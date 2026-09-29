Phù Đổng: Chung sức mở đường cho những dự án lớn

Hoàn thành 100% kế hoạch GPMB cho 2 dự án quy mô

Khối lượng GPMB lớn, nhiều dự án trọng điểm cùng triển khai khiến Phù Đổng đứng trước yêu cầu phải tổ chức công việc khoa học, tập trung và quyết liệt. Từ ngày 1-1 đến ngày 31-8-2026, xã đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 2.839 hộ; hoàn thành kê khai, kiểm đếm 2.839 hộ; xác nhận nguồn gốc đất đối với 2.600 hộ. Xã phê duyệt 3.652 phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, diện tích 183,7ha, tổng số tiền 1.786 tỷ đồng; ban hành 2.911 quyết định thu hồi đất, diện tích 183,7ha.

Cùng với GPMB, công tác tái định cư được triển khai đồng bộ. Xã đã giao đất cho 77/77 hộ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 75/77 hộ. Đối với Dự án cầu đường sắt Đuống, xã phối hợp với UBND xã Thuận An giao đất tái định cư cho 64/64 hộ và hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 57/64 hộ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Đổng, Trưởng ban Chỉ đạo GPMB Đặng Thị Huyền chủ trì hội nghị tháo gỡ vướng mắc liên quan đến công tác GPMB các dự án trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Sơn

Đến ngày 29-9-2026, xã hoàn thành GPMB 11/23 dự án; phê duyệt 3.715 phương án, diện tích GPMB 187,15ha, số tiền giải ngân 1.819,25 tỷ đồng. Trong đó, Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống - cầu đường sắt Đuống và Dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội trên địa bàn xã đã hoàn thành 100% khối lượng GPMB. Dự kiến trong tháng 10-2026, xã cơ bản hoàn thành GPMB phần vị trí, diện tích không phải điều chỉnh của Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Không chỉ vận động, mà phải đối thoại và giải quyết

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Đổng, Trưởng ban Chỉ đạo GPMB Đặng Thị Huyền, với nhiều dự án lớn cùng triển khai, xã xác định GPMB không chỉ là việc đẩy nhanh các thủ tục hành chính mà phải huy động đồng bộ cả hệ thống chính trị, tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại, lắng nghe và giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.

Theo đó, Đảng ủy, Ban Chỉ đạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; UBND xã trực tiếp tổ chức thực hiện. Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng Công an, cấp ủy và hệ thống chính trị ở thôn cùng tham gia tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân.

Xã Phù Đổng tổ chức bàn giao mặt bằng đợt 2 Dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Sơn

“Chúng tôi tích cực tuyên truyền, vận động song song với công khai cơ chế, chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Những trường hợp còn băn khoăn được đối thoại, giải thích; những vấn đề thuộc thẩm quyền được tập trung giải quyết. ”, ông Tô Anh Chiến, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Phù Đổng chia sẻ.

Theo ông Tô Anh Chiến, cách làm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm giúp từng phần việc được xác định rõ, trách nhiệm được phân công cụ thể và tiến độ thường xuyên được kiểm đếm. Đây là cơ sở để khối lượng GPMB lớn được triển khai trong thời gian ngắn.

Mặt bằng thông, vốn được đẩy nhanh

GPMB hoàn thành từng phần cũng tạo điều kiện để Phù Đổng đẩy nhanh tiến độ đầu tư công. Năm 2026, xã được giao thực hiện 130 dự án đầu tư công, tổng kế hoạch vốn 3.649.914 triệu đồng.

Đến hết ngày 31-8-2026, tổng giá trị giải ngân đạt 2.410.918 triệu đồng, bằng 66,05% kế hoạch vốn giao. Đến ngày 30-9-2026, tổng giá trị giải ngân đạt 2.600.569 triệu đồng, bằng 71,25% kế hoạch vốn giao.

Để thúc đẩy giải ngân, xã tập trung tháo gỡ vướng mắc về GPMB, thủ tục đầu tư, nghiệm thu, thanh toán; rà soát từng dự án, từng nguồn vốn còn tỷ lệ giải ngân thấp để đẩy nhanh tiến độ.

Kết quả GPMB nhanh chóng, tạo cơ sở cho xã Phù Đổng chuẩn bị khởi công nhiều dự án trong tháng 10-2026, trong đó có Dự án xây dựng trường phổ thông nhiều cấp học, tiên tiến, hiện đại. Ảnh: UBND xã Phù Đổng

Từ kết quả GPMB và giải ngân vốn đầu tư công, Phù Đổng có cơ sở chuẩn bị khởi công 22 dự án, tổng mức đầu tư 2.369.365 triệu đồng. Trong đó có các dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, như Dự án xây dựng trường phổ thông nhiều cấp học, tiên tiến, hiện đại; Dự án tái định cư phục vụ GPMB Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Tuy nhiên, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Phù Đổng cho biết, khối lượng công việc phía trước vẫn rất lớn. Tổng diện tích cần GPMB ở địa phương trước mắt khoảng 726,4ha, liên quan khoảng 8.073 hộ, gồm 280 hộ đất ở, 7.793 hộ đất nông nghiệp và khoảng 1.500 ngôi mộ tại 3 nghĩa trang. Khối lượng này tập trung tại 3 dự án: Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng 73ha; Khu đô thị Yên Thường 413ha; Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Thành phố 226ha.

Vì thế, phát huy kinh nghiệm thời gian qua, bên cạnh bảo đảm tiến độ các thủ tục, địa phương tiếp tục phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm đếm tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc và duy trì đối thoại với người dân; qua đó, tiếp tục xử lý khối lượng GPMB lớn trong thời gian tới, đồng thời tạo mặt bằng cho các dự án hạ tầng, dân sinh và giáo dục triển khai theo kế hoạch. Đây cũng là cơ sở để Phù Đổng phát huy lợi thế của địa bàn cửa ngõ phía Đông Bắc Thủ đô, gắn phát triển của địa phương với các dự án hạ tầng chiến lược đang được Trung ương và Thành phố triển khai trên địa bàn.