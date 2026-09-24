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Vì sao MU của Michael Carrick lười chạy nhất Ngoại hạng Anh?

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Hàng loạt thống kê về cường độ di chuyển tệ hại cho thấy lý do MU khởi đầu chậm chạp. Tuy nhiên, rất có thể HLV Michael Carrick đang âm thầm đi ngược lại xu hướng Ngoại hạng Anh.

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Anh Tuấn · 5/9/2026

Sau 5 vòng đấu, hàng thủ của MU đang bộc lộ những lỗ hổng to lớn, từ chống bóng chết, chống phản công cho đến việc để mất quyền kiểm soát.

Hệ quả tất yếu là một làn sóng chỉ trích gay gắt bắt đầu nhắm vào cường độ thi đấu và khát khao của các cầu thủ.

“Rất hiếm khi tôi nói một đội bóng không chịu khó thi đấu hoặc thiếu nỗ lực. Đó là lời chỉ trích nặng nề nhất mà bạn có thể dành cho một tập thể.

Tôi luôn rất thận trọng khi đưa ra nhận xét như vậy, nhưng trong 15 phút đầu hiệp hai và nhìn chung là 60 phút đầu trận, MU thực sự đáng xấu hổ. Họ thi đấu quá kém khi không có bóng”, huyền thoại Gary Neville đã gay gắt chỉ trích hàng tiền vệ và tiền đạo của Quỷ đỏ.

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Những "bóng ma"

đi bộ

Theo thống kê của Opta, Man Utd đứng cuối bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh về cường độ di chuyển cao. Đội bóng xếp thứ 18 về số lần "sprint" (bứt tốc) với 379 pha, thứ 19 về số lần chạy tốc độ cao với 1.364 pha.

Số liệu thống kê của Manchester United khi không có bóng. Ảnh: Sky Sports.

Đội chủ sân Old Trafford cũng đứng thứ 18 về số lần bứt tốc trên mỗi km di chuyển, đạt 0,84, trong khi chỉ số chạy tốc độ cao trên mỗi km chỉ là 3,04, đứng thứ 19.

Trước trận đấu với Fulham, Sky Sports thống kê MU đứng thứ 14 tại giải đấu cao nhất nước Anh về tổng quãng đường di chuyển với 449,1 km sau 5 vòng.

Theo dữ liệu từ FotMob, các cầu thủ MU chỉ di chuyển tổng cộng 110,2 km trong trận đấu tại Craven Cottage.

Con số này thấp hơn tới 6,5 km so với Fulham, đội đạt 116,7 km. Khoảng cách đáng kể này đặc biệt gây chú ý khi đội chủ nhà mới là bên kiểm soát thế trận trong nhiều thời điểm.

Những thống kê về cường độ vận động thậm chí còn khiến tình hình trở nên đáng lo hơn. Fulham vượt MU ở cả tổng quãng đường chạy lẫn quãng đường chạy nước rút, đồng thời thực hiện nhiều hơn đối thủ 10 pha bứt tốc đoạn ngắn.

Sau 5 vòng đấu, có đến 4 lần MU bị Hull , Ipswich và Everton vượt mặt về cường độ di chuyển trên sân. Man City, đội bóng có Phil Foden bị đuổi khỏi sân sau 23 phút, là đội duy nhất mà Quỷ đỏ đánh bại về quãng đường chạy trên sân.

Theo các chuyên gia, vấn đề có thể xuất phát từ công tác chuẩn bị thể lực. Dù trước mùa giải, ban huấn luyện MU tỏ ra hài lòng với chuyến du đấu hè tại châu Âu và thời gian nghỉ ngơi của các tuyển thủ dự World Cup, phương pháp huấn luyện của Carrick bắt đầu lộ ra điểm hạn chế.

Việc cắt ngắn thời lượng buổi tập để tập trung vào cường độ cao từng mang lại thành công rực rỡ ở mùa trước, nhưng giờ đây nó dường như đang làm suy giảm khả năng duy trì thể lực liên tục của các cầu thủ.

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Cái lý

của Michael Carrick

Tuy nhiên, nhà báo Michael Cox bất ngờ đề cập đến một khía cạnh khác trong bài phân tích trên The Athletic.

Thống kê về cường độ di chuyển của các cầu thủ MU và Fulham. Ảnh: Sky Sports.

Cụ thể, cây viết kỳ cựu này cho rằng nếu nhìn kỹ vào cấu trúc vận hành, Man Utd không hẳn đã làm sai. Trong tình huống bị Neville chỉ trích, các cầu thủ đang phòng ngự theo khối mid-block (pressing tuyến tiền vệ).

Do đó, các tiền vệ "đi bộ" đơn giản vì họ đã đứng đúng vị trí cần thiết. Đây vốn là khuôn mẫu phòng ngự kinh điển trong nhiều thập kỷ của bóng đá đỉnh cao, với sơ đồ 4-4-2, cự ly đội hình hẹp, lùi sâu và tập trung giữ không gian khu vực thay vì bám đuổi từng cá nhân đối thủ.

Theo Cox, lời chỉ trích của Neville vô tình phản ánh một bối cảnh lớn hơn: Ngoại hạng Anh hiện tại đang bị ám ảnh bởi lối chơi một kèm một rát ở tuyến giữa.

"Các nguyên tắc chọn vị trí truyền thống đã bị gạt sang một bên, nhường chỗ cho xu hướng dâng cao, pressing cá nhân và cuốn vào các cuộc chiến thể lực khốc liệt", chuyên gia của tờ The Athletic nhận xét.

Tại Ngoại hạng Anh hiện nay, các đội trong giai đoạn không có bóng chỉ chăm chăm áp sát, trong khi đội cầm bóng bị bóp nghẹt không gian và buộc phải nhồi bóng cho những cầu thủ đang bị theo kèm rát.

Đó là lý do khiến các chỉ số mang tính cống hiến như rê bóng, tạo cơ hội bóng sống, chạm bóng trong vòng cấm ở mùa giải trước sụt giảm mạnh, bởi hiếm có cầu thủ nào đủ khoảng trống để sáng tạo.

Giữa một giải đấu mà mọi đội bóng đều chơi thứ bóng đá mang nặng tính thể lực này, việc Michael Carrick kiên định với việc giữ cự ly đội hình, thay vì pressing cá nhân là hệ quả trực tiếp khiến MU trông có vẻ thụ động và lười biếng.

Thống kê chỉ ra MU nằm trong nhóm 5 đội di chuyển ít nhất giải đấu. Số liệu về các pha bứt tốc và chạy tốc độ cao của Quỷ đỏ cũng không mấy ấn tượng.

Dù vậy, cần nhớ rằng Man City, đội bóng đang dẫn đầu bảng cũng nằm trong nhóm "lười chạy" này. Hơn nữa, không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào chứng minh mối liên hệ tỷ lệ thuận giữa việc chạy nhiều hơn đối thủ và xác suất chiến thắng.

Trận đấu với Fulham vừa qua là minh chứng rõ nét cho triết lý này. Giữa bối cảnh tính giải trí của Ngoại hạng Anh đang đi xuống vì lối chơi triệt tiêu không gian, cuộc đối đầu tại Craven Cottage lại tràn ngập những pha phối hợp tích cực, hướng bóng đến các ngòi nổ sáng tạo thay vì sa đà vào đua tranh thể lực.

Trận đấu này ghi nhận số pha dứt điểm nhiều thứ hai trong 50 trận đã qua của mùa giải, với MU áp đảo tỷ lệ cú sút là 29 so với chỉ 12 của Fulham.

Hoàn toàn có khả năng cách phòng ngự "thong dong" của Carrick sẽ gặp trắc trở trước sự khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh. Nó có thể hiệu quả không kém gì lối chơi pressing rát, nhưng sự chênh lệch về mặt thị giác sẽ là một cái bẫy.

Dù đứng cuối bảng về cường độ di chuyển, nhưng MU lại là đội có số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương nhiều nhất Ngoại hạng Anh với 182 lần. Ảnh: Opta.

Mỗi khi Quỷ đỏ sảy chân, họ sẽ lập tức bị gán mác "lười biếng", và đó có thể là gót Achilles truyền thông đánh gục chiến lược gia này.

Tuy nhiên, đổi lại cho cường độ di chuyển sẽ là khả năng công phá ấn tượng của MU. Trước hàng thủ lùi sâu của Fulham, các học trò của HLV Michael Carrick đã có đến 36 lần xâm nhập vòng cấm, con số nhiều nhất tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Manchester United đã có 29 cú sút vào khung thành Fulham, trong đó có hai cú sút trúng cột dọc và xà ngang trong hiệp một. Điều đó đã góp phần vào tổng số 113 cú sút của họ mùa này, nhiều nhất trong tất cả các đội.

Suy cho cùng, Carrick khao khát những chân chuyền lỗi lạc ở giữa sân và chấp nhận rằng họ không sinh ra để chơi thứ bóng đá pressing cường độ cao.

Ông đang đi ngược dòng trào lưu, mang đến một sắc thái dị biệt, để chứng minh rằng bóng đá không chỉ có cắm đầu rượt đuổi đến kiệt sức.

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