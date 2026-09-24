David Alaba thoát cảnh thất nghiệp

Alaba sang Italy chơi bóng.

Hậu vệ người Áo có mặt tại Italy để kiểm tra y tế trước khi ký hợp đồng đến tháng 6/2027. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định Alaba sẽ trở thành tân binh của Udinese. Đây là một trong những thương vụ gây bất ngờ nhất Serie A thời điểm này.

Alaba rời Real Madrid vào hè 2026 theo dạng tự do sau quãng thời gian bị ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương. Những vấn đề liên quan đến đầu gối khiến cựu cầu thủ Bayern Munich liên tục phải nghỉ thi đấu và không còn giữ được vai trò thường xuyên tại sân Santiago Bernabeu.

Dù vậy, việc Alaba trở lại thi đấu cho tuyển Áo tại World Cup mang đến tín hiệu tích cực. Ở tuổi 34, kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo của anh vẫn được đánh giá cao, đặc biệt trong một đội hình đang cần thêm một thủ lĩnh ở hàng thủ.

Udinese hiện có lý do rõ ràng để thực hiện thương vụ. Oumar Solet dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu vài tuần, trong khi Thomas Kristensen đã chuyển sang Atalanta. Hàng phòng ngự của HLV Kosta Runjaic vì thế thiếu một trung vệ giàu kinh nghiệm để duy trì sự ổn định.

Alaba có thể lấp vào khoảng trống đó. Anh từng thi đấu ở đẳng cấp cao nhất tại Bayern Munich và Real Madrid, đồng thời sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ. Khả năng chơi trung vệ, hậu vệ trái và thậm chí bó vào giữa giúp cầu thủ người Áo mang đến nhiều phương án chiến thuật.

Với Udinese, đây là thương vụ không tốn phí chuyển nhượng nhưng có tiềm năng đáng kể. Còn với Alaba, Serie A là cơ hội để anh khẳng định bản thân sau giai đoạn dài bị chấn thương cản trở.