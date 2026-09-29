Rạch Vẹm, Gành Dầu sẽ thành không gian đô thị du lịch ven biển Phú Quốc

UBND tỉnh An Giang vừa phê duyệt quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 đối với khu vực Rạch Vẹm và Gành Dầu, thuộc phân khu 10, đặc khu Phú Quốc. Hai đồ án có tổng diện tích khoảng 550,8ha, được định hướng phát triển đô thị du lịch gắn với cảnh quan tự nhiên, không gian biển và hệ sinh thái phía Bắc đảo.

Đặc khu Phú Quốc giữ vai trò chiến lược trên nhiều lĩnh vực, là đầu tàu phát triển du lịch, điểm thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư nước ngoài của tỉnh An Giang và khu vực. Ảnh: Tuấn Đông

Rạch Vẹm: Đô thị du lịch gắn với nghỉ dưỡng sinh thái và biển

Trong tổng diện tích quy hoạch, Rạch Vẹm chiếm khoảng 320,6ha, dự kiến phục vụ khoảng 12.000 người. Khu vực được định hướng trở thành đô thị du lịch hỗn hợp, kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, tham quan làng nghề và bảo tồn sinh vật biển.

Khoảng 251ha được quy hoạch cho khu đô thị du lịch, gần 70ha dành cho khu du lịch. Quỹ đất nhà ở khoảng 77,5ha, cùng hệ thống đất công cộng, thương mại - dịch vụ, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật.

Đáng chú ý, khu du lịch phía Bắc Rạch Vẹm được định hướng phát triển các khu nghỉ dưỡng, biệt thự du lịch và khách sạn gắn với bãi biển. Trong đó, khoảng 12ha dành cho biệt thự du lịch và hơn 25ha dành cho khách sạn nghỉ dưỡng.

Các khu biệt thự được giới hạn chiều cao 1-3 tầng, trong khi các ô đất khách sạn nghỉ dưỡng có tầng cao tối đa 12 tầng. Một số ô đất hỗn hợp thương mại, dịch vụ tại khu đô thị Rạch Vẹm được quy hoạch tầng cao tối đa 45 tầng.

Việc bố trí các loại hình lưu trú với tầng cao khác nhau cho thấy không gian phía Bắc Rạch Vẹm được tổ chức theo hướng kết hợp giữa các khu nghỉ dưỡng mật độ thấp với những khu vực dịch vụ, thương mại có khả năng tạo điểm nhấn đô thị.

Bên cạnh phát triển du lịch, quy hoạch cũng dành khoảng 26,6ha ở phía Nam Rạch Vẹm cho nông nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu sinh học và nuôi trồng thủy sản. Đây là khu vực có ý nghĩa trong việc duy trì các hoạt động kinh tế gắn với điều kiện tự nhiên, đồng thời tạo sự đa dạng cho không gian phát triển của đô thị du lịch.

Điểm đáng chú ý của đồ án là du lịch không được tách khỏi hệ sinh thái ven biển. Rạch Vẹm được định hướng khai thác lợi thế bãi biển, cảnh quan và sinh vật biển, thay vì chỉ phát triển các công trình lưu trú.

Gành Dầu: Không gian đô thị du lịch mở ra hướng biển

Gành Dầu được quy hoạch thành khu đô thị du lịch hỗn hợp kết hợp với khu dân cư hiện hữu. Ảnh: Tuấn Đông

Với diện tích khoảng 230,28ha, Gành Dầu được quy hoạch thành khu đô thị du lịch hỗn hợp kết hợp với khu dân cư hiện hữu. Quy mô phục vụ khoảng 6.500 người, gồm 5.500 cư dân và khoảng 1.000 khách du lịch, khách tham quan, nhân viên phục vụ.

Trong đó, khu đô thị du lịch rộng khoảng 206,5ha, khu dịch vụ du lịch khoảng 23,7ha. Đất nhóm nhà ở chiếm khoảng 76ha; 6,54ha được bố trí cho tái định cư.

Khác với Rạch Vẹm thiên về phát triển đô thị du lịch kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái, Gành Dầu được tổ chức trên nền khu dân cư hiện hữu. Đồ án vì vậy đồng thời đặt ra yêu cầu cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư và phát triển thêm những khu ở mới.

Không gian ven biển là một điểm nhấn quan trọng trong quy hoạch Gành Dầu. Khu vực này được dành cho công viên, quảng trường, đường dạo và đường xe đạp. Quy hoạch không tổ chức đường giao thông cơ giới chia cắt công viên ven biển, đồng thời yêu cầu giữ địa hình tự nhiên tại khu vực chân núi, tạo kết nối cảnh quan giữa núi và biển.

Đây là cách tiếp cận có ý nghĩa đối với một đô thị du lịch ven biển: không gian biển không chỉ được xem là quỹ đất để phát triển cơ sở lưu trú mà còn là không gian công cộng phục vụ người dân và du khách.

Phần lớn các khu ở phát triển mới tại Gành Dầu có tầng cao tối đa 7 tầng. Riêng ô đất A-OMC-6 rộng khoảng 1,68ha được quy hoạch tầng cao từ 1 đến tối đa 22 tầng.

Tuy nhiên, chỉ tiêu tầng cao trong đồ án quy hoạch không đồng nghĩa một công trình cụ thể đã được cho phép xây dựng ở mức tối đa. Các dự án sau đó vẫn phải thực hiện đầy đủ thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và những quy định liên quan.

Mở không gian du lịch phía Bắc nhưng giữ cảnh quan biển

Điểm đáng chú ý trong cả hai đồ án là định hướng phát triển du lịch gắn với tổ chức không gian thay vì phát triển công trình đơn lẻ.

Rạch Vẹm kết nối với các tuyến ĐT.974 và tuyến Rạch Vẹm - Rạch Tràm - Bãi Thơm. Gành Dầu kết nối với tuyến Gành Dầu - Cửa Cạn và mạng lưới đường khu vực. Hai khu vực vì vậy có điều kiện liên kết với các địa bàn phía Bắc Phú Quốc như Bãi Thơm, Cửa Cạn, hình thành mạng lưới điểm đến thay vì những khu du lịch biệt lập.

Cùng với đó, cả hai đồ án đều được triển khai theo hai giai đoạn, đến năm 2030 và định hướng đến năm 2040. Việc phân kỳ cho phép từng bước hoàn thiện hạ tầng, tổ chức không gian đô thị và phát triển các khu du lịch theo nhu cầu thực tế.

Phía Bắc Phú Quốc vẫn còn quỹ đất và hệ sinh thái rừng, ven biển tương đối lớn. Ảnh: Tuấn Đông

Phía Bắc Phú Quốc vẫn còn quỹ đất và hệ sinh thái ven biển tương đối lớn. Vì vậy, bài toán đặt ra không chỉ là khai thác dư địa phát triển du lịch mà còn phải giữ được những giá trị tự nhiên vốn tạo nên sức hấp dẫn của khu vực.

Với Rạch Vẹm, đó là bãi biển, hệ sinh thái ven biển và không gian sinh vật biển. Với Gành Dầu, đó là sự kết hợp giữa biển, núi, khu dân cư hiện hữu và các không gian công cộng ven biển.

Theo quy hoạch được phê duyệt, việc khai thác cảnh quan biển phải đi cùng không gian công cộng và bảo tồn tự nhiên. Đây có thể xem là điểm then chốt trong định hướng hình thành không gian đô thị du lịch mới ở phía Bắc đặc khu Phú Quốc.

Việc phê duyệt hai đồ án là cơ sở để quản lý quy hoạch và triển khai các bước tiếp theo, nhưng không đồng nghĩa với việc công nhận tính pháp lý hoặc hợp thức hóa các dự án, công trình vi phạm nếu có. Những dự án cụ thể vẫn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, thủ tục theo quy định.

Từ Rạch Vẹm đến Gành Dầu, không gian du lịch phía Bắc Phú Quốc đang được định hình theo hướng kết hợp đô thị, nghỉ dưỡng, dịch vụ, không gian công cộng và bảo tồn tự nhiên. Nếu được triển khai đồng bộ, đây sẽ là một trong những khu vực góp phần mở rộng không gian du lịch của đặc khu, giảm sự tập trung vào các điểm đến truyền thống và tạo thêm sản phẩm nghỉ dưỡng gắn với cảnh quan biển.