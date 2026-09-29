Rà soát tiến độ các dự án giao thông trọng điểm trên cả nước

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Các đồng chí: Tạ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính và Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Lâm Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2026, Trung ương bố trí hơn 255.000 tỷ đồng cho các công trình, dự án trọng điểm giao thông. Đến cuối tháng 9, các dự án mới giải ngân hơn 95.000 tỷ đồng, đạt khoảng 38%. Một số dự án được bố trí nguồn vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân còn thấp.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải báo cáo tình hình thực hiện, tiến độ giải ngân và những khó khăn, vướng mắc đối với 2 dự án cao tốc qua địa bàn tỉnh

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải báo cáo tình hình thực hiện, tiến độ giải ngân và những khó khăn, vướng mắc đối với 2 dự án cao tốc qua địa bàn tỉnh.

Đối với cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi hơn 400 ha, gồm 104 ha đất rừng và 297 ha đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng dự kiến là 931, trong đó có 924 hộ gia đình và 7 tổ chức.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Tài chính dự hội nghị

Đến nay, tỉnh đã phê duyệt phương án bồi thường đối với 916/931 trường hợp, đạt 98,4%, với tổng giá trị hơn 1.132 tỷ đồng; đã chi trả cho 608 hộ, số tiền hơn 729 tỷ đồng. Diện tích mặt bằng đã bàn giao cho nhà đầu tư khoảng 138,83 ha, đạt 34,53% tổng diện tích. Cùng với công tác giải phóng mặt bằng, các đơn vị đã triển khai thi công với 5 khu lán trại và 5 mũi thi công.

Đối với cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, tổng diện tích đất thu hồi khoảng 621 ha, với 2.516 trường hợp bị ảnh hưởng. Đến nay, tỉnh đã phê duyệt phương án bồi thường cho 2.472 trường hợp, đạt 98,25%, với giá trị hơn 3.245 tỷ đồng; đã chi trả cho 2.239 trường hợp, đạt 89% số trường hợp được phê duyệt.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 dự hội nghị

Diện tích mặt bằng đã bàn giao đạt khoảng 523,15 ha, tương đương 84,23% tổng diện tích. Nhà đầu tư đã triển khai 5/5 gói thầu xây lắp chính với 16 mũi thi công. Các đơn vị đang thực hiện phát quang, làm đường công vụ, đào nền đường, thi công cọc khoan nhồi một số cầu vượt ngang và chuẩn bị các hạng mục chính.

UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là phần diện tích còn lại của cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc; đồng thời đôn đốc nhà đầu tư tăng tốc thi công cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, bảo đảm tiến độ thực hiện gắn với giải ngân vốn.

Các đại biểu dự hội nghị

UBND tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 được bố trí cho các dự án, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động phối hợp, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 nhìn chung cao hơn năm 2025, song tiến độ giải ngân trong lĩnh vực giao thông vẫn thấp hơn yêu cầu. Trong đó, giải phóng mặt bằng tiếp tục là một trong những nguyên nhân được nhiều địa phương phản ánh.

Bên cạnh các yếu tố khách quan như giá vật liệu xây dựng, nhiên liệu, nhân công tăng và nguồn cung một số loại vật liệu còn khó khăn, Bộ Tài chính lưu ý các nguyên nhân chủ quan trong tổ chức thực hiện dự án, chuẩn bị đầu tư, đăng ký kế hoạch vốn và quản lý nhà thầu.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính đề nghị các địa phương, chủ đầu tư rà soát kỹ từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ, chậm giải ngân và xây dựng phương án xử lý cụ thể. Những vướng mắc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải tập trung giải quyết, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị

Các đơn vị được yêu cầu tập trung giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao; trường hợp chậm giải ngân do nguyên nhân chủ quan phải làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. Các chủ đầu tư cần tăng cường quản lý nhà thầu, bám sát tiến độ thi công, chủ động tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.