9 tháng, thu ngân sách phường An Thắng đạt 100% dự toán năm

Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Thắng lần thứ 7. Ảnh: QUỐC TUẤN

Theo báo cáo của Đảng ủy phường An Thắng, trong 9 tháng đầu năm, tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn phường tiếp tục được củng cố. Phường đã sắp xếp 17 khối phố thành 13 tổ dân phố; sắp xếp 10 trường thành 3 trường; thành lập, kiện toàn các tổ chức đảng tương ứng; nâng cấp Chi bộ Công an thành Đảng bộ Công an phường; kết thúc hoạt động một số đảng bộ theo mô hình cũ và điều chỉnh mô hình tổ chức đảng trực thuộc.

Toàn Đảng bộ có 944 đảng viên; kết nạp 23/27 đảng viên mới, đạt 85,18% chỉ tiêu nghị quyết. Công tác quản lý đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc; đã thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị 139 trường hợp.

UBND phường tăng cường quản lý, điều hành, nhất là lĩnh vực đất đai, xây dựng; tập trung cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức.

Trong 9 tháng, đã giải quyết 5.190 hồ sơ, bao gồm 5.143 hồ sơ trước hạn và đúng hạn, đạt 99,09%; 47 hồ sơ quá hạn. Hồ sơ trực tuyến đạt 98,54%. Tuy nhiên, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính chuyên ngành chưa đồng bộ.

Đến ngày 28/9, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của phường đạt hơn 54%. Tổng giá trị sản xuất 9 tháng ước đạt hơn 1.083 tỷ đồng, bằng 78,17% kế hoạch năm; tổng thu ngân sách trên địa bàn phường An Thắng đến hiện tại ước đạt hơn 367 tỷ đồng, đạt 100,65% dự toán thành phố và HĐND phường giao.

Cạnh đó, một số khó khăn, hạn chế được chỉ ra tại hội nghị như: Tỷ lệ chi bộ sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt còn thấp; tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công một số dự án còn chậm; việc tiếp nhận hồ sơ lưu trữ và số hóa hồ sơ khối UBND từ 3 phường cũ chưa hoàn thành; tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh còn xảy ra...

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: QUỐC TUẤN

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng cho biết, tính đến ngày 20/9, nhiều chỉ số phát triển kinh tế - xã hội, quản lý điều hành nhà nước của thành phố Đà Nẵng đạt kết quả khả quan, tổng thu ngân sách nhà nước của thành phố đạt hơn 68.375 tỷ đồng (đạt 103% dự toán cả năm); tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt cao, vượt trên mức bình quân chung của cả nước.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, trong kết quả tích cực chung này, phường An Thắng có đóng góp đáng kể, trong đó có việc thu ngân sách đã đạt dự toán cả năm. An Thắng cũng là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác sắp xếp cơ sở giáo dục; có nỗ lực lớn để phấn đấu đến năm 2028 cơ bản trở thành phường không ma túy.

Lãnh đạo Thành ủy yêu cầu, từ nay đến cuối năm, Đảng bộ phường giải quyết dứt điểm các tồn tại. Trong đó, tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công và vốn chương trình mục tiêu quốc gia; huy động nguồn lực xử lý các vấn đề liên quan đến dân sinh, trật tự, môi trường, có giải pháp để người dân thoát nghèo bền vững.