Xã Mỹ Đức tổ chức 5 phòng chuyên môn trực thuộc UBND

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của kỳ họp trong việc tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân trong tình hình mới.

Đối với nội dung tổ chức các phòng chuyên môn, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Đức cho biết, việc tổ chức lại các phòng chuyên môn không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay sắp xếp đầu mối, mà phải phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, tăng tính chuyên môn hóa, khắc phục chồng chéo; đồng thời gắn thẩm quyền với trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Biên Phạm

Tại kỳ họp, đại diện UBND xã Mỹ Đức đã trình bày Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức các phòng chuyên môn thuộc UBND xã; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND xã về thông qua danh mục các khu đất tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn xã năm 2027 và các năm tiếp theo.

Theo đó, UBND xã Mỹ Đức tổ chức lại từ 3 phòng chuyên môn hiện có thành 5 phòng chuyên môn gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội.

Đối với các khu đất dự kiến đấu giá, gồm: 4 khu đất (tổng diện tích 149.600m2) tại các thôn Tế Tiêu, Thọ Sơn, Hà Xá. Các khu đất có nguồn gốc do UBND xã Mỹ Đức quản lý, đều được quy hoạch đất ở và đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt; không thuộc danh mục ao, hồ, đầm; không trùng với các quy hoạch giao thông, các quy hoạch khác trên địa bàn xã.

Các đại biểu HĐND xã Mỹ Đức tham dự kỳ họp biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Biên Phạm

100% đại biểu HĐND xã Mỹ Đức có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND xã Mỹ Đức và Nghị quyết về thông qua danh mục các khu đất tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn xã năm 2027 và các năm tiếp theo.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh khẳng định, việc tổ chức lại phòng ban thuộc UBND chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo chuyển biến trong chất lượng điều hành và phục vụ nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh,phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Biên Phạm

Đồng chí đề nghị UBND xã ngay sau kỳ họp khẩn trương hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng phòng; rà soát vị trí việc làm, bố trí công chức, người lao động và lãnh đạo quản lý phù hợp, bảo đảm 5 phòng có đủ điều kiện để vận hành thông suốt ngay từ thời điểm chính thức hoạt động.