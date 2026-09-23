Lương Declan Rice tăng vọt

Rice là cầu thủ rất quan trọng với Arsenal.

Theo Sky Sports, Arsenal muốn hoàn tất thỏa thuận với Rice trong thời gian sớm nhất. Hợp đồng hiện tại của tiền vệ 27 tuổi còn hiệu lực đến năm 2028, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Tuy nhiên, đội chủ sân Emirates chủ động mở đàm phán để phản ánh đúng vai trò ngày càng quan trọng của anh.

Điểm đáng chú ý nhất trong đề xuất mới nằm ở chế độ đãi ngộ. Nếu ký hợp đồng đến năm 2031, Rice sẽ nhận khoảng 280.000 bảng mỗi tuần, tương đương hơn 14,5 triệu bảng mỗi năm trước thuế. Hiện tiền vệ này bỏ túi khoảng 240.000 bảng mỗi tuần.

Mức thu nhập mới đưa anh vào nhóm những cầu thủ được trả lương cao nhất Arsenal, bên cạnh Bukayo Saka. Tiền đạo người Anh cũng cam kết tương lai với Arsenal bằng bản hợp đồng mới đến năm 2031 hồi đầu năm.

Đây được xem là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp của Rice kể từ khi anh chuyển đến Arsenal từ West Ham vào năm 2023 với mức phí lên tới 105 triệu bảng, biến anh thành một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB.

Không chỉ đóng vai trò đánh chặn, Rice ngày càng ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng vận hành lối chơi của Arsenal. Anh thường xuyên được Mikel Arteta sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau tại tuyến giữa và thậm chí có thể dâng cao để tạo đột biến.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định Arsenal muốn đảm bảo tương lai dài hạn của một trong những nhân tố quan trọng nhất đội hình nên sớm hành động. Việc nâng lương giúp CLB củng cố cấu trúc thu nhập, tương xứng với vị thế của Rice trong phòng thay đồ.

Quãng nghỉ quốc tế tháng 9 được kỳ vọng tạo điều kiện để hai bên hoàn thiện những chi tiết cuối cùng. Rice trước đó chủ động rút khỏi đợt tập trung tuyển Anh để giảm tải thể lực.

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