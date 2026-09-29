Cuộc khủng hoảng hành lý chưa từng thấy tại sân bay lớn nhất Thái Lan

Từ sáng 29/9, hành khách của hãng hàng không quốc gia Thái Lan Thai Airways bắt đầu nhận lại số hành lý bị chậm tại sân bay Suvarnabhumi. Trước đó, nhiều nhân viên mặt đất của hãng không thể đến nơi làm việc do đường ngập sau những trận mưa lớn tại Bangkok từ ngày 24/9, khiến hãng thiếu nhân lực trầm trọng. Ảnh: Nation Thailand.

Hành khách được hướng dẫn đến văn phòng dịch vụ hành lý ở tầng 2 sân bay, phía trước lối ra khu vực khách đến nội địa, để nhận hành lý trong khung giờ 6h30-23h30 hàng ngày. Trước đó, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surasak Phancharoenworakul cho biết hơn 100 quân nhân đã được triển khai để hỗ trợ vận chuyển số hành lý tồn đọng đến khách sạn và nhà của hành khách. Ông Surasak chỉ trích cách Thai Airways ứng phó sự cố, cho rằng tình trạng gián đoạn ảnh hưởng đến ngành du lịch và hình ảnh của hãng hàng không quốc gia. Ảnh: Nation Thailand.

Khối lượng hành lý chất đống tại sân bay Suvarnabhumi tính đến sáng 29/9. Tình trạng càng nghiêm trọng khi một số xe kéo hành lý gặp trục trặc kỹ thuật, làm chậm quá trình chất hành lý lên máy bay và dỡ hành lý từ các chuyến bay vừa hạ cánh. Hành lý của hành khách trên 52 chuyến bay khai thác trong 2 ngày 26 và 27/9 vẫn đang được phân loại và chuyển trả. Ảnh: Nation Thailand, Thai Enquirer.

Thai Airways tiếp tục hủy một số chuyến bay sau một đêm hoạt động tại sân bay Suvarnabhumi bị xáo trộn nghiêm trọng. Sự cố trong khâu phục vụ mặt đất khiến hàng nghìn hành khách phải chờ nhiều giờ, không có hành lý và thiếu thông tin cập nhật từ hãng. Ảnh: Thai Enquirer.

Hành khách xếp hàng nhận hành lý từ các chuyến bay của Thai Airways tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ngày 29/9. Ảnh: Reuters.

CEO Thai Airways Chai Eamsiri cho biết tình trạng thiếu nhân sự nghiêm trọng do ngập lụt đô thị khiến nhiều nhân viên phục vụ mặt đất không thể đi làm, dẫn đến hàng nghìn hành lý ùn ứ tại sân bay Suvarnabhumi. Theo ông Chai, đơn vị không chỉ phục vụ mặt đất cho các chuyến bay của hãng mà còn đảm nhận dịch vụ này cho nhiều hãng hàng không đối tác tại Suvarnabhumi, khiến khối lượng công việc tăng cao trong thời điểm thiếu nhân lực. Hãng đang chủ động hủy một số chuyến bay, chuyển một phần công việc phục vụ mặt đất cho đơn vị bên ngoài và phối hợp Thai Post để vận chuyển số hành lý tồn đọng tới nơi lưu trú của hành khách. Ảnh: Nation Thailand.

Để hạn chế tình trạng tiếp tục xáo trộn, Thai Airways đã xây dựng phương án gộp hoặc hủy những chuyến bay không thể khai thác, đồng thời bố trí hành khách sang các hãng khác. Hãng cũng phối hợp Airports of Thailand (AOT), đơn vị quản lý các sân bay của Thái Lan, để tạm thời chuyển một phần công việc phục vụ mặt đất cho các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài. "Chúng tôi không có lời bào chữa nào", ông Chai nói, gửi lời xin lỗi tới hành khách. Ảnh: Nation Thailand.

Sân bay Suvarnabhumi nằm tại tỉnh Samut Prakan, cách trung tâm Bangkok khoảng 25 km. Đây là sân bay lớn nhất Thái Lan và một trong những trung tâm hàng không nhộn nhịp nhất thế giới, thay thế vai trò sân bay quốc tế chính của Don Mueang từ năm 2006. Công suất hiện tại của sân bay là 45 triệu hành khách/năm. Ảnh: Reuters.