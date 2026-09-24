MU tiếp tục lỗ

Tình hình tài chính của MU đang được kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: Reuters.

Báo cáo tài chính mới nhất cho thấy tình hình của MU vẫn còn nhiều áp lực dù doanh thu CLB đạt mức kỷ lục. "Quỷ đỏ" thu về 677,6 triệu bảng trong năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2026, tăng 11,1 triệu bảng so với năm trước. Tuy nhiên, khoản lỗ ròng cũng tăng từ 33 triệu lên 43 triệu bảng.

Nguyên nhân chính đến từ việc MU không được dự các cúp châu Âu, khiến doanh thu bản quyền truyền hình và tiền bán vé sụt giảm. Dù vậy, doanh thu truyền hình vẫn tăng 33,9 triệu bảng nhờ đội bóng cán đích thứ ba Premier League, cải thiện đáng kể so với vị trí thứ 15 mùa 2024/25.

Gánh nặng về nợ cũng chưa được giải quyết. Khoản vay dài hạn của MU tăng từ 471,9 triệu lên 577,6 triệu bảng. CLB còn có hạn mức tín dụng quay vòng 110 triệu bảng. Điểm tích cực nằm ở việc quỹ lương giảm xuống 302 triệu bảng, chủ yếu nhờ thay đổi cơ cấu đội hình và chương trình cắt giảm nhân sự.

Giám đốc điều hành Omar Berrada cho rằng những con số trên phản ánh “sức mạnh nền tảng” của hoạt động kinh doanh. Ông khẳng định MU sẽ tiếp tục kiểm soát chi phí để duy trì sự bền vững tài chính.

Sir Jim Ratcliffe cũng đã thực hiện hàng loạt biện pháp tiết kiệm kể từ khi mua cổ phần thiểu số tại MU. CLB hủy tiệc Giáng sinh thường niên và chấm dứt vai trò đại sứ có trả lương của Sir Alex Ferguson.

Trên sân cỏ, MU chưa mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Đội bóng của Michael Carrick mới thắng một trận tại Premier League mùa này và đang kém đội đầu bảng Manchester City 10 điểm.

Dù vậy, Champions League đã trở lại Old Trafford và kế hoạch xây sân mới 100.000 chỗ ngồi đang được triển khai. Đây là những yếu tố được ban lãnh đạo kỳ vọng tạo nền tảng cho giai đoạn phục hồi tài chính tiếp theo.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.