muối biển. Cá được ngư dân đánh bắt ở vùng biển từ khu vực ven bờ đến Cù Lao Chàm. Ghe thường ra khơi từ tối hôm trước, đến sáng sớm cập bờ, cá được đưa vào sản xuất ngay, không qua ướp đá nên vẫn giữ được độ tươi, sản phẩm làm ra rất thơm ngon.

Mùa cá được cho là thích hợp nhất để làm mắm là khoảng tháng giêng, tháng hai và tháng ba âm lịch. Cá sau khi đưa về được lựa chọn kỹ, rửa sạch rồi phối trộn với muối theo tỷ lệ riêng của từng cơ sở.

Sau khoảng 12 đến 13 tháng, nước bổi kéo rút có mùi thơm nồng, trong và có màu từ vàng rơm. Những giọt nước mắm đầu tiên được gọi là mắm nhĩ hay mắm cốt, các đợt tiếp theo gọi là mắm nhất, mắm nhì. Chính thời gian ủ lâu cùng nguồn cá tươi tại chỗ tạo nên hương vị đậm đà, đặc trưng của nước mắm Cửa Khe.

Cá cơm tươi được cơ sở anh Võ Nguyên Tùng thu mua về làm nước mắm. Ảnh: Chí Đại.

Anh Võ Nguyên Tùng, Trưởng ban làng nghề truyền thống nước mắm Cửa Khe cho biết: “Hiện sản phẩm nước mắm Cửa Khe đã được tiêu thụ tại nhiều địa phương trong cả nước. Quy mô sản xuất của một số cơ sở cũng ngày càng tăng, từ vài tấn trước đây lên hàng chục tấn, thậm chí hàng trăm tấn mỗi năm, góp phần tạo việc làm và thu nhập cho những hộ còn gắn bó với nghề”.

Chủ tịch UBND xã Thăng An Nguyễn Thanh Phong cho biết: “Cửa Khe có nhiều lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng từ làng nghề nước mắm, biển, văn hóa và ẩm thực. Tuy nhiên, các giá trị này chưa được kết nối thành sản phẩm du lịch hoàn chỉnh. Vì vậy, địa phương định hướng xây dựng không gian văn hóa, chợ làng nghề và các điểm check in.”.