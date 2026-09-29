Vĩnh Thuận định hình trung tâm hành chính, nông nghiệp công nghệ cao đến 2050

Đại biểu dự hội nghị.

Sáng 29/9, UBND xã Vĩnh Thuận tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch chung xã Vĩnh Thuận đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000.

Phạm vi quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính xã, diện tích 9.544,29ha. Trong đó, khu vực phát triển trung tâm hành chính, thương mại - dịch vụ và dân cư có quy mô khoảng 30ha, nằm trên tuyến đường tỉnh ĐH 965C thuộc ấp Kênh 2, kết nối với đường kênh xáng Chắc Băng đi xã Vĩnh Phong.

Trung tâm hành chính tập trung của xã được định hướng hình thành sau năm 2035. Khu thương mại - dịch vụ tập trung tại chợ Đập Đá và dọc các trục giao thông chính, quy mô khoảng 5ha; chợ Đập Đá được định hướng nâng cấp, mở rộng.

Quy hoạch xác định vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, định hướng thành lập mới 3 hợp tác xã; đồng thời bố trí các khu dân cư và phát triển nông thôn phù hợp với nhu cầu thực tế.

Về hạ tầng xã hội, xã định hướng đầu tư, hoàn thiện các công trình giáo dục, y tế, văn hóa và thương mại. Hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông, cầu, cống, bến thủy nội địa, điện, nước sinh hoạt, thu gom và xử lý rác thải.

Quy hoạch chung đến năm 2050 là cơ sở để xã Vĩnh Thuận quản lý không gian, sử dụng đất và triển khai các chương trình, dự án đầu tư theo định hướng phát triển địa phương.

THANH HẰNG