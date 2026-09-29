Đà Nẵng gỡ điểm nghẽn, thúc tiến độ các dự án động lực

Từng bước tháo gỡ vướng mắc

Sáng 29/9/2026, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm, quy mô lớn giai đoạn 2026-2030. Theo Chương trình hành động số 51-CTr/TU, Đà Nẵng xác định 34 dự án trọng điểm quy mô lớn, sử dụng vốn đầu tư công và vốn hỗn hợp, nhằm tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2026-2030.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm, quy mô lớn giai đoạn 2026-2030 vào sáng 29/9/2026 (Ảnh: UBND TP. Đà Nẵng)

Đến nay, 11 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư. Trong số này, 5 dự án đang thi công và một dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2026 là công trình hoàn thiện cơ sở vật chất các trường phổ thông nội trú, bán trú tại các xã biên giới đất liền.

Đáng chú ý, dự án đầu tư tổng thể bến cảng Container Liên Chiểu được khởi công ngày 25/4/2026, mở thêm kỳ vọng hình thành một đầu mối logistics quy mô lớn, góp phần nâng cao năng lực kết nối hàng hóa của thành phố.

Dù vậy, với những dự án đang triển khai, tiến độ không chỉ phụ thuộc vào nhân lực hay thiết bị trên công trường. Mặt bằng, nguồn vật liệu và việc di dời hạ tầng kỹ thuật vẫn là những vấn đề cần được xử lý đồng bộ.

Rõ hơn cả là dự án Liên kết vùng miền Trung. Dự án dài hơn 31,8km, tổng mức đầu tư hơn 1.059 tỷ đồng. Đến giữa tháng 7/2026, khoảng 22,63km mặt bằng đã được bàn giao, tương đương gần 72% chiều dài tuyến. Một số vị trí vẫn còn vướng bồi thường, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật, trong khi khối lượng thi công hơn 43% giá trị hợp đồng.

Tại cuộc họp ngày 29/9/2026, đây tiếp tục là một trong những dự án được thành phố lưu ý về tiến độ. Chủ đầu tư được yêu cầu phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan để xử lý các vấn đề về nguồn vật liệu, di dời hạ tầng kỹ thuật và mặt bằng thi công. Đồng thời, chủ động phương án tổ chức thi công trong mùa mưa, từng bước bù đắp khối lượng còn chậm.

Chủ tịch UBDN TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư xem việc triển khai các dự án trọng điểm là nhiệm vụ quan trọng; chủ động phối hợp, tập trung nguồn lực và kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh để bảo đảm tiến độ (Ảnh: PV).

Với dự án nâng cấp, mở rộng đường tránh Nam Hải Vân, đoạn từ nút giao Hòa Liên đến nút giao đường ven biển nối Cảng Liên Chiểu, công tác chuẩn bị cũng đang được tiếp tục hoàn thiện. HĐND thành phố mới đây đã kiểm tra thực tế nội dung chuyển mục đích sử dụng rừng phục vụ dự án, một trong những thủ tục cần được xử lý để công trình triển khai theo kế hoạch.

Trong khi đó, Cụm nút giao Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân và dự án Không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng đã được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến hoàn thành lựa chọn nhà thầu và khởi công từ nay đến cuối năm 2026.

Rõ việc, rõ tiến độ

Từ những vướng mắc cụ thể của từng dự án, Đà Nẵng đang hướng tới cách theo dõi sát hơn, trong đó mỗi phần việc cần được xác định rõ đầu mối, thời gian và trách nhiệm xử lý.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư xem việc triển khai các dự án trọng điểm là nhiệm vụ quan trọng; chủ động phối hợp, tập trung nguồn lực và kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh để bảo đảm tiến độ.

Các đơn vị được yêu cầu rà soát từng dự án, từng hạng mục, xác định rõ phần việc đã hoàn thành, nội dung còn tồn đọng, nguyên nhân và trách nhiệm liên quan. Với những dự án dự kiến khởi công trong năm 2026, tiến độ cần được cụ thể hóa để các bước chuẩn bị có thể triển khai thuận lợi hơn.

Trên công trường, chủ đầu tư được yêu cầu tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị phù hợp; tổ chức thi công khoa học và tranh thủ thời tiết thuận lợi để bù đắp khối lượng bị ảnh hưởng.

Cụm nút giao Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân đã được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến hoàn thành lựa chọn nhà thầu và khởi công từ nay đến cuối năm 2026 (Ảnh: C.Thái).

Các Phó Chủ tịch UBND thành phố được giao theo dõi, chỉ đạo từng nhóm dự án theo lĩnh vực, thường xuyên nắm tình hình và xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền. Cách làm này cũng gắn với yêu cầu đẩy nhanh giải ngân đầu tư công của thành phố. Trong đó, những dự án chậm tiến độ cần được làm rõ nguyên nhân, xây dựng tiến độ cụ thể và sớm xử lý các vấn đề liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, nghiệm thu, thanh toán.

Với Đà Nẵng, các dự án trọng điểm không đứng riêng lẻ. Khi cảng Liên Chiểu được đầu tư đồng bộ, các tuyến đường kết nối được mở rộng, các nút giao từng bước hoàn thiện và không gian đổi mới sáng tạo được hình thành, hệ thống hạ tầng sẽ có thêm điều kiện hỗ trợ logistics, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và phát triển đô thị.

Vì vậy, cùng với yêu cầu về tiến độ, việc xử lý từng vướng mắc theo đúng trình tự, bảo đảm chất lượng và hiệu quả sau đầu tư cũng được đặt lên hàng đầu. Từ mặt bằng, vật liệu đến thủ tục và tổ chức thi công, mỗi vấn đề được xác định rõ đầu mối và thời gian xử lý sẽ giúp các dự án trọng điểm có thêm điều kiện chuyển nhanh hơn từ khâu chuẩn bị sang công trường, tạo nền tảng cho những động lực phát triển mới.