Đặt máy giặt trong nhà tắm có thực sự phù hợp? 5 rủi ro nhiều gia đình thường bỏ qua

Có nên đặt máy giặt trong phòng tắm?

Với những căn hộ chung cư hay nhà phố có diện tích hạn chế, nhà tắm đôi khi được tận dụng làm nơi đặt máy giặt. Cách bố trí này khá thuận tiện vì không phải kéo đường nước quá xa, đồng thời giải phóng diện tích ở ban công hoặc khu vực bếp.

Tuy nhiên, máy giặt là thiết bị điện có công suất tương đối lớn, trong khi nhà tắm lại thường xuyên có nước và hơi ẩm. Vì vậy, trước khi quyết định, gia chủ cần xem xét kỹ vị trí đặt máy và điều kiện lắp đặt.

Nhà tắm có thể tiện nhưng không phải vị trí lý tưởng

Ưu điểm dễ thấy nhất là máy giặt được đặt gần đường cấp và thoát nước. Với những căn nhà nhỏ, đây có thể là cách tận dụng không gian hiệu quả.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa đặt máy trong nhà tắm và đặt máy ngay trong vùng tắm. Một vị trí khô ráo, được ngăn cách với vòi sen sẽ khác hoàn toàn so với việc đặt máy ngay cạnh bồn tắm hoặc nơi thường xuyên bị nước bắn.

Nước bắn trực tiếp vào bảng điều khiển, ổ cắm, dây điện hoặc các khe của máy là vấn đề đáng lo ngại hơn độ ẩm thông thường. Vì vậy, nếu không thể tách máy khỏi khu vực tắm, đây không phải vị trí nên ưu tiên.

Hơi ẩm có thể ảnh hưởng đến máy

Nhà tắm thường có độ ẩm cao sau mỗi lần sử dụng. Nếu không gian thiếu thông gió, hơi nước có thể lưu lại trên tường, sàn và các bề mặt trong thời gian dài.

Môi trường ẩm kéo dài không nhất thiết khiến máy giặt hỏng ngay nhưng có thể làm tăng nguy cơ oxy hóa một số bộ phận và ảnh hưởng đến các chi tiết điện, điện tử theo thời gian.

Với máy giặt cửa trước, gioăng cao su và khu vực bên trong lồng giặt cũng dễ giữ lại hơi ẩm. Nếu không được vệ sinh, lau khô và thông thoáng thường xuyên, nấm mốc và mùi khó chịu có thể xuất hiện.

Do đó, nếu đặt máy trong nhà tắm, hệ thống thông gió cần được quan tâm. Sau khi tắm, có thể mở cửa hoặc bật quạt thông gió để giảm hơi ẩm trong phòng.

Nền đặt máy phải chắc và bằng phẳng

Máy giặt tạo ra rung động trong quá trình vắt. Nếu nền đặt máy không bằng phẳng hoặc thiết bị không được cân chỉnh đúng, máy có thể rung mạnh, gây tiếng ồn và thậm chí dịch chuyển khi hoạt động.

Trong khi đó, sàn nhà tắm thường được thiết kế có độ dốc để nước chảy về phễu thoát sàn. Vì vậy, gia chủ cần kiểm tra kỹ vị trí đặt máy thay vì đặt trực tiếp lên một mặt sàn dốc.

Có thể sử dụng chân máy hoặc đế chuyên dụng nếu cần cân chỉnh, nhưng không nên kê máy bằng những vật liệu tạm bợ, dễ trượt khi gặp nước. Một thiết bị nặng hàng chục kilôgam bị mất cân bằng trong lúc vắt có thể gây nguy hiểm và làm ảnh hưởng đến cả máy lẫn nền nhà.

Hệ thống điện cần được ưu tiên an toàn

Đây là yếu tố cần đặc biệt lưu ý khi đặt máy giặt trong nhà tắm. Ổ cắm và các kết nối điện cần được bố trí ở vị trí hạn chế tối đa khả năng tiếp xúc với nước, đồng thời có biện pháp bảo vệ phù hợp với môi trường ẩm.

Không nên đặt ổ cắm quá thấp hoặc ngay gần vòi sen, bồn tắm và khu vực có khả năng bị nước bắn. Dây điện cũng cần được bố trí gọn gàng, tránh nằm trên nền thường xuyên ướt.

Không nên tùy tiện sử dụng ổ cắm nối dài hoặc các giải pháp điện tạm thời để cấp nguồn cho máy giặt. Nếu xây mới hoặc cải tạo nhà, gia chủ nên nhờ người có chuyên môn kiểm tra và thiết kế hệ thống điện phù hợp với vị trí đặt thiết bị.

Nếu bắt buộc đặt máy trong nhà tắm, nên làm gì?

Trong trường hợp không còn vị trí khác, máy giặt có thể được bố trí ở khu vực khô ráo, càng xa vòi sen và nguồn nước trực tiếp càng tốt.

Một vách kính hoặc vách ngăn phù hợp có thể giúp hạn chế nước bắn vào máy. Khu vực xung quanh cũng cần có khả năng thoát nước tốt để tránh tình trạng nước đọng dưới chân thiết bị.

Máy nên được đặt trên nền chắc chắn và cân bằng. Đồng thời, nhà tắm cần có khả năng thông gió để hạn chế hơi ẩm tích tụ.

Sau khi giặt, với máy cửa trước, có thể mở hé cửa lồng giặt khi máy không hoạt động để phần bên trong khô thoáng hơn. Tuy nhiên, việc này cần thực hiện ở vị trí an toàn, tránh để trẻ nhỏ tiếp cận.

Khi nào nên tìm vị trí khác?

Nếu nhà tắm quá nhỏ, khu vực tắm thường xuyên bị nước bắn hoặc không thể tạo khoảng cách giữa máy và nguồn nước, gia chủ nên cân nhắc vị trí khác.

Ban công có mái che, khu vực giặt riêng hoặc một góc thông thoáng trong nhà có thể là lựa chọn phù hợp nếu có thể bố trí đường cấp và thoát nước đúng cách.

Với căn hộ chung cư, cũng cần kiểm tra quy định của tòa nhà trước khi thay đổi vị trí máy giặt hoặc đường cấp, thoát nước. Không nên tự ý khoan, đục hoặc thay đổi hệ thống kỹ thuật khi chưa xác định rõ điều kiện cho phép.

Đặt máy giặt trong nhà tắm có thể giúp tiết kiệm diện tích nhưng chỉ phù hợp khi thiết bị được tách khỏi vùng thường xuyên tiếp xúc với nước, nền đặt máy chắc chắn và hệ thống điện được bảo vệ đúng cách. Nếu nhà tắm luôn ẩm ướt hoặc nước dễ bắn vào máy, lựa chọn một vị trí khô ráo khác sẽ an toàn và thuận lợi hơn về lâu dài.