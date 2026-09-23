Thầy giáo dạy lái xe vượt đèn đỏ chở học viên bị co giật, cứng người đi cấp cứu

Tối qua, 22/9, bài đăng của tài khoản Bùi Ngọc Đạt trên nhóm OFFB liên quan đến câu chuyện đưa người đi cấp cứu nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng lái xe.

Theo lời kể của anh Bùi Ngọc Đạt, khoảng 19h20 tối 22/9, trong lúc đang hướng dẫn học viên thực hành lái xe tại sân tập của Đại học Thành Đô (Hoài Đức, Hà Nội), anh nhận được thông tin từ một giáo viên khác, phát hiện một nữ học viên gặp vấn đề về sức khỏe và cần được trợ giúp. Nữ học viên này bị lên cơn co giật, cứng người. Trước tình huống khẩn cấp, anh lập tức dùng ô tô tập lái BKS 36K - 150.78 di chuyển từ Đại học Thành Đô đưa cô gái đến Bệnh viện đa khoa Hoài Đức.

"Trên đường đi, tôi phải lái nhanh vượt tốc độ trong khu đông dân cư, vượt đèn đỏ 1 lần, lạng lách và bấm còi nhiều. Thậm chí, phải tạt đầu xe khác", anh Đạt chia sẻ trong Group OFFB.

Trên mạng xã hội, anh cũng gửi lời xin lỗi đến những người tham gia giao thông nếu chẳng may bị chiếc xe của mình tạt đầu hoặc làm phiền trong lúc di chuyển.

Trao đổi với PV VietNamNet vào sáng 23/9, anh Bùi Ngọc Đạt (25 tuổi, trú tại phường Xuân Phương, Hà Nội) cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi gặp tình huống như vậy trong hơn 2 năm làm giáo viên dạy thực hành lái xe nên cũng hơi hoảng. Tôi không nắm rõ cung đường tại khu vực này nên vừa lái vừa 'check map', cũng mất thêm thời gian và phải mất khoảng 10 phút cho quãng đường hơn 4km".

“Tôi cũng sợ vượt đèn đỏ, sợ bị hiểu nhầm vì dù đã bật đèn hazard và bấm còi nhiều nhưng xe phía trước lại không tránh. Lúc đấy, tôi chỉ nghĩ phải cố gắng hết sức để đưa bạn ấy đến viện nhanh nhất có thể. Nếu không may bị phạt giao thông thì giải quyết sau vì tính mạng con người là quan trọng nhất”, giáo viên dạy lái xe chia sẻ.

Anh Bùi Ngọc Đạt lái xe đưa nữ học viên cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hoài Đức. Ảnh cắt từ video.

Anh cũng cho biết, anh lưu lại video ghi hành trình và giấy xác nhận của bệnh viện, dự phòng cung cấp cho cơ quan CSGT nếu nhận được cảnh báo phạt nguội.

Tại bệnh viện, nữ học viên đã được các bác sĩ cấu cứu, can thiệp truyền dịch, dần hồi phục. Anh Đạt cùng hai học viên khác ở lại bệnh viện khoảng một giờ, chờ người nhà của nữ học viên đến để bàn giao.

Theo thông tin anh nhận được từ gia đình sau đó, tình trạng của cô gái ổn định và đến gần đêm được xuất viện về nhà.

Được biết, anh Bùi Ngọc Đạt vốn là kỹ sư ô tô tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội và đã làm giáo viên thực hành lái xe hơn 2 năm. Ngoài ra, anh còn là chuyên gia hướng dẫn lái xe an toàn (instructor) trong các sự kiện lái thử xe của các hãng ô tô tại Việt Nam.

(Video do NVCC)