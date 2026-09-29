'Luồng xanh' khơi dòng đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng - Thương mại Huy Hoàng thi công Dự án đường Thanh Minh - đồi Độc Lập và khu dân cư.

Theo rà soát của Văn phòng UBND tỉnh, trên địa bàn tỉnh có 2.074 thủ tục hành chính (TTHC) còn hiệu lực, gồm 1.633 thủ tục cấp tỉnh và 441 thủ tục cấp xã. Trong số này, có 1.133 thủ tục liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, chiếm 54,63% tổng số TTHC đang thực hiện. Tuy nhiên, thực tế chỉ có 204 thủ tục phát sinh hồ sơ giải quyết, tương đương khoảng 18% số thủ tục liên quan đến doanh nghiệp.

Từ kết quả rà soát, tổ giúp việc của UBND tỉnh đề xuất 35 TTHC thực hiện theo cơ chế “luồng xanh”, gồm 31 thủ tục cấp tỉnh và 4 thủ tục cấp xã thí điểm. Trong đó, thủ tục cấp tỉnh có 24 thủ tục được bổ sung, 7 thủ tục tiếp tục duy trì; 16 thủ tục trước đây không còn được đề xuất do không phát sinh hồ sơ.

Cách điều chỉnh này cho thấy “luồng xanh” được định hướng tập trung nguồn lực vào những thủ tục có nhu cầu thực tế. Hiệu quả dễ nhận thấy nhất là thời gian xử lý được rút ngắn ở nhiều lĩnh vực. Với lĩnh vực công thương, thời gian giải quyết giảm tới 70%; lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giảm 50%; lĩnh vực y tế rút ngắn tối đa 70%. Đối với lĩnh vực tài chính, thời gian xử lý được cắt giảm từ 60% đến hơn 82%. Riêng lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và đất đai, thời gian giải quyết được rút ngắn từ 43,8% đến 72,2%.

Hiệu quả của cơ chế “luồng xanh” được thể hiện rõ qua quá trình triển khai các dự án đầu tư cụ thể trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau hội nghị thu hút đầu tư do tỉnh tổ chức tháng 5/2026, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng đô thị số 6 - Điện Biên đã chủ động khảo sát, tìm hiểu và đề xuất dự án nhà ở xã hội tại xã Thanh Yên.

Trong quá trình khảo sát, chuẩn bị đầu tư, doanh nghiệp nhận được sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đảng ủy, UBND xã Thanh Yên tổ chức các cuộc họp với người dân vùng dự án để thông tin về chủ trương, giải thích lợi ích dự án và phối hợp tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng. Ông Nguyễn Văn Toản, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Yên cho biết: “Cấp ủy, chính quyền xã đồng hành cùng nhà đầu tư ngay từ khâu khảo sát, đề xuất dự án. Khi bước vào triển khai, xã đã tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục theo quy định, tiếp cận đất đai để sớm khởi động dự án”.

Không dừng ở cấp cơ sở, các sở, ngành của tỉnh tăng cường phối hợp, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hỗ trợ nhà đầu tư xử lý những vấn đề phát sinh.

Theo ông Bùi Văn Luyện, Giám đốc Sở Xây dựng: Đối với các dự án nhà ở xã hội, Sở áp dụng cơ chế “luồng xanh”, ưu tiên rút ngắn thời gian thực hiện hồ sơ, thủ tục theo quy định. Đồng thời, sở thường xuyên phối hợp với các sở, ngành, địa phương để nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để dự án triển khai đúng kế hoạch.

Sự phối hợp từ nhiều cấp, nhiều ngành đã góp phần đưa dự án nhanh chóng chuyển từ bước khảo sát, chuẩn bị đầu tư sang triển khai trên thực địa. Ngày 28/8, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng đô thị số 6 - Điện Biên tổ chức động thổ dự án Nhà ở xã hội thôn Yên Trường, xã Thanh Yên. Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 4,885ha, tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 301 tỷ đồng, gồm 280 căn nhà ở xã hội riêng lẻ, thấp tầng và 36 căn nhà ở thương mại. Dự kiến dự án hoàn thành, đưa vào khai thác trong tháng 3/2027.

Ông Bùi Anh Tiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng đô thị số 6 - Điện Biên cho biết: Sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền và các sở, ngành đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình chuẩn bị đầu tư dự án. Việc chính quyền tạo “luồng xanh” cho các dự án thu hút đầu tư, nhất là dự án trọng điểm, giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong quá trình triển khai.

Nếu dự án Nhà ở xã hội thôn Yên Trường cho thấy hiệu quả của việc đồng hành từ đầu, thì dự án đường Thanh Minh - đồi Độc Lập và khu dân cư cho thấy hiệu quả từ việc tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài.

Được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2018, dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, nhất là về thủ tục và giải phóng mặt bằng. Đến nay, dự án đã phải gia hạn lần thứ 5. Trước thực tế đó, thời gian gần đây, cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung vào cuộc, đồng hành cùng nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng và các bước thực hiện dự án. Nhờ vậy, những vướng mắc từng bước được tháo gỡ, cơ bản bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.

Khi mặt bằng được khơi thông, nhà đầu tư cũng phải chủ động thay đổi phương án triển khai. Ông Nguyễn Hữu Thanh, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng - Thương mại Huy Hoàng cho biết: “Doanh nghiệp tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức lại phương án thi công để bù tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án vào ngày 31/12/2026”.

Từ những dự án cụ thể có thể thấy, “luồng xanh” không đơn thuần là cắt giảm, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Quan trọng hơn, đó là sự thay đổi trong phương thức điều hành: Từ việc doanh nghiệp phải tự theo dõi, tự tháo gỡ từng khâu sang cách các cơ quan chủ động phối hợp, xử lý liên thông và cùng hướng tới mục tiêu chung là đưa dự án vào triển khai.

Việc lựa chọn đúng những thủ tục để thực hiện cơ chế “luồng xanh” bước đầu phát huy hiệu quả. Khi điểm nghẽn hành chính được tháo gỡ, môi trường đầu tư thông thoáng hơn, tạo dư địa thu hút nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.