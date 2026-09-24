Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 24/9: Hai trận mở màn đáng chú ý

FIFA ASEAN Cup 2026 chính thức bắt đầu hành trình đầu tiên trong ngày 24/9. Trong ngày khai màn, sự chú ý hướng về Division 2 tại Hong Kong (Trung Quốc), nơi Lào đối đầu Brunei trước khi Myanmar chạm trán Timor-Leste.

Với người hâm mộ Việt Nam, đội tuyển Việt Nam chưa thi đấu trong hôm nay. Thầy trò HLV Kim Sang-sik nằm ở Division 1 và sẽ bước vào trận đầu tiên gặp Philippines vào tối 26/9.

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Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 24/9

Hai trận đấu đầu tiên của FIFA ASEAN Cup 2026 đều được tổ chức tại sân Mong Kok, Hong Kong. Giờ thi đấu dưới đây đã được quy đổi sang giờ Việt Nam:

Theo lịch địa phương tại Hong Kong, hai trận bắt đầu lần lượt lúc 17h00 và 20h00. Hong Kong nhanh hơn Việt Nam một giờ, vì vậy thời gian tương ứng dành cho khán giả Việt Nam là 16h00 và 19h00.

Lào và Brunei sẽ đi vào lịch sử với tư cách hai đội góp mặt trong trận đấu đầu tiên của FIFA ASEAN Cup. Lào mang tới giải một đội hình được trẻ hóa mạnh, trong đó có nhiều cầu thủ chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia. Đây vừa là cơ hội làm mới lực lượng, vừa đặt ra bài toán về kinh nghiệm ở một trận mở màn có ý nghĩa lớn.

Brunei cũng bước vào giải với mong muốn tạo dấu ấn mới sau quãng thời gian không có kết quả thực sự thuận lợi. Phần lớn lực lượng của họ được xây dựng quanh những cầu thủ đang thi đấu cho DPMM FC, vì thế tính gắn kết có thể trở thành một lợi thế đáng kể.

Trận đấu lúc 19h00 giữa Myanmar và Timor-Leste được chờ đợi có tốc độ và tính cởi mở cao hơn. Myanmar sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như Lwin Moe Aung, Kyaw Min Oo hay Than Paing, dù phải chịu tổn thất khi Maung Maung Lwin không thể góp mặt.

Ở phía đối diện, Timor-Leste mang tới đội hình có nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại các quốc gia khác nhau. Những nhân tố tấn công như João Pedro hay Zion Cruz có thể giúp đội bóng này tạo ra sức ép bằng tốc độ và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Trận ra quân vì thế có thể ảnh hưởng đáng kể đến cuộc đua giành ngôi đầu bảng B.

FIFA ASEAN Cup 2026 có thể thức như thế nào?

Phiên bản FIFA ASEAN Cup đầu tiên quy tụ 14 đội tuyển, gồm toàn bộ 11 quốc gia ASEAN cùng ba đội khách mời. Giải được chia thành hai cấp độ là Division 1 và Division 2, thi đấu tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc) từ ngày 24/9 đến 5/10.

Division 1 có tám đội. Bảng A gồm Indonesia, Bangladesh, Malaysia và Singapore; bảng B gồm Việt Nam, Pakistan, Thái Lan và Philippines.

Division 2 gồm sáu đội. Hong Kong (Trung Quốc), Lào và Brunei nằm ở bảng A; Campuchia, Myanmar và Timor-Leste thuộc bảng B.

Các đội trong mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào chung kết của division tương ứng. Riêng Division 1 có thêm trận tranh hạng ba dành cho hai đội nhì bảng.

Việc chia giải thành hai division khiến mỗi trận vòng bảng mang ý nghĩa rất lớn. Không có vòng bán kết để sửa sai, vì vậy một cú sảy chân ngay trận đầu có thể khiến cơ hội tranh chức vô địch bị ảnh hưởng rõ rệt.

Khi nào đội tuyển Việt Nam thi đấu?

Đội tuyển Việt Nam không ra sân trong ngày khai mạc 24/9. Division 1 tại Indonesia bắt đầu từ ngày 25/9, trong khi Việt Nam đá trận đầu tiên một ngày sau đó.

Lịch vòng bảng của đội tuyển Việt Nam:

Trận gặp Philippines ngày 26/9 vì thế sẽ là bước khởi đầu quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Trong một bảng đấu còn có đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan, việc giành kết quả thuận lợi ở lượt mở màn sẽ giúp Việt Nam tạo lợi thế trước cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội vào ngày 29/9.

Trước khi bảng B nhập cuộc, Division 1 sẽ khởi tranh ngày 25/9 với hai trận bảng A: Bangladesh gặp Malaysia lúc 16h00 và chủ nhà Indonesia đối đầu Singapore lúc 20h00.