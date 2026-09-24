Man Utd đã nhắm được người thay thế HLV Carrick

Thông tin trên được tờ SunSport đăng tải hôm 23/9 và nhấn mạnh “Ban lãnh đạo Man Utd đã đưa HLV Antonio Conte lên đầu danh sách ứng viên thay thế HLV Michael Carrick”.

Đội bóng thành Manchester được cho là đã tiến hành những cuộc tiếp xúc ban đầu nhằm tìm hiểu khả năng chiến lược gia người Ý tiếp quản sân Old Trafford.

Theo nguồn tin, Man Utd đã liên hệ với những người đại diện của HLV Conte thông qua các bên trung gian. Tuy nhiên, đội bóng Anh chưa xác nhận thông tin và cũng chưa đưa ra quyết định về tương lai của HLV Carrick.

HLV Michael Carrick chịu sức ép sau khởi đầu thất vọng của Man Utd tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: Shutterstock Editorial.

Những đồn đoán về khả năng thay tướng xuất hiện sau khởi đầu chật vật của 'Quỷ đỏ'. Trận hòa 1-1 trước Fulham hôm 20/9 khiến Man Utd bước vào kỳ nghỉ quốc tế với vỏn vẹn 5 điểm, đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng sau 5 vòng Ngoại hạng Anh.

Trước đó, đoàn quân HLV Carrick lần lượt thất bại trước Hull City và Man City tại Ngoại hạng Anh, đồng thời bị Brighton loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh.

Tính trên mọi đấu trường, Man Utd mới giành 2 chiến thắng sau 7 trận, trái ngược với những kỳ vọng khi nhà cầm quân người Anh được bổ nhiệm chính thức sau mùa giải trước.

Trong bối cảnh đó, HLV Conte được truyền thông nhắc đến như một phương án thay thế. Chiến lược gia 57 tuổi hiện chưa dẫn dắt CLB nào kể từ khi chia tay Napoli vào tháng 6/2026.

Nhà cầm quân người Ý từng giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2016-2017 và Cúp FA mùa 2017-2018 cùng Chelsea.

Ông sau đó tiếp quản Tottenham, giúp đội bóng Bắc London cán đích trong top 4 Ngoại hạng Anh mùa 2021-2022 để giành vé dự Champions League.

Sau khi rời Tottenham vào tháng 3/2023, HLV Conte trở lại quê nhà dẫn dắt Napoli. Trong 2 mùa giải tại đây, ông giúp đội bóng giành chức vô địch Serie A cùng Siêu cúp Ý, trước khi chia tay vào cuối mùa giải 2025-2026.

Việc HLV Conte chưa có bến đỗ mới đồng nghĩa Man Utd sẽ không phải đàm phán giải phóng hợp đồng nếu quyết định bổ nhiệm ông.

HLV Antonio Conte được truyền thông châu Âu nhắc đến như ứng viên số 1 thay thế HLV Carrick tại Man Utd. Ảnh: AP.

Về phía HLV Carrick, nhà cầm quân 45 tuổi vẫn còn cơ hội cải thiện thành tích sau kỳ nghỉ quốc tế.

Man Utd sẽ tiếp đón Tottenham ở 6 Ngoại hạng Anh vào lúc 23h30 ngày 10/10 (giờ Hà Nội). Kết quả cuộc đối đầu này có thể ảnh hưởng sâu sắc tới tương lai của chiến lược gia người Anh tại Old Trafford.