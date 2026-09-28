FIFA ASEAN Cup 2026 xác định đội đầu tiên không vượt qua vòng bảng

Chiều 28-9, tại Indonesia, đội tuyển Singapore chạm trán Bangladesh trong trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 bảng A Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á - FIFA ASEAN Cup 2026 Division 1. Cả hai đội đều bước vào cuộc đối đầu với áp lực rất lớn sau khi trắng tay ở ngày ra quân. Trước đó, Singapore thua chủ nhà Indonesia 0-2, trong khi Bangladesh nhận thất bại 0-3 trước Malaysia.

Các cầu thủ Singapore mừng bàn thắng vào lưới Bangladesh. Ảnh: FIFA

Sau 90 phút, đội tuyển Singapore giành chiến thắng tối thiểu 1-0, qua đó có 3 điểm đầu tiên tại giải. Ngược lại, đội tuyển Bangladesh tiếp tục trắng tay sau 2 lượt đấu, trở thành đội đầu tiên không vượt qua vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.

Trận thắng tối thiểu giúp đội tuyển Singapore trở lại cuộc đua giành vé vào chung kết. Theo điều lệ, khi hai hay nhiều đội bằng điểm, tiêu chí được xét trước tiên là thành tích đối đầu, lần lượt gồm điểm số đối đầu, hiệu số trong các trận đối đầu và số bàn thắng ghi được ở những cuộc đối đầu đó. Chỉ khi vẫn chưa phân định được thứ hạng, hiệu số bàn thắng bại toàn bảng mới được tính tới.

Đội tuyển Bangladesh đã thua Malaysia 0-3 và Singapore 0-1. Vì vậy, kể cả Bangladesh thắng Indonesia ở lượt cuối để có 3 điểm, họ vẫn chắc chắn xếp dưới Malaysia hoặc Singapore trong trường hợp bằng điểm với hai đối thủ này. Trong khi đó, Malaysia, Indonesia và Singapore đều đã sở hữu 3 điểm tại thời điểm trận Singapore và Bangladesh khép lại.

Video tóm tắt trận đấu Singapore và Bangladesh. Nguồn: TV360

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Singapore sẽ gặp Malaysia, còn Bangladesh chạm trán Indonesia ở lượt trận cuối bảng A, diễn ra ngày 1-10.