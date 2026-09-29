Quảng Trị: Đẩy nhanh giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia

Giải ngân mới đạt 30,9%

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, đến ngày 19/9/2026, tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2025 được kéo dài sang năm 2026 để thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là 537,985 tỷ đồng.

Đến nay, toàn tỉnh đã giải ngân 166,325 tỷ đồng, đạt 30,9%. Cụ thể, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giải ngân 6,411 tỷ đồng, đạt 22%; Chương trình giảm nghèo bền vững giải ngân 34,476 tỷ đồng, đạt 34,8%; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giải ngân 125,406 tỷ đồng, đạt 30,6%.

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho hay, tiến độ giải ngân còn chậm do một số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng còn dư vốn. Trong đó, nhiều đơn vị, địa phương đề xuất trả lại nguồn vốn kéo dài với tổng số gần 29,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thủ tục mua sắm, điều chỉnh nhiệm vụ chưa hoàn tất; công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án gặp khó; biến động giá vật tư và việc rà soát đối tượng thụ hưởng cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án.

Một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế còn phụ thuộc vào nhu cầu của người dân, thời vụ, thiên tai, dịch bệnh và phải thực hiện qua nhiều bước thủ tục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo (hàng đầu, thứ hai từ phải ảnh) đi kiểm tra tiến độ một dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia. Ảnh: Đặng Hà

Đối với kế hoạch vốn năm 2026, tỉnh Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ giao 281,565 tỷ đồng thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia. Trong đó, vốn đầu tư công hơn 205 tỷ đồng, vốn chi thường xuyên hơn 76,5 tỷ đồng.

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Trị đã phân bổ kế hoạch đầu tư công cho các địa phương. Hiện các địa phương đang tiếp tục phân bổ chi tiết và triển khai thực hiện. Đối với hơn 76,5 tỷ đồng vốn chi thường xuyên, các cơ quan liên quan đang hoàn chỉnh phương án phân bổ, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ VI.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc triển khai kế hoạch vốn năm 2026 còn gặp khó khăn do Chương trình đầu tư giai đoạn 2026-2035 mới được Trung ương phê duyệt, nhiều cơ chế, chính sách mới được ban hành và nhiều nội dung phân cấp cần tiếp tục cụ thể hóa, khiến quá trình triển khai mất thêm thời gian.

Chạy nước rút để giải ngân vốn

Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ trong thời gian còn lại của năm, các sở, ngành, địa phương sẽ rà soát từng dự án, nhiệm vụ, xác định rõ tiến độ, khối lượng, trách nhiệm và khả năng giải ngân; đồng thời hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán và xử lý kịp thời các vướng mắc. Mục tiêu được đặt ra là phấn đấu giải ngân toàn bộ nguồn vốn được giao trước ngày 31/12/2026.

Trên cơ sở tiến độ giải ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động rà soát toàn bộ nguồn vốn năm 2025 kéo dài và nguồn vốn được giao năm 2026; xác định rõ khả năng giải ngân, nguyên nhân chậm và giải pháp khắc phục.

Quảng Trị đẩy mạnh tiến độ triển khai các dự án Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2026. Ảnh: Ngọc Tân

“Các đơn vị phải hoàn thành kế hoạch giải ngân chi tiết trước ngày 30/9/2026, xác định rõ tiến độ thực hiện, thời hạn giải ngân đối với từng dự án, nhiệm vụ và số vốn đề xuất điều chỉnh, trình lãnh đạo UBND tỉnh trước ngày 5/10” - Phó Chủ tịch Lê Văn Bảo chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, hoàn thiện hồ sơ thanh toán đối với khối lượng đã hoàn thành, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ động kiểm tra, đôn đốc các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp; Sở Tài chính rà soát, tham mưu điều chỉnh nguồn vốn cho các địa phương có khả năng thực hiện, ưu tiên các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và phát triển sinh kế.