Lâm Đồng thay đổi nơi tiếp nhận, trả kết quả thủ tục bảo hiểm xã hội

Trụ sở Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lâm Đồng - nơi tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính từ ngày 5/10

Ngày 29/9, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thông báo thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, địa điểm tiếp nhận sẽ được chuyển từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng về trụ sở Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lâm Đồng, đặt tại số 31 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Số điện thoại liên hệ: 0263.3533353.

Việc thay đổi địa điểm được thực hiện theo Nghị định số 309/2026/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản triển khai của UBND tỉnh Lâm Đồng nhằm tạo thuận lợi cho việc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.