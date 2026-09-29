Thúc đẩy tiến độ, giải ngân các dự án giao thông trọng điểm

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, cả nước hiện có 55 dự án/112 dự án thành phần thuộc danh mục các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải. Tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2026 được các bộ, địa phương phân bổ chi tiết cho các dự án là 258.502 tỷ đồng, gồm 200.779 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương và 57.723 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.

Đến hết ngày 21-9-2026, các dự án giao thông trọng điểm đã giải ngân 105.257 tỷ đồng, đạt 40,7% kế hoạch được phân bổ; trong đó vốn ngân sách Trung ương giải ngân 70.199 tỷ đồng, đạt 35,0%; vốn ngân sách địa phương 35.058 tỷ đồng, đạt 60,4%. Có 42 dự án, dự án thành phần có tỷ lệ giải ngân dưới 40%, gồm 13 dự án, dự án thành phần do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản và 29 dự án, dự án thành phần do các địa phương làm cơ quan chủ quản.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Tuyên Quang.

Nguyên nhân chậm tiến độ, giải ngân được xác định chủ yếu do thiếu hụt nguồn cung, tăng giá nguyên, nhiên vật liệu; khó khăn trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thiếu lao động có tay nghề, chi phí nhân công tăng; thời tiết không thuận lợi, mưa lớn kéo dài; năng lực tổ chức thực hiện của một số chủ đầu tư, khả năng huy động thiết bị, nhân lực của một số nhà thầu còn hạn chế. Một số dự án xây dựng kế hoạch chưa sát khả năng thực hiện hoặc chậm phân bổ vốn.

Đối với Tuyên Quang, Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang cũ gồm 15 gói thầu xây lắp, đã triển khai thi công 15/15 gói; tổng giá trị xây lắp lũy kế đạt 4.657,008/6.168,488 tỷ đồng, bằng 75,5% giá trị hợp đồng. Công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành, các khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng cơ bản được giải quyết. Lũy kế giải ngân của dự án đạt 7.157,077/8.383,913 tỷ đồng, bằng 85,37% kế hoạch.

Đối với Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Hà Giang cũ, 9/9 gói thầu xây lắp đã được triển khai, giá trị sản lượng đạt 3.033/3.544 tỷ đồng, bằng 85,58% giá trị hợp đồng. Lũy kế giải ngân đạt 3.945,715/4.763,215 tỷ đồng, bằng 83% kế hoạch.

Tại cuộc họp, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân; khẩn trương tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng, giải phóng mặt bằng; lập hồ sơ thanh toán ngay đối với khối lượng đã hoàn thành, nghiệm thu, tránh dồn vào cuối tháng và những tháng cuối năm. Đối với các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2026, việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành.