Sơn La rà soát, thay thế hơn 130 biển báo khu vực biên giới

Ngày 28/9, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chủ trì cuộc họp với các sở, ngành liên quan để chuẩn bị nội dung làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) về những khó khăn, vướng mắc trong rà soát, cắm biển báo khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ, đồng thời tổng hợp những vấn đề cần được trao đổi, tháo gỡ trong quá trình thực hiện.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND tỉnh Sơn La, việc rà soát, di chuyển, cắm bổ sung, sửa chữa, thay thế, tháo dỡ hệ thống biển báo trong khu vực biên giới được triển khai trên cơ sở Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ.

Ngày 22/5/2026, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 1216/QĐ-UBND về cắm mới, sửa chữa, thu hồi, tháo dỡ biển báo trên địa bàn tỉnh; giao Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì thực hiện, lập dự toán gửi Sở Tài chính rà soát, tham mưu UBND tỉnh.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La phát biểu.

Dự kiến thu hồi, tháo dỡ 56 biển báo

Theo phương án rà soát, Sơn La dự kiến thu hồi, tháo dỡ 23 biển báo khu vực biên giới và 33 biển báo Nội quy khu vực biên giới tại những vị trí không còn phù hợp với địa giới đơn vị hành chính mới.

Bên cạnh đó, 10 biển báo khu vực biên giới bị han gỉ, bong tróc sơn, mờ chữ sẽ được sửa chữa; 79 biển báo được cắm mới, gồm 36 biển báo khu vực biên giới và 43 biển báo nhắc lại khu vực biên giới.

Việc rà soát, điều chỉnh hệ thống biển báo nhằm bảo đảm phù hợp với địa giới hành chính mới, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ khu vực biên giới theo quy định.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Đặng Ngọc Hậu phát biểu chỉ đạo.

Rà soát thẩm quyền, cơ chế tài chính để tháo gỡ vướng mắc

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Hậu yêu cầu các sở, ngành liên quan rà soát đầy đủ căn cứ pháp lý, xác định rõ thẩm quyền, trình tự, thủ tục để làm cơ sở báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Các đơn vị được yêu cầu tổng hợp nguồn kinh phí ngân sách tỉnh đã hỗ trợ BĐBP tỉnh trong 3 năm gần đây, phân loại theo từng lĩnh vực, nhóm nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ thường xuyên được ngân sách địa phương hỗ trợ.

Cùng với đó, cần tổng hợp đầy đủ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tập trung vào các vấn đề về thẩm quyền, cơ chế tài chính, trình tự, thủ tục và tổ chức thực hiện; làm rõ nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý.

Trước mắt, tỉnh tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thẩm quyền, thủ tục để triển khai việc cải tạo, sửa chữa, tháo dỡ và cắm mới hệ thống biển báo khu vực biên giới, bảo đảm tiến độ.

Về lâu dài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nghiên cứu, đề xuất cơ chế phân cấp, ủy quyền phù hợp đối với các nhóm nhiệm vụ, lĩnh vực và khoản kinh phí thường xuyên phát sinh, tạo điều kiện để Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ động tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng quy định.

Các sở, ngành cũng được yêu cầu rà soát toàn diện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 104/2026/NĐ-CP, nhất là các nội dung liên quan đến thẩm quyền, xây dựng, tài chính, đối ngoại và các lĩnh vực liên quan.

Trên cơ sở đó, tỉnh tổng hợp, đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung để kiến nghị Bộ Tư lệnh BĐBP và cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.