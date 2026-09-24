Sắc đỏ Việt Nam giữa Tuần lễ bạc

Đông đảo người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản đã tới sân vận động Mizuho cổ vũ U.23 Việt Nam trong màn chạm trán U.23 Uzbekistan ở lượt trận cuối vòng bảng. Cuộc đấu diễn ra đúng kỳ nghỉ Tuần lễ bạc kéo dài 5 ngày, ở một sân vận động thậm chí không phải sân bóng đá tiêu chuẩn (tên đầy đủ là Mizuho Park Rugby Field, vốn là một sân rugby 7 người tích hợp sân bóng).

Niềm vui của những người Việt Nam tại Nhật Bản khi U.23 Việt Nam vào tứ kết môn bóng đá nam tại ASIAD 20.

Từ khá sớm, nhiều nhóm cổ động viên Việt Nam đã tập trung bên ngoài sân trước khi vào khán đài. Các cổ động viên mang theo Quốc kỳ Việt Nam, ảnh Bác Hồ, mặc áo đỏ và dán sticker Việt Nam lên má. Không ít gia đình di chuyển từ Tokyo lên Nagoya để “tiếp lửa” cho U.23 Việt Nam.

Năm nay, ngày 21-9 là Keiro no Hi (Ngày Kính lão), trong khi ngày 23-9 là Shubun no Hi (Ngày Thu phân). Theo quy định của Nhật Bản, khi một ngày nằm giữa 2 ngày lễ quốc gia, ngày đó cũng trở thành ngày nghỉ. Vì vậy, ngày 22-9, thời điểm U.23 Việt Nam gặp U.23 Uzbekistan cũng là ngày nghỉ lễ.

Kết hợp với 2 ngày cuối tuần 19 và 20-9, nhiều người tại Nhật Bản có kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày liên tiếp từ 19 đến 23-9, được gọi là Tuần lễ bạc. Đây là điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam ở nhiều khu vực có thể thu xếp thời gian tới Nagoya theo dõi ASIAD 20. Tuần lễ bạc không diễn ra thường xuyên, nó phụ thuộc vào sự trùng khớp của lịch. Vào dịp này, người dân Nhật Bản thường tận dụng thời gian để đi du lịch nội địa, thăm gia đình, tham gia các lễ hội mùa thu hoặc ngắm lá đỏ đầu mùa.

Bầu không khí tại Mizuho vì thế khác biệt đáng kể so với một trận đấu trên sân trung lập. Khán đài A và B của sân vận động ngập tràn bóng áo đỏ, hô vang "Việt Nam vô địch", "Việt Nam cố lên" và tạo ra một bầu không khí lễ hội. Số lượng cổ động viên U.23 Uzbekistan chỉ có vài người, tạo cảm giác như một trận đấu U.23 Việt Nam là đội chủ nhà. Đến nỗi một phóng viên Thái Lan còn thắc mắc với chúng tôi rằng tại sao người Việt Nam lại nhiều thế.

Đây cũng không phải là lần đầu U.23 Việt Nam nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Ngay từ trận ra quân gặp U.23 Kuwait, đông đảo kiều bào đã tới sân cổ vũ. Nhiều người tiếp tục mua vé theo dõi các trận tiếp theo của đội tại Nagoya.

Các cổ động viên Việt Nam trở nên cuồng nhiệt hơn, khi kết thúc trận đấu, U.23 Việt Nam đủ điều kiện giành quyền vào vòng tứ kết. Giữa Tuần lễ bạc của Nhật Bản, sắc đỏ trên khán đài Mizuho đã tạo nên một điểm nhấn đầy cảm xúc, cho thấy bóng đá có thể kết nối những người Việt Nam ở nhiều vùng đất khác nhau, cùng hướng về màu cờ Tổ quốc.